От усталости до тяги к несъедобным вещам: 8 признаков дефицита железа

Усталость, бледная кожа лица, затрудненное дыхание и головокружения являются лишь некоторыми признаками, свидетельствующими о нехватке железа в организме, от которых страдает все тело. Как распознать недостаток железа и как повседневно получать его в необходимом количестве, объясняет фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что такое дефицит железа



Одной из главных функций железа в организме является его участие в производстве красных клеток крови или эритроцитов и гемоглобина. Помимо этого, железо необходимо также для функционирования наших мышечных тканей, формирования связок, нормального роста и развития организма, а также производства некоторых гормонов, например, x и y. Дефицит железа является одной из наиболее распространенных нехваток питательных веществ, с которым чаще сталкиваются женщины. Его нехватка оказывает влияние на весь организм и физическое самочувствие, к тому же может также вызвать анемию.

Основные группы риска дефицита железа

Основной группой риска по дефициту железа являются дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, при этом длительное малокровие в раннем возрасте способствует увеличению дефицита железа и в дальнейшем. К группам риска относятся также беременные и кормящие матери, подростки (особенно девушки), спортсмены и танцоры подросткового возраста, женщины — профессиональные танцоры и художественные гимнастки, а также пожилые люди с хроническими болезнями.

Фармацевт отмечает — для определения дефицита железа раз в год необходимо сделать полный анализ крови и установить уровень ферритина. Содержание железа в крови ежегодно следует определять также вегетарианцам и веганам, а также людям старше 65 лет. Проводить этот анализ надо и детям в возрасте 1 года, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и другими хроническими заболеваниями, а также пациентам, имеющим какой-либо из симптомов дефицита железа.

Восемь признаков, свидетельствующих о нехватке железа

1. Усталость

Если организму не хватает железа, то в ткани не доставляется достаточное количество кислорода, и таким образом телу не хватает энергии. Правда, причиной усталости может быть также ряд других заболеваний или же твой слишком напряженный ритм жизни. При постоянной усталости, если она сопровождается выраженной слабостью, раздражительностью и трудностями с концентрацией внимания, обратитесь к специалисту для проведения необходимых проверок.

2. Тяга к несъедобным вещам

В случае дефицита железа организм может реагировать непрогнозируемым образом — некоторые пациенты с анемией испытывают сильное желание съесть несъедобные продукты, например, лед, мел, глину, бумагу или землю.

3. Выпадение волос

Железодефицитная анемия заставляет тело работать в режиме выживания, поскольку полученный кислород организм использует для обеспечения первичных функций. В результате можно наблюдать усиленное выпадение волос, значительно ухудшается и состояние волос — они становятся ломкими и тусклыми.

4. Затрудненное дыхание

Независимо от того, насколько глубоко ты дышишь, если уровень кислорода у тебя низкий, то почувствуешь, что ты быстро начинаешь ощущать нехватку воздуха. Если заметишь, что не хватает дыхания, когда занимаешься тем, что обычно выполнял без особых усилий — подъем по лестнице, повседневные тренировки, то надо проконсультироваться с врачом.

5. Бледный цвет кожи

Гемоглобин придает коже здоровый розовый цвет. Если его в организме не хватает, то кожа может стать бледной.

6. Долгие мышечные боли

Если организму не хватает железа, это значит также, что после интенсивной физической нагрузки мышцы будут восстанавливаться медленнее. Например, после тренировки в зале возможно появление специфической мышечной боли, которая будет продолжаться дольше, чем обычно.

7. Головная боль

Если организму не хватает железа, то он, прежде всего, постарается обеспечить кислородом мозг, и только затем другие ткани. Однако в таком случае мозг все равно будет получать меньше кислорода, чем ему требуется для полноценного функционирования, поэтому может произойти расширение артерий мозга, что вызовет головную боль.

8. Сердцебиения

В случае длительной анемии могут возникнуть различные проблемы со здоровьем сердца — нерегулярная сердечная деятельность, расширение желудочков сердца и даже сердечная недостаточность. Особенно осторожными следует быть тем, у кого имеются какие-либо болезни сердца — анемия может обострить состояние.

Как принимать железо

В аптеках доступны препараты железа в форме таблеток, капсул, сиропа, раствора, а также в форме водорастворимых таблеток. Если взрослые чаще предпочитают получать железо в виде таблеток или капсул, то для детей удобнее будут сиропы.

Также есть препараты, в состав которых входит железо вместе с другими витаминами — витамином С и витаминами группы В, а также микроэлементами медью и марганцем.

Людям, у которых прием препаратов железа вызывает тошноту, фармацевт рекомендует выбрать доступные в аптеках препараты в виде шипучих таблеток. Их главным преимуществом является приятный апельсиновый вкус, снижающий возможность тошноты.

Лучшие источники железа



Уровень железа в организме можно повысить также с помощью некоторых растительных продуктов — свеклы и ее ботвы, брокколи, капусты, шпината, спаржи, петрушки, бобовых — чечевицы, а также разного рода фасоли и гороха и с помощью ягод и фруктов — клубники, черной смороды, гранатов, слив и абрикосов.

Большое количество железа содержится также в орехах и сухофруктах, а среди продуктов животного происхождения — в постной говядине, баранине, свинине и телятине, печени, курице, рыбе.

Несмотря на то, что в некоторых овощах, бобовых и фруктах железа бывает даже больше, чем в мясе, из-за других входящих в их состав веществ в организме усваивается лишь незначительное его количество, поэтому, чтобы в организме было полноценное количество железа, рекомендуется повседневный прием пищевых добавок с содержанием железа, после предварительной консультации с врачом или фармацевтом о необходимой ежедневной дозе.

Вегетарианцам и веганам следует особо подумать о приеме в пищу богатых железом продуктов и пищевых добавок. Во время приема пищи следует употреблять продукты, богатые витамином С, например, паприку, ягоды и брокколи, для повышения усвоения железа. Необходимо учитывать, что усвоение железа в организме затрудняют такие напитки как черный чай, вино, кофеин, а также какао и энергетические напитки, поэтому лучше выпивать их не вместе с приемом пищи, а за час до или после еды.

Любителям сладкого фармацевт советует употреблять гематоген. Это полезная сладость, которая содержит натуральное элементарное железо для профилактики анемии и восстановления баланса железа в организме. Поскольку в состав гематогена входит только железо органического происхождения, организм его легко усваивает, чему в значительной степени способствуют также входящие в его состав витамины С и В.