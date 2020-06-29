От черники до арбуза: разбираемся в полезных веществах летних ягод

Свежие ягоды — один из самых приятных моментов лета: они не только вкусные, но и полезные, поскольку богаты витаминами, минеральными веществами, клетчаткой и биологически активными веществами, к тому же в них мало калорий. Тем не менее их чрезмерное употребление может сказаться на вашем здоровье. Подробнее об этом рассказывает фармацевт сети Apotheka Марите Шукеле.

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Ягоды — это ценный источник витаминов А и С, а также витаминов группы В. Последние необходимы для здоровья нервной и сердечно-сосудистой системы, витамин С — мощный антиоксидант, который нейтрализует действие свободных радикалов, тогда как витамин А помогает обеспечивать здоровье слизистых и кожи, а также хорошее зрение.

Сложно перечислить все полезные компоненты ягод, однако в летнее меню их лучше включать в различных комбинациях, поскольку у каждой свой уникальных набор питательных веществ, и каждая оказывает позитивное воздействие на различные органы, например, малина благоприятно влияет на работу кишечника, а черная смородина укрепляет иммунитет в целом.

Для сосудов — черника, черная смородина, крыжовник и клубника

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В состав ягод входят различные биологически активные вещества, например, антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов до того, как те успели ослабить иммунитет и повредить клетки. Один из самых известных антиоксидантов — бета-каротин, который можно найти в черной смородине и вишне. В свою очередь черника, черная смородина, крыжовник и клубника содержат антоцианы, которые помогают в случае разного рода воспалений и неврологических проблем, а также позитивно воздействуют на капилляры, делая их более эластичными и прочными, — это особенно важно для мелких капилляров в глазах, поэтому эти ягоды рекомендуются для укрепления здоровья глаз. Кроме того, они также улучшают снабжение мозга и сердца кровью.

Для здоровья кишечника — черная смородина, клубника и малина

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Черная смородина, клубника и малина богаты ценными балластными веществами, которые улучшают здоровье кишечника. Балластные вещества — это углеводы, которые при попадании в кишечный тракт не расщепляются и не всасываются. Их главная задача — стимулировать кишечную перистальтику, обеспечивать регулярный стул, уменьшать воздействие токсичных веществ, а также препятствовать всасыванию холестерина в кишечнике. Они также являются пищей для пробиотиков — "хороших" бактерий, который заботятся о защитных способностях организма.

Малина для нервной системы, вишня — для крепкого сна

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Ягоды — это хороший источник минеральных веществ: в них много калия, необходимого для мышц, а также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Больше всего калия в черной смородине, малине, черешне, красной смородине и крыжовнике. В черной смородине и клубнике помимо прочего много железа, отвечающего за образование красных кровяных телец — эритроцитов, а малина содержит магний, благотворно влияющий на мышцы, нервную и сердечно-сосудистую систему. Вишня же содержит мелатонин, а это природное средство для регуляции сна.

Арбуз хорош для очищения организма

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Арбуз на 90% состоит из воды, поэтому он хорошо утоляет жажду. В мякоти арбуза находится пектин, большое количество магния и калия, а также витамины и антиоксиданты. Минеральные вещества, содержащиеся в арбузе, благотворно воздействуют и на сердечно-сосудистую систему, и на органы пищеварения. Кроме того, арбуз обладает сильными мочегонными свойствами, что хорошо для очищения организма.

Если ягод слишком много

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Если ягод в рационе будет слишком много, могут обостриться аллергические реакции, появиться зуд и сыпь на коже. Возможно и негативное влияние на пищеварительную систему: в ягодах содержатся органические кислоты, которые могут вызвать раздражение желудка и чувство жжения.

Если есть склонность к образованию почечных камней, лучше отказаться от красной смородины, крыжовника и ревеня.

Ягоды сладкие, поскольку содержат в основном простые углеводы в виде фруктозы и глюкозы, поэтому осторожность необходима тем, у кого повышенная концентрация сахара в крови. Ягодные сахара могут также способствовать увеличению массы тела. Особенно много сахара в арбузах — до 13%, поэтому в день рекомендуется съедать не более 250–300 граммов фруктов или ягод.