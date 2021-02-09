Онкологи узнали, почему жители больших городов больше склонны к раку
Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Научный центр здоровья Техасского университета выявил связь активного ночного освещения, характерного для больших городов, и повышенного риска рака щитовидной железы. К слову сказать, данный фактор уже связывали с повышенным риском рака груди, пишет MEDdaily со ссылкой на The Hindustan Times.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Плюс, некоторые виды рака груди могут иметь общую гормонально-зависимую основу с раком щитовидной железы. Ученые ссылались на показатели здоровья группы взрослых американцев 50-71 года. Также исследователи проанализировали данные спутниковых снимков, чтобы оценить уровни освещения в ночное время в рационах, где проживали участники исследования.

Среди 464371 участника, за которыми наблюдали в среднем 12,8 года, было диагностировано 856 случаев рака щитовидной железы. По сравнению с самым низким квинтилем света в ночное время, самый высокий квинтиль был связан с повышенным на 55% риском развития рака щитовидной железы.

Связь в первую очередь была актуальная для папиллярного рака щитовидной железы, и она оказалась сильнее у женщин, чем у мужчин.

У женщин связь была сильнее для локализованного рака без признаков распространения на другие части тела, тогда как у мужчин связь была сильнее для более поздних стадий рака.

Свет в ночное время подавляет мелатонин, модулятор активности эстрогена, который может производить противоопухолевые эффекты.

Кроме того, свет в ночное время провоцирует нарушение работы внутренних часов организма (или циркадных ритмов), что является фактором риска различных видов рака.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Исследование Рак
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде

Hовости недвижимости

Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Квартира без мебели - приятный или неприятный вызов?
Поселки Nordic Villages – благоустроенная среда для постройки своего дома в окрестностях Риги
Утонченный стиль в Бебербеки: вилла за 1 200 000 евро