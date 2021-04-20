Опрос: у каждого десятого имеется непереносимость какого-либо продукта питания

Причинами непереносимости продуктов питания являются:



нехватка энзимов;

индивидуальная чувствительность;

пищевые токсины;

естественное присутствие гистаминов в продуктах.

Как диагностировать?

Непереносимость продуктов питания диагностировать трудно, потому что симптомов у нее очень много. Пищевую непереносимость диагностируют исключающими диетами, которых необходимо придерживаться, пока не исчезнут симптомы, но не дольше 2–6 недель. Затем исключенные из меню продукты постепенно снова возвращаются в рацион по одному, через каждые пару дней.

Необходимо учитывать, что присутствие антител IgG (которые показывают тесты на пищевую непереносимость) не означает, что именно они провоцируют появление симптомов у пациента.

Чтобы лучше понять причину пищевой непереносимости, рекомендуется вести дневник питания, занося в него информацию о том, в какое время, что именно вы ели и пили, и появлялись ли симптомы. С этими записями можно прийти к специалисту по питанию, чтобы вместе решить проблему.

На что нужно обратить внимание при непереносимости определенного продукта питания?

Молоко и молочные продукты

Непереносимость этих продуктов вызывает лактоза, или молочный сахар, для расщепления которого необходим энзим лактаза. Непереносимость лактозы определяется тестом на толерантность к лактозе, дыхательным тестом на лактозу или анализом кала. Наиболее распространенные жалобы — на нарушения работы желудочно-кишечного тракта и тошноту.

Глютен

Глютен — это растительный белок, который в основном содержится в пшенице, ржи и ячмене. Непереносимость глютена, не вызванная целиакией, затрагивает приблизительно 0,5–13 % популяции. Выраженная чувствительность к глютену может вызывать расстройства работы желудочно-кишечного тракта, головную боль, усталость, боли в суставах, анемию, депрессию или тревожность, а также высыпания на коже.

Салицилаты

Салицилаты — это природные соединения, вырабатываемые растениями в качестве защитного механизма от факторов стресса окружающей среды, таких как насекомые и болезни. Салицилаты в естественной форме содержатся во фруктах, овощах, чае, кофе, пряностях, орехах и меде. Они также часто используются как пищевой консервант и могут добавляться в медикаменты. Симптомы: заложенный нос, инфекции носовых пазух, полипы в носу, астма, диарея, воспаленный кишечник и крапивница.

Полностью исключить салицилаты из рациона невозможно, но следует воздерживаться от кофе, изюма, апельсинов и пряностей, а также выбирать косметику и медикаменты, не содержащие салицилаты.

Кофеин

Кофеин присутствует как в большей части напитков (кофе, чае, энергетических напитках), так и в шоколаде. Симптомы: ускоренное сердцебиение, тревога, бессонница, нервозность и беспокойство.

Фруктоза

Фруктоза содержится во фруктах и овощах, а также в меде, сиропе агавы и кукурузы. У людей с непереносимостью фруктозы она неэффективно усваивается организмом. Неусвоенная фруктоза попадает в толстую кишку, где ее ферментируют кишечные бактерии, вызывая ощущение дискомфорта. Наиболее распространенные симптомы непереносимости фруктозы — рефлюкс, или отрыжка, газы, диарея, тошнота, боль в животе, рвота и вздутие живота.

Желательно исключить из рациона продукты, богатые фруктозой: газированные, подслащенные напитки, мед и сироп агавы, яблоки, яблочный сок и яблочный сидр, продукты, содержащие кукурузный сироп с высокой концентрацией фруктозы, отдельные фрукты — арбузы, сладкую вишню и груши, а также некоторые овощи, например, зеленый горошек.

Амины

Амины вырабатываются бактериями во время хранения или в процессе ферментации продуктов. С этой пищевой непереносимостью чаще всего связывают гистамин. Симптомы непереносимости аминов: чихание, зуд и слезотечение, выводящие из организма потенциально опасных захватчиков.

Наиболее распространенная причина — это нарушение функционирования двух энзимов (диаминоксидазы и N-метилтрансферазы), отвечающих за расщепление гистамина.

Симптомы непереносимости гистамина: отек кожи, головная боль, крапивница, зуд, тревожность, спазмы в животе, диарея и низкое кровяное давление.

Продукты, содержащие гистамин: вяленое мясо и копченая рыба, вяленые фрукты, цитрусовые и авокадо, выдержанные сыры, алкогольные напитки — пиво, вино, сидр.

Сульфиты

Сульфиты — это химические соединения, используемые как пищевые консерванты. Продукты, содержащие сульфиты от природы, — виноград и выдержанные сыры. Наиболее распространенные симптомы — крапивница, отекшая, покрасневшая кожа, заложенный нос, пониженное кровяное давление, диарея, хрип и кашель.

Сульфиты могут содержать вяленые фрукты, вино и яблочный сидр, консервированные овощи и маринованные продукты, соусы, картофельные чипсы, пиво и чай, кондитерские изделия.

Для решения проблемы непереносимости продуктов питания рекомендуется соблюдать специальную диету, а также обращаться за консультацией к специалисту по питанию.

Мониторинг здоровья BENU Aptieka проводит BENU Aptieka в сотрудничестве с Центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. При проведении исследования было опрошено 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.