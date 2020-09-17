Опубликован полный список признаков Covid-19, на которые нужно обращать внимание

В Европе обсуждают начало новой волны коронавируса, поскольку уровень инфицирования увеличивается. Как узнать, заразились ли вы вирусом? Портал MedikForum со ссылкой на издание Express опубликовал полный список признаков Covid-19, на которые нужно обращать внимание.

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До этого британские медики из NHS (Национальная служба здравоохранения) называли тремя классическими предупреждающими признаками коронавируса следующие сигналы:

новый постоянный кашель,

высокая температура,

изменение или потеря чувства обоняния, вкуса.

По словам этих экспертов, человек — если у него есть Covid-19 — испытает "по крайней мере один из них".

Однако официальные руководства служб здравоохранения других стран декларируют более расширенный список коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), например, сообщили: "У людей с Covid-19 был зарегистрирован широкий спектр симптомов".

Ведомство рекомендует обращать внимание на такие возможные признаки:

лихорадка или озноб,

одышка или затрудненное дыхание,

усталость,

боли в мышцах или теле,

головная боль,

больное горло,

заложенность носа или насморк,

тошнота или рвота,

диарея.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения считает, что нужно обращать внимание и на другие признаки:

конъюнктивит,

сыпь на коже,

изменение цвета пальцев рук и ног,

боль или давление в груди,

потеря речи или движения.

Всем, у кого наблюдаются перечисленные специалистами симптомы, необходимо соблюдать самоизоляцию — не ходить на работу, в школу или в общественные места, не использовать такси, не выходить за едой и лекарствами, не приглашать никого к себе домой.