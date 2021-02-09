Онкологи узнали, почему жители больших городов больше склонны к раку

Научный центр здоровья Техасского университета выявил связь активного ночного освещения, характерного для больших городов, и повышенного риска рака щитовидной железы. К слову сказать, данный фактор уже связывали с повышенным риском рака груди, пишет MEDdaily со ссылкой на The Hindustan Times.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Плюс, некоторые виды рака груди могут иметь общую гормонально-зависимую основу с раком щитовидной железы. Ученые ссылались на показатели здоровья группы взрослых американцев 50-71 года. Также исследователи проанализировали данные спутниковых снимков, чтобы оценить уровни освещения в ночное время в рационах, где проживали участники исследования.

Среди 464371 участника, за которыми наблюдали в среднем 12,8 года, было диагностировано 856 случаев рака щитовидной железы. По сравнению с самым низким квинтилем света в ночное время, самый высокий квинтиль был связан с повышенным на 55% риском развития рака щитовидной железы.

Связь в первую очередь была актуальная для папиллярного рака щитовидной железы, и она оказалась сильнее у женщин, чем у мужчин.

У женщин связь была сильнее для локализованного рака без признаков распространения на другие части тела, тогда как у мужчин связь была сильнее для более поздних стадий рака.

Свет в ночное время подавляет мелатонин, модулятор активности эстрогена, который может производить противоопухолевые эффекты.

Кроме того, свет в ночное время провоцирует нарушение работы внутренних часов организма (или циркадных ритмов), что является фактором риска различных видов рака.