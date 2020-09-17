Опубликован полный список признаков Covid-19, на которые нужно обращать внимание

В Европе обсуждают начало новой волны коронавируса, поскольку уровень инфицирования увеличивается. Как узнать, заразились ли вы вирусом? Портал MedikForum со ссылкой на издание Express опубликовал полный список признаков Covid-19, на которые нужно обращать внимание.
До этого британские медики из NHS (Национальная служба здравоохранения) называли тремя классическими предупреждающими признаками коронавируса следующие сигналы:
- новый постоянный кашель,
- высокая температура,
- изменение или потеря чувства обоняния, вкуса.
По словам этих экспертов, человек — если у него есть Covid-19 — испытает "по крайней мере один из них".
Однако официальные руководства служб здравоохранения других стран декларируют более расширенный список коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), например, сообщили: "У людей с Covid-19 был зарегистрирован широкий спектр симптомов".
Ведомство рекомендует обращать внимание на такие возможные признаки:
- лихорадка или озноб,
- одышка или затрудненное дыхание,
- усталость,
- боли в мышцах или теле,
- головная боль,
- больное горло,
- заложенность носа или насморк,
- тошнота или рвота,
- диарея.
В свою очередь Всемирная организация здравоохранения считает, что нужно обращать внимание и на другие признаки:
- конъюнктивит,
- сыпь на коже,
- изменение цвета пальцев рук и ног,
- боль или давление в груди,
- потеря речи или движения.
Всем, у кого наблюдаются перечисленные специалистами симптомы, необходимо соблюдать самоизоляцию — не ходить на работу, в школу или в общественные места, не использовать такси, не выходить за едой и лекарствами, не приглашать никого к себе домой.