Одуванчики и почки на тарелке? 9 природных суперпродуктов для бодрости духа

После долгой зимы и темных вечеров многие чувствуют весенний упадок сил и выраженную усталость. В то же самое время весна как нельзя более подходящее время для того, чтобы естественным образом укрепить иммунитет и вернуть себе энергию в многократном объеме. Фармацевт сети Apotheka Анна Кивлениеце предлагает попробовать легкодоступные и эффективные дары природы, которые станут отличным источником витаминов и минеральных веществ.

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Сбалансированно питаться можно круглый год, и, если задаться такой целью, то богатые витаминами и минеральными веществами продукты можно найти и зимой. Однако весна — это замечательное время, когда у нас с избытком местных природных богатств, бóльшую часть которых каждый может самостоятельно вырастить на подоконнике или балконе.

Помимо популярных овощей — первой моркови, картофеля, свеклы и листового салата — нельзя забывать и о не так часто используемых в кулинарии и очень полезных дарах природы, начиная со сныти и заканчивая почками деревьев. Весенние лакомства, добавленные в повседневный рацион, обеспечат организм не только витаминами, но и клетчаткой, тем самым улучшив пищеварение и работу кишечника.

В весеннее меню стоит включить продукты, содержащие витамин D, например, рыбу, яйца и молочные продукты, а еще "солнечный витамин" можно пробовать поймать под первыми весенними лучами.

Не менее тщательно нужно следить за тем, чтобы пища содержала антиоксиданты: витамин С, бета-каротин и витамин Е имеются в зеленом листовом салате, капусте и моркови. Тело нуждается и в таких минеральных веществах как селен, цинк и медь, которые обеспечат бобовые и цельнозерновые продукты.

Фармацевт рекомендует следующие ценные дары природы, которые не только сделают тарелку более красочной и подарят новые вкусовые ощущения, но и позволят восстановить силы после долгой зимы.

Пророщенное зерно, фасоль и семена

Самые популярные их них — пшеница, горох, китайская фасоль, подсолнечник, руккола, кресс-салат и редис. В проростках намного больше ценных веществ, чем во взрослом растении. Ростки содержат такие микроэлементы и минеральные вещества как кальций, йод, железо, цинк, и также витамины группы В и витамин С.

Молодой шпинат — baby spinach

Он содержит железо, кальций, калий и магний. В нем мало калорий, и он станет отличной основой для различных салатов или дополнением к омлету, запеканке и рагу. Шпинат можно также добавлять в смузи, например, взбить блендером вместе с бананом, растительным молоком и одним или двумя киви.

Зеленый лук



Зеленый лук является ценным источником витамина С, и его можно без труда вырастить на подоконнике, поскольку он не требует особого ухода. Очень хороши бутерброды, на которые намазана масса из творога, сметаны, мелко порубленного зеленого лука и редиса. Перья лука можно также добавлять в супы.

Крапива

Первая крапива — это ценный источник железа. Ею можно дополнить и салаты, и супы.

Почки деревьев

Почки деревьев — березы, сосны и липы — также можно употреблять в пищу. Их можно есть свежими или высушенными — в таком виде они пригодятся и осенью для приготовления чаев. Свежие почки являются источником витамина С, однако они содержат и различные другие активные вещества, которые могут вызвать раздражение пищеварительной системы, поэтому свежими их лучше не употреблять в большом количестве.

Сныть

Это распространенное дикое растение, содержащее железо, медь, витамин С, каротин, органические кислоты и клетчатку. Наиболее вкусны молодые побеги и листочки, так как у них более нежный вкус и нет выраженной горечи. Сныть можно использовать в свежем виде в салатах и смузи, добавлять в супы. Ее также применяют для лечения подагры, ревматизма, болезней почек и мочевого пузыря.

Одуванчик



Одуванчик содержит витамины А и С, железо, тиамин, а также соли калия, магния и кальция. В его составе много инулина, обладающего пребиотическим действием. Листья и цветы одуванчика можно использовать до самого лета, тогда как корни рекомендуется собирать ранней весной, когда в них больше всего активных веществ. Листья можно есть свежими или бланшировать, добавлять в салаты, смузи, из них даже можно выжимать сок. Из цветов можно приготовить цветочный сироп — так называемый мед из одуванчиков, который может улучшить пищеварение или помочь при простуде.

Березовый и кленовый сок

Эти соки содержат небольшое количество таких микроэлементов и минералов как марганец, цинк, железо, магний и фосфор, а также обладают диуретическим действием. Весной их можно пить вместо воды, добавлять в безалкогольные коктейли или использовать для приготовления различных холодных супов.

Мята

Мята содержит ментол, витамин А и антиоксиданты. Ее можно как добавлять в пищу и чай, так и использовать в косметических целях, например, приготовив скраб для тела из морской соли и растертых листьев мяты. Мята обладает еще одним прекрасным свойством: она отпугивает насекомых — мух и комаров.

Дикие растения и их части — корни, цветы, почки, листья — желательно собирать в кустарниках, на лесных опушках, в собственном саду, а не в городах и на обочинах дорог, то есть в местах с интенсивным дорожным движением и загрязнением.