От дерматита до псориаза. Как бороться с сезонными проблемами кожи и избежать обострения

Осень и зима — это время, когда обостряются многие дерматологические проблемы. О том, как правильно заботиться о своей коже в этот период, рассказывают врач-резидент в области дерматологии Зане Прикуле-Русиня и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мере того, как воздух становится более сухим, увеличиваются потери воды через эпидерму, а это значит, что кожа усиленно теряет влагу и становится сухой, объясняет доктор З. Прикуле-Русиня. В коже снижается выработка естественных увлажняющих факторов и повышается уровень свободных жирных кислот. Это приводит к дисфункции кожного барьера и делает кожу менее защищенной от воздействия факторов внешней среды, например, от различных раздражителей и аллергенов.

У части людей длительно сухая кожа пытается сохранять влажность, выделяя больше кожного сала, с тем чтобы защититься от потери влаги, и тогда сухая кожа может превратиться в жирную или кожу смешанного типа. Совокупность всех этих факторов может способствовать развитию или обострению кожных заболеваний.

Сохранить кожу хорошо увлажненной и здоровой осенью и зимой — задача непростая, но особенно трудно это сделать тем, у кого уже имеются проблемы с кожей. Погодные условия, неблагоприятные для кожи, вызывают обострение таких заболеваний, как себорейный дерматит, акне, атопический дерматит, псориаз и других.

Актуальные кожные проблемы в осенне-зимний период

Себорейный дерматит. Это часто встречающаяся проблема, которая может возникнуть в любом возрасте. Для нее характерна покрасневшая, зудящая кожа и образование небольших, желтоватых чешуек в местах, где есть много сальных желез: у носа, вокруг рта, на щеках и на лбу, на бровях, в наружном ушном проходе, за ушами, на волосистой части головы, а также в более редких случаях — на других частях тела. В волосах себорейный дерматит обычно называют перхотью.

Механизм развития этого заболевания объясняется взаимодействием различных компонентов. Слишком активные сальные железы вырабатывают избыточное количество кожного сала, которое является питательным веществом для живущего на коже грибка Malassezia. Поедая кожное сало, этот грибок немного преобразует его, в результате чего происходят также изменения в кожном барьере. У части людей эти изменения вызывают воспаление и развивается себорейный дерматит.

Это хроническое заболевание, которое, однажды начавшись, обычно не проходит само по себе. Хотя без лечения иногда возможны улучшения, за ними обычно опять следует обострение. Лечение состоит в применении медикаментов, уменьшающих воспаление, устраняющих чешуйки и воздействующих на грибок Malassezia.

Акне, или угри. Акне — это воспаление волосяного фолликула, которое в народе называют угрями. Это состояние кожи, когда сальные железы вырабатывают слишком много кожного сала, которое вместе с клетками кожи закупоривают волосяные фолликулы, затем добавляется бактериальная инфекция, вызываемая Cutibacterium acnes, и воспаление. На коже наблюдается различного вида сыпь — черные точки, гнойные пузырьки, узелки, а в редких случаях — кисты. Чаще всего сыпь появляется на лице, но может быть также на спине и груди. У людей, у которых образуется сыпь, как правило жирная кожа или кожа смешанного типа, а это значит, что такая кожа местами сухая, а местами — жирная. Обычно преобладает ошибочное мнение, что жирную кожу увлажнять не нужно, однако, если коже не достает влаги, то она старается компенсировать этот недостаток, вырабатывая больше кожного сала.

Если на коже появились угри, нужно своевременно посетить врача, чтобы разработать индивидуальный план лечения, так как угревая сыпь нередко оставляет следы — как шрамы, так и послевоспалительную гиперпигментацию.

Атопический дерматит. Обычно он начинается в детском возрастет и может продолжаться в дальнейшей жизни. Наиболее характерные симптомы — это покраснение кожи, зуд, сыпь, потрескавшаяся кожа и образование чешуек. Место образования сыпи зависит от возраста пациента, но чаще всего она появляется на сгибательных поверхностях рук и ног. Механизмы развития этого заболевания — сложные и включают в себя различные факторы, в том числе генетические, когда есть врожденные нарушения барьерной функции кожи. В коже нет недостаточного количества липидов, поэтому кожа сухая, потрескавшаяся, в нее легко могут проникнуть аллергены и вызвать воспаление. Важно увлажнять кожу уже при первых признаках обостряющегося заболевания — зуде, покраснении, сухости кожи, чтобы не допустить прогрессирования воспаления.

