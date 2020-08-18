Ответьте на шесть вопросов, чтобы оценить свои умения и знания поведения на воде

В минувшие выходные в водоемах Латвии утонули два человека, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. В этом году водная стихия унесла уже 83 жизни. Большинство людей учатся плавать самостоятельно, но эксперты напоминают: умения просто плыть прямо может быть недостаточно, чтобы выжить в критической ситуации.

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"В европейской статистике, к сожалению, Латвия занимает печальное первое место по количеству утонувших. Опрос, проведенный BALTA, в ходе которого у людей спрашивали, как они оценивают свои навыки плавания, четко обозначила проблему: в водоемы идут и те, кто не чувствует себя в безопасности на воде или не умеют плавать. Несмотря на нехватку навыков поведения на воде, купаться отправляются 89% жителей, из которых только 27% чувствуют себя в воде в безопасности. Беспокойство вызывает и безрассудное поведение людей на воде — треть (33%) населения признается, что купается под воздействием алкоголя. Независимо от степени опьянения употребление алкоголя и плавание, вождение водного транспорта, водные виды спорта или нахождение рядом с водой несовместимы", — подчеркивает руководитель по персональным продуктам и специалист по оценке рисков AAS BALTA Людмила Щеголева.

Хотя жители Латвии свои навыки плавания оценивают сравнительно высоко, Зане Гемзе, учредитель общества "Peldēt droši", напоминает: согласно определению, навыки плавания — это умение прыгнуть в воду, нырять и проплыть не менее 200 метров, в том числе 50 метров на спине, но это не единственные навыки, подтверждающие способность человека чувствовать себя как рыба в воде. Они включают в себя 15 основных элементов, таких как умение безопасно входить и выходить из воды, умение контролировать дыхание и спокойно лежать на водной глади, нырять, объективно оценивать свои навыки плавания, условия и потенциальные риски.

"Комплекс навыков безопасного поведения на воде не может быть приобретен путем запугивания общества суровой статистикой количества утонувших, его необходимо развивать тренировками. Это различные навыки, которые, как, например, езда на велосипеде или пристегивание в автомобиле, необходимо усвоить еще в детстве. Такие вещи, как оценка своих способностей, купание только в знакомых местах или воздержание от употребления алкоголя у воды, должны быть естественным делом для всех. Знания и ответственные действия могут спасти жизни", — подчеркивает Зане Гемзе.

Чтобы убедиться в своих навыках плавания, BALTA в сотрудничестве с обществом "Плавать безопасно" ("Peldēt droši") призывают ответить на шесть контрольных вопросов.

Умеете ли вы контролировать дыхание при плавании?

Люди тонут, потому что не могут дышать. Контроль дыхания считается наиболее важным элементом физического выживания. Человек, обладающий навыками поведения на воде, способен плавать и спокойно дышать как держа голову над водой, так и находясь с головой в воде и поднимая ее только для вдоха.

Можете ли вы спокойно лежать на воде?

Способность лежать на воде в состоянии покоя и держаться в воде вертикально важно в ситуациях, когда необходимо ждать помощи, и это тесно связано с контролем дыхания. Плавучесть присуща практически всем, поэтому чаще всего неспособность спокойно лежать на воде происходит из-за недостатка навыков или страха. С другой стороны, чтобы держаться в воде вертикально, нужно равномерно и сознательно шевелить ногами и/или руками так, чтобы обеспечить неподвижное положение тела. Так легче дольше удерживать голову над водой.

Можете ли вы без затруднений изменить вид плавания и направление?

Поворот с живота на спину и обратно или изменение направления — направо и налево, вперед и назад — это вроде бы элементарные навыки, но исследования показывают, что пловец не всегда способен сделать это без лишнего стресса и заминок. В открытых водоемах пловец может столкнуться с различными препятствиями, которых следует избегать, и тогда умения плавать только прямо окажется явно недостаточно.

Умеете ли вы плавать под водой?

Умение плавать и способность оставаться на плаву не гарантирует умения и плыть под водой. Способность нырнуть и двигаться в желаемом направлении может предохранить от утопления, если пловец находится на тонущем плавательном средстве, попадает под лед или под перевернувшуюся лодку. Не менее важно уметь как нырнуть, так и перемещаться на глубине, в условиях давления воды и ограниченной видимости, что требует хорошего дыхания и контроля плавучести.

Умеете ли вы плавать в одежде?

Люди часто тонут, попав в воду случайно, когда не планировали купаться и полностью одеты. В таких условиях одежда становится дополнительным бременем. Исследования показывают, что даже легкая одежда затрудняет передвижение в воде, создавая дополнительную нагрузку и снижая скорость плавания примерно на треть, особенно для людей с более низкими плавательными навыками. В то же время легкая одежда может снизить возможное переохлаждение тела и помочь продержаться более длительное время. Во многих странах мира обучение детей плаванию включает в себя задания, которые необходимо выполнять в одежде, приобретая навыки смело действовать в таких случаях.

Знаете ли вы, как помочь тонущему человеку?

Хотя в большинстве случаев утопление можно предотвратить, для этого требуется помощь других людей. Как показывают исследования и практические наблюдения, недостаточные знания и навыки в оказании помощи тонущему человеку не только затрудняют спасение, но и ставят под угрозу жизнь самого спасателя. В таких случаях причинами, способствующими несчастью, становятся неумение адекватно оценивать риски, переоценка своих способностей, импульсивное и безрассудное принятие решений. Поэтому важно знать, как понять, что человек действительно тонет, и как оказать безопасную помощь.