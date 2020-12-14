Организм атакует сам себя: ученые назвали причину долгосрочных симптомов Covid-19

Аутоантитела при Covid-19 могут быть причиной долгосрочных симптомов, считают ученые из США. Аутоантитела атакуют клетки разных органов и иммунной системы, вызывая различные недомогания и мешая организму бороться с болезнью. Они сохраняются даже после того, как организм избавится от вируса, пишет "Газета.ru".

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Неправильная работа иммунной системы при Covid-19 способна привести к длительным последствиям даже после того, как организм избавится от вируса, выяснили ученые из Йельского университета. Все дело в аутоантителах, которые вместо вируса атакуют сам организм. Исследование еще не рецензировалось, авторы опубликовали его на сервисе препринтов medRxiv.

Длительные осложнения после Covid-19 встречаются примерно у 10% больных в возрасте от 18 до 49 лет, и у каждого пятого пациента старше 70 лет, однако точная причина этого пока что не была установлена.

Исследователи взяли образцы крови 194 пациентов и сотрудников больниц с различной степенью тяжести Covid-19 и протестировали на наличие аутоантител, направленных почти на 3000 белков человеческого организма. Антитела борются с вирусами, цепляясь за белки на их поверхности, но аутоантитела связываются с белками, которые находятся на поверхности собственных клеток организма, приводя к различным осложнениям.

Исследователи отмечают, что у пациентов с Covid-19 произошло "резкое повышение активности аутоантител" по сравнению со здоровыми сотрудниками больницы. В то время как некоторые аутоантитела у некоторых пациентов, по-видимому, присутствовали до заражения, другие появлялись по мере прогрессирования болезни.

Более чем у 5% госпитализированных пациентов были аутоантитела, ослабляющие часть иммунной системы, регулирующую выработку интерферонов — белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса. Иммунитет этих пациентов оказался неспособен контролировать вирусную нагрузку, что привело к более тяжелым симптомам.

В двух наиболее тяжелых случаях у пациентов присутствовали аутоантитела, нацеленные на B-лимфоциты, которые при контакте с антигенами трансформируются в клетки, вырабатывающие антитела, либо в В-клетки памяти. У еще одного пациента были антитела, уничтожавшие Т-клетки, необходимые для формирования приобретенного иммунитета.

Дальнейшие тесты показали, что чем больше аутоантител было в крови пациентов, тем тяжелее протекала болезнь.

У пациентов с Covid-19 оказалось больше аутоантител, чем у людей с волчанкой — распространенным аутоиммунным заболеванием. "При Covid-19 организм вырабатывает аутоантитела, которые фактически препятствуют иммунному ответу организма, — говорит Аарон Ринг, иммунобиолог и старший автор исследования. — Мы, безусловно, считаем, что они вредны для пациентов".

Ринг добавляет, что вредное воздействие вполне может продолжаться и после того, как инфекция ослабнет, что приводит к осложнениям. "Поскольку антитела могут сохраняться в течение длительного времени, возможно, они способствуют развитию долгосрочных осложнений", — говорит он.

По словам исследователей, дело не в том, что появляются какие-то определенные антитела, а в том, что вырабатываются антитела разных видов, которые атакуют разные органы и системы организма, от мозга до желудочно-кишечного тракта. Это предположение они подтвердили в экспериментах на мышах — аутоантитела сделали животных более восприимчивыми к инфекции и повысили риск смерти. "Совокупность разнородных аутоантител может объяснить значительную часть вариаций симптомов у пациентов", — пишут авторы.

Ученые давно знают, что такие состояния, как ревматоидный артрит, волчанка и рассеянный склероз обусловлены нарушением работы иммунной системы и ее атакой на организм. Но о вирусных инфекциях и их способности вызывать аутоиммунные реакции известно меньше. В настоящее время ведется работа по изучению того, играют ли роль в тяжелом течении болезни аутоантитела при заражении вирусами Эбола и Чикугунья, а также у онкологических больных после иммунотерапии.

Если аутоантитела, появление которых было спровоцировано Covid-19, сохраняются в организме, они могут играть роль в длительных симптомах, отмечает Ринг. "Симптомы после исчезновения инфекции могут быть вызваны аутоантителами, которые остаются в организме после того, как он избавляется от вируса, — говорит Ринг. — Если это так, то могут быть эффективны иммуносупрессивные методы лечения, например, те, которые используются при ревматологических заболеваниях".

Дэнни Олтманн, профессор иммунобиологии в Имперском колледже Лондона, отметил, что присутствие аутоантител вполне может объяснить разнообразие симптомов Covid-19 и длительные недомогания, с которыми сталкиваются некоторые пациенты. Он считает вполне вероятным, что аутоиммунная реакция здесь играет важную роль и в ближайшие месяцы намерен заняться поисками связи между реакцией иммунитета и долгосрочными симптомами Covid-19.