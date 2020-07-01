Опрос: почти каждый третий житель Латвии не пользуется солнцезащитным кремом

Результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka показали, что даже в такую сильную жару, которая была в последние две недели, 31% жителей Латвии по-прежнему не пользуются солнцезащитным кремом. Правда, в 2019 году этот показатель был еще больше — 45%.

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47% жителей Латвии пользуются солнцезащитным кремом перед тем, как отправиться на пляж, 19% — во время отдыха на природе, 17% — всегда, когда находятся на солнце, 12% — находясь в саду, а 5% — на рыбалке.

Реже солнцезащитным кремом пользуются жители с низкими доходами — 40% представителей этой группы ответили, что вообще им не пользуются, а среди жителей со средними и высокими доходами эти показатели составляют соответственно 26% и 28%.

Если сравнить регионы, то меньше всего солнцезащитными кремами пользуются в Латгалии — не пользуются им 45% жителей этого региона, в то время как в остальных регионах в среднем 27% — 30% жителей.

Результаты исследования также показали, что чаще солнцезащитным кремом пользуются женщины и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди женщин солнцезащитным кремом не пользуются 23%, а среди мужчин — 40%.

При анализе данных по возрастам выяснилось, что по мере увеличения возраста респондентов солнцезащитные средства используются реже. В возрастных группах 18-24 лет и 25-34 лет солнцезащитным кремом никогда не пользуются 19%, в группе 35-44 лет — 25%, 45-54 лет — 31%, 55-63 лет — 39%, а в возрастной группе 64-75 лет 50% отметили, что не пользуются солнцезащитным кремом.

Особое внимание защите кожи от солнца должны обращать люди с очень светлой и чувствительной кожей, особенно, если у них много веснушек или родинок. Также от прямых солнечных лучей нужно беречь детей.

Крем необходимо тщательно нанести на лицо, шею и зону декольте, а также на уши и спину, так как обычно они больше всего подвержены воздействию солнца.

Несмотря на то, что многие солнцезащитные кремы водостойки, это не значит, что можно целый день купаться или загорать, не нанося защитное средство повторно. Солнцезащитный крем следует наносить заново через каждые 2 часа. Эксперт напоминает, что его нужно наносить после купания, бега, игры в пляжный волейбол или любого другого занятия, вызывающего на солнце обильное потоотделение.

Кроме того, прежде, чем воспользоваться солнцезащитным кремом, необходимо проверить срок его годности, поскольку все солнцезащитные кремы должны быть использованы в течение 12 месяцев — по истечении срока годности они больше не выполняют своих функций, поэтому пользоваться ими не рекомендуется.

Если вы все-таки обгорели на солнце, рекомендуется принять холодный душ и наложить на обгоревшие места прохладные компрессы — смочить водой полотенце или чистую ткань, наложить на плечи или другую обгоревшую зону и держать 10 минут. Затем эту процедуру желательно повторить 3-4 раза. Для восстановления кожи и облегчения симптомов солнечного ожога рекомендуется применять средства, содержащие пантенол, отмечает консультант по красоте BENU Aptieka Наталия Гаврильченко.

Несмотря на распространенные мифы, на место солнечного ожога нельзя накладывать сметану, ряженку и растительные масла. Молочнокислые продукты содержат молочнокислые и бродильные бактерии, которые могут вызывать нежелательные химические реакции. Кроме того, сметана, купленная в магазине, содержит различные добавки, которые только ухудшат состояние кожи, а растительное масло образует на коже плотную пленку и мешает терморегуляции. Также на обгоревшее место не рекомендуется накладывать фрукты, овощи и настойки лекарственных трав, так как они могут вызывать кожные аллергические реакции.

BENU Aptieka проводит Мониторинг здоровья в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. Исследование проводилось в июне 2020 года — было опрошено 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.