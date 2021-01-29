Почти половина, или 46%, опрошенных женщин посещают гинеколога раз в год, однако реже всего посещают гинеколога молодые (18-24 лет) и пожилые (64-75 лет) женщины. В возрастной группе 18-24 лет 16% респонденток признались, что никогда не посещали гинеколога. В то же время лишь 13% женщин раз в месяц сами проверяют свою грудь, а 20% вообще не проверяют свою грудь. Это следует из результатов Мониторинга здоровья BENU Aptieka, проведенного совместно с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS.

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Гинеколога чаще всего посещают женщины в возрасте 25-45 лет



Согласно данным исследования, почти все опрошенные женщины (93%) посещают гинеколога, но лишь 46% — раз в год. 7% опрошенных женщин посещают гинеколога несколько раз в год, 20% — раз в два года, а реже одного раза в год гинеколога посещают 20% женщин. Среди тех, кто посещает гинеколога по крайней мере раз в год, преобладают женщины в возрасте 25–54 лет.

Врач-резидент в области гинекологии и родовспоможения Катрина Пуриня-Либерте объясняет, что в первый раз гинеколога следует посетить в начале подросткового возраста, когда начинаются месячные или же появляются какие-то жалобы, например, задерживается первая менструация. Однако первый визит к гинекологу желательно спланировать, не дожидаясь каких-либо жалоб, а для того, чтобы познакомиться со своим потенциальным гинекологом и узнать о месячных и гигиене, возможных жалобах, при которых следует обращаться к гинекологу, а также получить ответы на интересующие вопросы.

Гинеколог — это надежный врач, которого женщине следовало бы посещать на протяжении всей жизни, с начала репродуктивного возраста. Например, молодым женщинам в возрасте 18-24 лет необходимо посещать гинеколога, так как это репродуктивный возраст и период активной половой жизни, сопровождающийся также более высоким риском сексуально-трансмиссивных заболеваний. Гинеколог поможет подобрать надежный способ контрацепции или же расскажет о подготовке к запланированной беременности.

Визит к гинекологу — не реже раза в год

Посещать гинеколога необходимо раз в год. Это один из тех врачей, с которыми женщина встречается чаще всего, он также поможет не пропустить другие проблемы со здоровьем: гинеколог отвечает также за здоровье женской груди, поэтому он проверяет ее во время каждого визита. Запущенные заболевания лечить намного труднее, чем обнаруженные на ранней стадии, поэтому очень важны регулярные и своевременные осмотры.

Первый визит к гинекологу

Первое посещение гинеколога может вызвать небольшое беспокойство, поэтому стоит подготовиться к посещению гинеколога заранее, чтобы чувствовать себя комфортнее и как можно меньше волноваться.

1. Перед первым посещением гинеколога следует ознакомиться как с врачебными практиками, так и с врачами, чтобы найти своего специалиста, которому вы сможете доверять. Нередко вам может не подойти врач, которого рекомендуют мама, бабушка или подруги, так как у каждой женщины пожелания и ожидания могут отличаться.

2. Узнайте, кто такой гинеколог и чего ожидать от первого визита к этому врачу. Перед посещением гинеколога желательно также подготовить календарь месячных и информацию о своем менструальном цикле: в каком возрасте начались менструации, какова их периодичность, наблюдается ли у вас предменструальный синдром, другую существенную информацию о цикле.

3. Запланируйте визит в удобное для себя время, лучше всего на спокойный день, когда нет спешки. Перед визитом нужно время, чтобы соответствующим образом настроиться. Если нет острых жалоб, то гинеколога не следует посещать во время месячных.

4. Следует непременно заранее написать на листочке бумаги вопросы, которые вы хотели бы задать гинекологу. Нередко во время визита к врачу пациенты волнуются, поэтому желательно подготовить дома все вопросы, которые нужно задать врачу, чтобы ничего не забыть.

5. Девочки до 14 лет должны посещать гинеколога с мамой, а после 14 лет они могут приходить к гинекологу самостоятельно. К сожалению, во время пандемии Covid-19 беременные женщины не могут посещать гинеколога в сопровождении своего партнера, но если эпидемиологическая ситуация нормализуется, то это снова будет разрешено.

Самопроверка груди

Приблизительно 2/3 опрошенных женщин (68%) проверяют свою грудь сами. 8% женщин делают это несколько раз в месяц, 13% — раз в месяц, 12% — раз в пару месяцев, 12% — раз в полгода, а 23% — реже, чем раз в полгода. Не проверяют грудь сами 20% респонденток. Самопроверку груди также реже проводят молодые женщины. В возрастной группе 18-24 лет 18% респонденток отметили, что проверяют свою грудь самостоятельно раз в месяц, 14% — раз в пару месяцев, 4% — раз в полгода, 13% — реже, 31% вообще не проводит самопроверку груди, а 20% было трудно ответить на этот вопрос.

Доктор Пуриня-Либерте подчеркивает, что женщина должна сама изучить свою грудь и непременно регулярно следить за своим здоровьем. Раз в год грудь обязательно проверит врач, однако самопроверки груди должны стать обязательной ежемесячной процедурой для каждой женщины: здесь самое важное то, что женщина лучше знает свою грудь и первой может заметить в ней какие-нибудь изменения, обратив внимание на новообразования и затвердения.

Самое главное — проводить проверку груди своевременно и правильно. Проверять грудь рекомендуется сразу после месячных или через пять дней после их окончания. О том, как правильно проводить самопроверку груди, обязательно расскажет ваш гинеколог, но и в Интернете, на медицинских сайтах, каждая женщина может найти полезную информацию о том, как правильно проводить самопроверку груди.

Ситуация в Латвии

Наблюдая за тем, как женщины откликаются на приглашение пройти оплачиваемые государством исследования — скрининг для выявления рака шейки матки и рака груди, врач признает, что ситуация в стране могла бы быть намного лучше. Конечно, есть пациентки, которые посещают гинеколога раз в год и тщательно относятся к своему здоровью, но это лишь видимая часть айсберга. Часть женщин, возможно, еще не нашли своего врача и ошибочно полагают, что для прохождения этих исследований нужны большие деньги. Еще одна причина — страх перед возможным заболеванием. Однако женщинам следует понять, что к врачу нужно обращаться не только с жалобами, но и в профилактических целях, чтобы предотвратить болезни еще до того, как они начались.

Доктор Пуриня-Либерте призывает каждую женщину найти своего надежного доктора и проверяться ежегодно. Начало года — самое подходящее время для того, чтобы проверить свое здоровье, ведь в основе хорошего здоровья лежит профилактика. Во время пандемии Covid-19 амбулаторные гинекологические услуги по-прежнему доступны — разумеется, при условии соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности и тщательного планирования визитов к врачу

BENU Aptieka проводит Мониторинг здоровья в сотрудничестве с центром исследования рынка и общественного мнения SKDS. В ходе исследования было опрошено 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.