Псориаз. Может начаться в любом возрасте, но у него есть два возрастных пика: 20-30 лет и 50-60 лет. Это заболевание, вызванное реакцией иммунной системы, когда клеткам кожи посылается сигнал начинать активно делиться — аж в 10 раз быстрее, чем нормальным клеткам. Они не успевают шелушиться, поэтому образуется красная бляшка, покрытая чешуйками. Травма может привести к образованию новых бляшек. Локти, колени и скальп — это зоны, чаще всего поражаемые псориазом. Кожа в очагах заболевания постоянно шелушится, она сухая, иногда зудит и создает дискомфорт. Чтобы уменьшить симптомы и улучшить качество жизни, необходимо принимать медикаменты, которые подавляют воспаление, притормаживают стремительное деление клеток, а также убирают ‘’лишние’’ клетки кожи.

Как предотвратить обострение заболевания

1. Разработать индивидуальный план ежедневного ухода за кожей. Важно разработать свой план ежедневного ухода за кожей, включающий в себя очистку кожи, ее эксфолиацию, то есть удаление отмерших клеток кожи, и увлажнение. План должен учитывать время года и погодные условия. Составить план следует вместе со специалистом, который порекомендует средства, соответствующие вашему типу кожи.

2. Нет — ароматическим веществам и эфирным маслам. Если кожа чувствительная, раздраженная и сухая, то нужно непременно избегать применения средств, содержащих ароматические вещества и эфирные масла, так как они лишь повысят чувствительность кожи.

3. Не мойтесь в горячем душе или ванне. Не следует умываться горячей водой и принимать горячую ванну или душ — мыться нужно теплой водой. Желательно не проводить в душе больше 5 минут, а в ванне — больше 15 минут. Рекомендуется также пользоваться специальными моющими средствами, которые не смывают естественные увлажняющие факторы кожи.

4. Не вытирать кожу насухо. После душа или ванны кожу не нужно вытирать насухо перед тем, как нанести на нее увлажняющие средства, как раз наоборот — перед их нанесением кожа должна быть немного влажной.

5. Питьевая вода. Через кожу мы в среднем ежедневно теряем 300-400 мл воды, поэтому нужно каждый день выпивать достаточное количество воды, а также помнить, что кофе и чай обезвоживают организм!

6. Соответствующая одежда. Нужно носить соответствующую одежду, которая не раздражает кожу. Не забывайте о перчатках!

7. Здоровое питание. То, что мы едим, имеет значение также и для здоровья кожи, поэтому рацион должен быть сбалансированным, богатым витаминами и жирными Омега-кислотами.

Когда нужно обращаться к врачу

К сожалению, кожные заболевания не проходят сами по себе, но их можно контролировать, уменьшая симптомы, которые вызывают дискомфорт и ухудшают качество жизни, а также предотвратить их дальнейшее развитие. Если есть подозрение на то или иное дерматологическое заболевание, необходимо посетить дерматолога, чтобы он мог поставить диагноз и разработать для пациента специальный план лечения и профилактики, который будет включать в себя уход за кожей, соответствующий времени года и типу кожи.

Совет фармацевта

Фармацевт Занда Озолиня рассказывает, что для лечения псориаза, себореи и атопического дерматита широко используются противовоспалительные средства — кортикостероиды. Также локально применяются кремы и мази, содержащие салицилат, которые уменьшают воспаление и скопление чешуек. Широко применяется также фототерапия. Если необходимо, лечащий врач назначает также пероральные средства.

Кроме того, в аптеках на заказ готовятся лекарства для различных случаев, например, когда имеющиеся готовые средства по уходу за кожей больше не дают результатов или вызывают локальное раздражение, ухудшающее состояние кожи. Лекарства на заказ используются также в качестве альтернативы готовым препаратам или если для лечения требуются конкретные вещества и их комбинации, которых нет в готовых медикаментах. Изготавливаемые на заказ лекарства выписывает врач.

Из растительных лечебных средств применяются ванночки из отвара череды трехраздельной и ромашки. Коже пойдут на пользу также витамины, принимаемые вовнутрь. Так, например, витамины A и E, а также жирные кислоты Омега-3 являются превосходными антиоксидантами, а также обладают противовоспалительными свойствами. Витамин D и пробиотики очень хорошо помогут уменьшить как симптомы, так и воспалительные процессы при таких воспалительных повреждениях кожи, как псориаз или дерматит.

В Латвии очень широко распространены как различного вида дерматиты, так и псориаз. Больше всего в аптеку за помощью обращаются родители, которые стремятся хоть немного уменьшить дискомфорт детей, вынужденных жить с этими заболеваниями.