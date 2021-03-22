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Foto: PantherMedia/Scanpix

Еда влияет на наше настроение по-разному. И появляется все больше и больше исследований о том, что диета может бороться, предотвращать или, по крайней мере, снижать риск депрессии. Для этого в меню должны быть указаны некоторые продукты. О том, какие именно, рассказывает портал МедикФорум.

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Ученые много лет интересовались тем, как пища и отдельные продукты питания влияют на наше настроение. Сейчас много известно о влиянии отдельных компонентов пищи. В последние годы различные исследования изучали взаимосвязь между риском депрессии и диетой. Вот продукты, которые помогут при депрессии

Бананы

Благодаря содержащимся в них питательным веществам, калию и триптофану, фрукты улучшают настроение и предотвращают депрессию. В частности, аминокислота триптофан способствует образованию серотонина, "гормона счастья". Как альтернатива: ананасы и сливы также содержат много триптофана.

Авокадо

Смесь ненасыщенных жирных кислот, триптофана, витамина B6 и фолиевой кислоты особенно сильно стимулирует образование серотонина.

Картофель и фенхель также стимулируют образование серотонина.

Шпинат

Как и другие зеленые листовые овощи, шпинат содержит расслабляющий и снимающий беспокойство магний. Бобовые, орехи и цельнозерновые также являются ценными источниками магния.

Сухофрукты

Помимо триптофана финики и инжир также содержат много магния. Это делает вас устойчивым к стрессам и поднимает настроение.

Яйца

Аминокислоты и витамин D в куриных яйцах вносят свой вклад в антидепрессивную диету. Другие продукты, содержащие витамин D, — твердый сыр, жирная рыба, печень и грибы.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты и витамины B6 и B12 заставляют рыбу действовать как естественный антидепрессант. Льняное масло и грецкие орехи также являются хорошими источниками жирных кислот омега-3.

Перец чили

Очень острые специи вызывают болезненный раздражитель, благодаря которому выделяется больше эндорфинов. Гормоны счастья, вызываемые чили, перцем чили и перцем, расслабляют и улучшают ваше настроение.

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