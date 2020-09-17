Опубликован полный список признаков Covid-19, на которые нужно обращать внимание
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В Европе обсуждают начало новой волны коронавируса, поскольку уровень инфицирования увеличивается. Как узнать, заразились ли вы вирусом? Портал MedikForum со ссылкой на издание Express опубликовал полный список признаков Covid-19, на которые нужно обращать внимание.

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До этого британские медики из NHS (Национальная служба здравоохранения) называли тремя классическими предупреждающими признаками коронавируса следующие сигналы:

  • новый постоянный кашель,
  • высокая температура,
  • изменение или потеря чувства обоняния, вкуса.

По словам этих экспертов, человек — если у него есть Covid-19 — испытает "по крайней мере один из них".

Однако официальные руководства служб здравоохранения других стран декларируют более расширенный список коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), например, сообщили: "У людей с Covid-19 был зарегистрирован широкий спектр симптомов".

Ведомство рекомендует обращать внимание на такие возможные признаки:

  • лихорадка или озноб,
  • одышка или затрудненное дыхание,
  • усталость,
  • боли в мышцах или теле,
  • головная боль,
  • больное горло,
  • заложенность носа или насморк,
  • тошнота или рвота,
  • диарея.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения считает, что нужно обращать внимание и на другие признаки:

  • конъюнктивит,
  • сыпь на коже,
  • изменение цвета пальцев рук и ног,
  • боль или давление в груди,
  • потеря речи или движения.

Всем, у кого наблюдаются перечисленные специалистами симптомы, необходимо соблюдать самоизоляцию — не ходить на работу, в школу или в общественные места, не использовать такси, не выходить за едой и лекарствами, не приглашать никого к себе домой.

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DELFI Woman

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