Одна поездка в лифте — десятки заразившихся: как молодые и здоровые люди распространяют Covid-19

На фоне повторных вспышек коронавируса SARS-CoV-2 многие регионы и страны снова вводят ограничительные меры. Какую роль в появлении новых очагов инфекции играют ее бессимптомные носители? Рассказывает русская редакция Deutsche Welle.

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Мельбурн, Пекин, Лестер, Барселона… Во всем мире продолжают фиксировать новые локальные вспышки коронавирусной инфекции — причем зачастую в местах, где прежде наблюдалось существенное снижение числа заболевших. В результате местные власти вынуждены снова ужесточать карантинные меры.

18 июля в мире было зафиксировано без малого 260 тысяч новых случаев заражения Covid-19: это стало рекордным суточным приростом с начала пандемии. Хотя за последние несколько дней цифры несколько снизились, особого повода для оптимизма пока нет. Результаты последних исследований говорят о том, что молодые бессимптомные носители могут играть в распространении вируса куда большую роль, чем считалось до сих пор.

Tест отрицательный — не показатель



В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о необычном случае, когда женщина, которая являлась бессимптомным носителем Covid-19, заразила в общей сложности 71 человека, проведя всего несколько минут в лифте своего дома в Китае. Женщина еще в марте вернулась в КНР из США и сделала тест на коронавирус, однако тот оказался отрицательным. Несмотря на это, она решила соблюдать карантин и утверждает, что за две недели только один раз проехала в лифте.

Японские ученые из Киотского университета также недавно провели исследование, в ходе которого проследили цепочки более 3000 случаев заражения. Специалистам удалось идентифицировать 22 человека которые, вероятнее всего, стали первоначальными источниками распространения инфекции. Каждый второй из них был в возрасте от 20 до 39 лет. Это вызвало у ученых удивление, поскольку большинство случаев заражения, зафиксированных в Японии в конкретный период, пришлось на пациентов в возрасте 50-70 лет.

Две трети американцев с Covid-19 — моложе 60 лет



Распространению SARS-CoV-2 молодыми людьми может способствовать ряд факторов. Соавтор исследования, доцент кафедры вирусологии Киотского университета Юки Фурусе отмечает, что у молодых людей болезнь зачастую протекает в легкой форме и они не осознают, что могут заразить других. Профессор вирусологии Университета Тохоку в Японии Хитоси Ошитани также допускает, что представители молодого поколения считают себя менее подверженными риску: следовательно, они более мобильны и у них больше шансов оказаться в контакте с источником инфекции.

При этом у молодых людей коронавирус выявляется все чаще. К примеру, анализ данных, собранных в американском городе Сиэтл, показал, что половина новых случаев заражения коронавирусом приходится на людей в возрасте от 20 до 30 лет. А по последним данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, почти 70 процентов жителей США с подтвержденным диагнозом Covid-19 были моложе 60 лет.

Насколько опасны бессимптомные носители



В мае глава CDC Роберт Редфилд заявил, что симптомы заболевания могут не проявляться у 25 процентов заразившихся. В свою очередь исследования, проведенные в Гонконге и Великобритании, показали что доля скрытых носителей среди переносчиков вируса может составить до 50 процентов.

Впрочем, пока ученые еще не пришли к консенсусу относительно того, насколько бессимптомные носители заразны и в какой степени они способствуют распространению SARS-CoV-2. Большинство специалистов придерживается мнения, что риск заражения от больного с явными признаками коронавируса все же выше, чем от носителя инфекции, у которого их нет.

Защитные маски как основная мера предосторожности



При этом специалисты считают, что приоритетным способом борьбы с распространением Covid-19 по-прежнему должны оставаться меры предосторожности — в частности, социальное дистанцирование и ношение защитных масок. В некоторых регионах, где недавно были зафиксированы новые вспышки коронавируса — к примеру, в Австралии, — власти лишь совсем недавно обязали жителей носить маски в общественных местах.

В Германии, к слову, такие правила ввели еще в конце апреля. Согласно одному из исследований, ношение масок снижает шанс заразиться SARS-CoV-2 на 40 процентов.

Примечательно, что в июне Всемирная организация здравоохранения также обновила рекомендации по ношению защитных масок и теперь советует надевать их в общественных местах и закрытых помещениях, где трудно обеспечить социальную дистанцию.