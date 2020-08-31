Опрос: 77% жителей Латвии во время пандемии Covid-19 начали чаще мыть руки

Уже седьмой год подряд в Латвии проводится кампания "Мойте руки правильно!", в ходе которой дошкольников и их родителей учат основным принципам правильной гигиены рук. В преддверии нового учебного года АО Drogas опросило более 3000 респондентов, чтобы выяснить, как изменились привычки мытья рук за последний год и что необходимо улучшить.

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77% опрошенных подтверждают, что Covid-19 внес изменения в их привычки ежедневного мытья рук: они стали чаще мыть руки во время чрезвычайной ситуации, связанной с распространением вируса. Кроме того, большинство — 82% — и сейчас не сократили количество мытья рук. Руки моют часто, но наблюдаются значительные недостатки именно в качестве мытья, и необходимо усовершенствовать определенные привычки и знания, чтобы мытье рук было действительно эффективным.

Одна из главных ошибок — спешка: 74% респондентов признают, что тратят на это менее 40 секунд, в то время как рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения время для полноценного мытья рук с мылом составляет 40–60 секунд.

В качестве второго по популярности средства для мытья рук после жидкого мыла респонденты назвали чистую воду без мыла. Однако следует отметить, что ополаскивание рук водой не обеспечивает защиты от вирусов. Для этого требуется обычное мыло или дезинфицирующее средство.

Большинство респондентов не обладают достаточными знаниями о влиянии антибактериального мыла на вирусы: 42% ошибочно полагают, что антибактериальное мыло наиболее эффективно в борьбе с вирусами, чем обычное, а 35% признают, что им не хватает знаний в этом вопросе. Медики не рекомендуют использовать антибактериальное мыло в качестве повседневного средства для мытья рук, поскольку вместе с вредными бактериями и микробами оно уничтожает естественную микрофлору. Такое мыло рекомендуется использовать для очищения поврежденной кожи. Его противовирусное действие не сильнее обычного мыла.

Однако опрос показывает, что в целом жители ответственно относятся к использованию имеющихся в свободном доступе дезинфицирующих средств в общественных местах: 68% респондентов пользовались ими во время чрезвычайной ситуации и продолжают делать это сейчас, а 20% прекратили, поскольку распространение вируса снизилось.

Об ответственном отношении свидетельствует и тот факт, что 68% респондентов берут с собой свои дезинфицирующие средства для рук, когда выходят из дома, а 45% из них признают, что делали это до распространения Covid-19.

"Гигиена рук, вроде бы, такая простая, но как доказал 2020 год, жизненно важная вещь, которая способна сохранить здоровье общества. Drogas уже седьмой год подряд проводит кампанию "Мойте руки правильно!", в рамках которой учит поэтапному правильному мытью рук. В начале нового учебного сезона, когда дети, молодежь и педагоги снова соберутся в образовательных учреждениях, мы еще раз призываем: часто и тщательно мойте руки, чтобы ограничить распространение различных вирусов!", — подчеркивает директор отдела маркетинга и связей с общественностью Drogas Илзе Кирстука-Щеглова.

Больше информации, а также раскраски, видео и другие материалы на латышском и русском языках доступны на сайте www.mazgarokas.lv.

В распространенном в социальных сетях опросе Drogas о привычках мытья рук приняли участие 3020 респондентов. Опрос проводился с 10 по 23 августа 2020 года.