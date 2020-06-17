Опрос: у 56% жителей Латвии за последние три года ухудшилось зрение

Более половины жителей Латвии считают, что за последние три года у них ухудшилось зрение. Такие выводы можно сделать по результатам нового Мониторинга здоровья BENU Aptieka, проведенного в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS.

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В ходе исследования выяснилось, что чаще утвердительно на вопрос об ухудшении зрения отвечали жители старше 45 лет. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет за последние три года почувствовали ухудшение зрения 47%. В других возрастных группах этот показатель был следующим:

25-34 лет — 45%,

35-44 лет — 38%,

45-54 лет — 76%,

55-63 лет — 68%,

64 до 75 лет — 59%.

Наиболее распространенные проблемы

Специфика современного образа жизни состоит в том, что люди проводят много времени у экранов компьютеров и смарт-устройств, что в долгосрочной перспективе создает серьезные риски для здоровья, в том числе проблемы со зрением. Однако ухудшению зрения способствует не только длительное нахождение у экрана, но и хронические заболевания, гормональные изменения, травмы, а также прием различных медикаментов и несоблюдение гигиены глаз.

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Наиболее распространенные проблемы со зрением — это дальнозоркость, близорукость и астигматизм: с ними сталкивается большинство людей. У детей часто встречаются амблиопия, или ленивый глаз, и косоглазие, а у пожилых людей распространены различные проблемы со зрением, связанные с общим состоянием здоровья.

Люди часто жалуются на воспалительные заболевания глаз (конъюнктивит, ячмень, реже — халязион), слепящее ощущение или боль в глазах в период ухудшения общего состояния здоровья.

Наиболее частые заболевания, которые могут ухудшать зрение, это нарушения функций щитовидной железы, сахарный диабет и повышенное давление.

Проверка зрения

Важно своевременно выявить проблемы, поэтому проверять зрение рекомендуется раз в год или два, в том числе и в тех случаях, когда жалоб на его ухудшение нет.

Почти все респонденты (95%) отметили, что обычно проверяют зрение (не менее раза в год— 27%, раз в 2–3 года — 43%, раз в 4–5 лет — 14%, реже— 10%), 4% признались, что никогда не проверяют зрение, а 2% респондентов не смогли дать конкретного ответа. Данные опроса также показывают, что с ростом возраста респондентов увеличивается доля тех, кто проверяет зрение хотя бы раз в год.

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Результаты мониторинга позволяют сделать вывод о том, что чуть больше половины опрошенных (53%) ежедневно делают упражнения для глаз (часто — 4%, иногда — 15%, редко — 34%), 44% отмечают, что никогда не делают таких упражнений, а 3% не смогли дать конкретного ответа.

Группы риска

Наибольшему риску ослабления зрения подвержены представители профессий, которые ежедневно работают с вредным освещением или под прямым воздействием ультрафиолетовых лучей, например, стоматологи и строители, поэтому им рекомендуется пользоваться защитными очками. Люди, работа которых связана с интенсивной нагрузкой на ближнее зрение или которые работают за компьютером, часто жалуются на нечеткость зрения, что связано с усталостью глаз.

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Пожилые люди чаще жалуются на ухудшение ближнего зрения — это связано с естественным физиологическим старением. Однако часто встречаются заболевания, которые ухудшают также дальнее зрение и могут вызвать полную слепоту, например, катаракта, глаукома и дегенерация макулы, которая приводит к помутнению глаза, потере центрального поля зрения и зрительным искажениям.

Для того, чтобы снизить риски ухудшения зрения, рекомендуется регулярно посещать врача-окулиста, соблюдать гигиену зрения, носить очки, если они выписаны, проводить больше времени вне помещений и полноценно отдыхать.

Мониторинг здоровья проводится BENU Aptieka в сотрудничестве с центром SKDS в марте и апреле 2020 года, было опрошено 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.