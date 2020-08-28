Открываем кафе "Сделай сам!": как организовать полезные и вкусные перекусы для детей

Исследования показывают, что привычки в питании устанавливаются уже в возрасте двух лет, поэтому чем раньше вы поможете детям сделать здоровый выбор, тем лучше. Дети в возрасте от года до 13 лет получают около четверти своей ежедневной нормы калорий из перекусов — это эквивалентно обеду или ужину. Инициатива "Nestlé для здоровья детей" предлагает четыре простые стратегии перекусов.

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Правильный старт

Момент, когда ребенок переходит на твердую пищу, — серьезная веха развития. Особенно важна привычка питательного перекуса у детей 6-12 месяцев. Обогащенные железом хлопья для детей идеальны в качестве первой еды, их можно дополнить фруктовым или овощным пюре. После того, как ребенок познакомился с этой едой, вы можете более креативно комбинировать различные вкусы и виды еды для того, чтобы поддержать интерес своего малыша. К своему первому дню рождения около 95% детей имеют по крайней мере один перекус в день, поэтому предлагая еду, будьте уверены, что делаете здоровый выбор.

Маленькие изменения ведут к большим переменам

Все начинается с малого, поэтому не теряйте надежды, если прогресс не идет так быстро, как вам хотелось бы. Каждый небольшой позитивный шаг — это уже достижение. На самом деле, лучший совет для родителей, которые пытаются улучшить пищевые привычки своих детей, — начать с малого. Малышам и детям постарше вы можете предложить здоровый обмен: например, заменить картофельные чипсы и соус на цельнозерновую питу и хумус. Предложить альтернативный сладкий перекус: заменив печенье и пирожные свежими фруктами и йогуртом.

Держите фрукты и овощи наготове

Все ваши благие намерения могут столкнуться с реальностью пустого шкафа. Свежие фрукты и овощи имеют тенденцию заканчиваться, поэтому убедитесь, что у вас есть долгосрочные альтернативы. Для цели пять-в-день подходят все виды фруктов и овощей: свежие, замороженные или высушенные. Наполните морозилку замороженными фруктами для смузи, а если вы куда-то собираетесь, подготовьте с собой порцию сухофруктов и орехов.

Свежие овощи можно хранить в удобной для перекуса форме: нарезать палочки из моркови, сельдерея и огурцов. Держите наготове и любимые фрукты ваших детей: с собой удобно брать бананы, яблоки, апельсины или виноград.

Подойдите творчески к вопросу здоровых перекусов

Вам наверняка говорили не играть с едой, но это не значит, что время перекуса должно быть скучным.

Возьмите формочки для печенья и сделайте обычную еду для перекуса — овощи или бутерброды — более визуально привлекательной. Смешивайте разные формы и цвета, чтобы еда вызывала интерес у ребенка.

Экспериментируйте сочетаниями фруктов и овощей с вкусными заправками, такими как хумус, соус из авокадо или йогурта.

Смузи — это отличный способ превратить здоровую еду в такой же здоровый перекус: те же питательные вещества, новый опыт еды.

Если вы хотите полностью вовлечь ребенка в процесс, откройте кафе "Сделай сам!" с выбором соусов и начинок для бутербродов, пицц, сделанных на пите, или йогуртов с фруктами.