Опытного семейного врача Анну (имя изменено) не так-то просто сбить с толку, но недавно это удалось сделать одной пожилой паре. Анна обоих вакцинировала от Covid-19, и спустя несколько дней они вернулись рассерженными: "Доктор, зачем вы нас привили?" Их семейный врач, которая сама не вакцинирует против Covid-19, убедила пару, что первая доза вакцины привела к обострению хронических заболеваний, поэтому убедить их сделать вторую дозу оказалось невозможным.

Оба семейных врача работают в маленьком городе практически плечом к плечу. В одном кабинете работает Анна, которая поддерживает вакцинацию и пытается убедить в ее необходимости пациентов. А в соседнем кабинете принимает ее коллега, которая не только не вакцинирует, но и настраивает против прививок.

Коллега Анны — не единственный медик, который сеет среди пациентов сомнения по поводу вакцинации. Подготавливая серию статей о людях, которые отказываются или откладывают вакцинацию, DELFI убедился, что скептиков хватает не только среди пациентов, но и среди врачей.