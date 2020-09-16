Опрос: у 78% женщин в Латвии есть свой гинеколог

Объединение оздоровительных центров (VCA) провело в сентябре опрос, в ходе которого выяснилось, что у 78% латвийских женщин есть свой гинеколог. У 12% респондентов его нет, хотя они очень хотели бы его найти. Чтобы более детально поговорить о женском здоровье, 17 сентября с 14:00 до 15:15 в Латвийской Национальной библиотеке состоится дискуссия экспертов. Присоединиться к ней онлайн может любой желающий.

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Возможность пройти три оплаченных государством скрининга рака — шейки матки, кишечника и груди, — по представленным данным ответственных структур использовали только 20% жителей Латвии, но в проведенном опросе на вопрос о том, информированы ли они об оплаченных государством программах скринингов рака для женщин, 78% ответили утвердительно, 13% — информированы, но не знают, как использовать эту информацию. В свою очередь более 6% признались, что не информированы о такой возможности.

Говоря о вопросах женского здоровья в целом, с возможностью отметить три варианта ответов, чаще всего респонденты (75%) отвечали, что в основном все актуальные вопросы выясняют у своего врача. Однако почти также часто (65%) женщины признают, что, по их мнению, все можно узнать в интернете. Часто (23%) вопросы здоровья женщины обсуждают с подругами или мамой (18%) или консультируются со своим фармацевтом (15%).

Руководитель службы гинекологии VCA, гинеколог и специалист по родам Карлина Элксне, комментируя результаты опроса, подчеркивает обозначившуюся позитивную тенденцию — у женщин есть свой гинеколог: "Это показывает, что сегодня, благодаря тому, что общество стало более образованным и информация более доступна, здоровье женщины больше не является темой, которую в свое время стеснялись обсуждать публично. Также не секрет, что интернет сегодня является отличным инструментом, при правильном использовании которого мы можем получить информацию и о своем здоровье. Здесь надо помнить, что важен источник информации: если ее подготовил врач — можем доверять, однако если есть какие-либо жалобы на здоровье, обязательно надо идти к специалисту".

В опросе приняли участие почти 600 респондентов разного возраста.

Акцентируя важность здоровья женщины в развитии государства, 17 сентября в организованной VCA дискуссии примут участие:

Гунта Анцане, профессор, руководитель кафедры и клиники психосоматики и психотерапии РУС;

Янис Эглитис, ведущий исследователь медицинского факультета, руководитель кафедры онкологии и ассоциированный профессор Латвийского университета;

Инга Акментиня-Смилдзиня, руководитель латвийской родительской организации Mammamuntetiem.lv;

Анда Кивите-Уртане, ведущий исследователь Института общественного здоровья РУС;

Карлина Элксне, руководитель службы гинекологии VCA.

Дискуссия состоится в Латвийской Национальной библиотеке. Любой желающий сможет подключиться по этой ссылке к дискуссии онлайн.