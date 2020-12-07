Операция, чтобы стать выше. Почему люди решаются на удлинение ног

Ежегодно сотни людей по всему миру идут на затяжные, подчас очень болезненные операции по удлинению ног, чтобы стать на несколько сантиметров выше. Как и любая операция, эта процедура несет в себе определенный риск, и, по словам врачей, у некоторых пациентов после подобных "вытягиваний" возникают проблемы со здоровьем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сэм Бекер был самым высоким в средней школе, но вскоре одноклассники переросли его. "После поступления в колледж я заметил, что ниже многих других парней и даже девушек. Это оказывает на тебя воздействие. Честно говоря, женщины по большому счету предпочитают не встречаться с парнями, которые ниже их ростом. Мне трудно было смириться с ощущением, что я так и не смогу найти себе жену", — признается живущий в Нью-Йорке 30-летний Сэм.

Какое-то время он еще надеялся немного подрасти, хотя в глубине души понимал, что, по всей видимости, достиг своего предела: "Я всегда думал, что рост и успешность взаимосвязаны. Мне пришлось найти решение".

"Смогу ли я ходить?"



Сэм изучил все варианты, но такие временные уловки как ботинки со скрытой платформой или упражнения на растяжку, его не вдохновили. Однако когда он узнал, что можно удлинить ноги, это показалось ему заманчивым. Переговорив с матерью и взвесив все за и против, он решился лечь на операционный стол.

Foto: DR S. ROBERT ROZBRUCH

Рентгеновский снимок ног Сэма до и после операции: на фото справа видны вставленные металлические спицы.

В 2015 году он сделал операцию и "вырос" на 8 сантиметров — с 162 до 170 сантиметров. "На первой же консультации доктор четко мне разъяснил, насколько сложной будет подобная операция. Меня обеспокоило то, что же я конкретно смогу делать, получив эти дополнительные восемь сантиметров: смогу ли я ходить? Смогу ли я бегать?", — рассказывает он.

"После операции я три-четыре раза в неделю ходил на специальные процедуры, которые занимали несколько часов. Примерно полгода на это ушло. Это был поучительный опыт. Конечно, звучит дико…сломать обе ноги и потом заново учиться ходить. Это считается косметической хирургией, но для меня на кон было поставлено мое психическое здоровье," — признается Сэм.

Foto: DR S. ROBERT ROZBRUCH

Сэм сделал операцию в 2015 году, увеличив свой рост со 162 до 170 сантиметров.

Хирургия по удлинению костей голени доступна в более чем десяти странах мира. В некоторых случаях она позволяет увеличить рост пациента на 13 см.

Пока нет точной статистики о количестве пациентов, которые ежегодно решаются на подобную процедуру, однако медики говорят, что популярность ее растет. Би-би-си обратилась в ряд ведущих клиник по всему миру и выяснила, что количество подобных операций в разных странах заметно отличается.

В ведущих клиниках США, Германии и Южной Кореи совершается от 100 до 200 таких операций в год. В таких странах, как Испания, Индия, Турция и Италия — примерно от 20 до 40 ежегодно. В Британии это число еще ниже — примерно 15 операций в год. Но практически везде Би-би-си подтвердили, что число пациентов растет из года в год.

В Британии операцию делают всего в нескольких частных клиниках, деятельность которых регулируется независимой комиссией по соблюдению стандартов по уходу за больными и престарелыми (Care Quality Commission). Ее стоимость может достигать 50 тыс. фунтов (более 67 тыс. долларов), тогда как в США цена варьируется от 75 тыс. до 280 тыс. долларов.

При этом операция не только дорогая, но также сложная и болезненная. Метод удлинения костей впервые разработал советский хирург-ортопед Гавриил Илизаров, лечивший после Второй мировой войны раненых солдат. И хотя за последние 70 лет его метод претерпел ряд усовершенствований, принцип остался прежним.

Кость сверлится в области бедра или голени, а затем ломается на две части. В место разлома вставляется металлическая спица и закрепляется специальными гайками. Затем спица понемногу удлиняется — на 1 мм в день — с помощью подкрутки гаек до нужной пациенту длины ног. После этого в течение нескольких месяцев пациенту необходимо соблюдать специальный реабилитационный режим, чтобы начать нормально ходить.

Метод чреват рядом осложнений — от травм нервных окончаний до образования тромбов и неправильного срастания костей.

Дыра в 8 сантиметров



Барни прошел через все это. Он сделал операцию в Италии в 2015 году и подрос на 8 сантиметров — с 167 до 175 см. Но сделал ее не столько из тщеславия, сколько по необходимости — ему по медицинским показаниям необходимо было выпрямить кости ног, и он решил их заодно и вытянуть.

Его заверили, что эти две процедуры могут быть сделаны одновременно и не скажутся на его постоперационном периоде восстановления. Но он так до сих пор и не оправился от последствий. "Если бы мне было 16 лет, то, возможно, проблемы бы не возникло. Но мне было 46, когда мне делали эту операцию, — рассказывает Барни. — Мои ноги растянули, но кости так и не срослись. У меня образовалась восьмисантиметровая дыра… два огрызка кости с обеих сторон и металлическая спица посредине".

Барни до сих пор вспоминает физическую боль, которую ему пришлось пережить во время процесса растяжки. "Это как будто тянут за каждый нерв у тебя в ноге. Бывают моменты, когда от боли просто некуда деться. Это совершенно невыносимо", — рассказывает он.

Тем не менее, несмотря на этот разрыв в костях ног, Барни мог ходить, потому что соединительная спица выдерживала его вес и держала кости вместе.

Но было также понятно, что ситуация сложилась непростая. "Был момент, когда я подумал: "Ну все, мне конец". Мне очень повезло, что мои близкие и мой начальник меня поддерживали. Но все это очень легко может превратиться в муку, поэтому необходимо, чтобы ваши близкие отнеслись к этому с пониманием. Хуже не придумаешь, когда все идет не по плану", — говорит он.

Поскольку операции по удлинению конечностей делаются в частных клиниках, то данных об осложнениях совсем мало.

Профессор Хэмиш Симпсон из Британской ассоциации ортопедов также предупреждает о возможных рисках. "Этот метод и вся процедура весьма существенно продвинулись за последние лет двадцать, и теперь операция гораздо более безопасна. Однако, помимо собственно наращивания кости, надо еще нарастить мышцы, нервы, сосуды и кожный покров, так что эта процедура остается очень сложной, с большой вероятностью возникновения осложнений", — говорит хирург.

Британский хирург-ортопед Дэвид Гудиер указывает, что у некоторых его пациентов, собиравшихся пройти через процедуру удлинения костей, имелись психологические проблемы, такие как дисморфофобия [психологическое или психическое расстройство, выражающееся в том, что человек крайне обеспокоен внешними недостатками своей внешности, зачастую вымышленными или сильно преувеличенными]. Он говорит, что с ростом спроса на подобного рода операции растут и опасения, что приоритет будет отдаваться цене, а не качеству.

"Когда перед пациентом встанет выбор — идти в клинику, специализирующуюся на реконструктивной хирургии конечностей, или в место подешевле, то не думаю, что его будут четко предупреждать обо всех осложнениях, которые могут возникнуть и очень часто возникают. Что будет, если вы поедете в другую страну, сделаете там операцию, а потом вернетесь домой, в Британию, с осложнениями? Ответ: вас направят ко мне по линии Национальной службы здравоохранения, чтобы мы исправляли чужие ошибки", — говорит врач.

Сделал и забыл?



Что касается Барни, то на следующий день после нашей с ним встречи ему удалили последнюю спицу из бедра — пять лет спустя после первой операции. Несмотря на боль, стоимость операции и несколько лет реабилитации, он практически ни о чем не жалеет.

"Глупо сожалеть. Полно людей, для кого такая же операция прошла успешно, и вы о них даже не узнаете. Они просто живут себе спокойно. Мне еще долго придется восстанавливаться, но все равно операция стоила того. Она дала мне возможность перестроить заново свою жизнь, которая не будет зависеть от предубеждений, связанных с маленьким ростом", — объясняет Барни.

Метод академика Илизарова



Хирург-ортопед Гавриил Илизаров прославился еще в советское время, разработав метод по сращиванию и удлинению костей при переломе ноги.

Работавший в послевоенные годы травматологом-ортопедом, Илизаров получил огромный опыт лечения поврежденных конечностей у бывших фронтовиков.

Его принципиально важное открытие — так называемый "эффект Илизарова" — заключалось в обнаружении свойства тканей отвечать регенерацией на растяжение, когда кость буквально наращивает соединительную костную мозоль.

Отталкиваясь от этого, он разработал метод стимуляции остеосинтеза, то есть соединения и сращения отломков кости, путем сдавливания (компрессии) и растяжения (дистракции).

Илизаров разработал и в 1952 году запатентовал свой компрессионно-дистракционный аппарат, основу которого составляли металлические стержни, кольца и спицы, с помощью которых фиксировались отломки костей.

В конце 1971 года под его руководством был открыт Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ), который с 1993 года носит его имя.