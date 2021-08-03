Овощи, рыба, шоколад: продукты, которые повышают защиту от "ковида"

Специалист в области питания, диетолог Эмили Лиминг (Королевский колледж Лондона) назвала основные продукты, которые нужно включить в свой рацион, чтобы снизить риск госпитализации из-за заболевания COVID-19.

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Лиминг принимала участие в недавнем исследовании, которое показало, что люди, придерживающиеся высококачественного и богатого растительными продуктами рациона, на 10% реже заражаются коронавирусом и на 40% реже переносят болезнь в тяжелой форме и попадают с ним в больницу.

"Важно употребление здоровых и цельных продуктов растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, фасоль и другие бобовые, семена и цельнозерновые продукты. Также необходимо включить в свой рацион жирную рыбу и снизить количеств употребляемых продуктов с высокой степенью обработки", — считает диетолог.

Разработчики приложения Zoe Covid Study еще осенью 2020 года обратились к пользователям с просьбой заполнить подробную анкету, включавшую вопросы о продуктах, употребляемых людьми до и во время пандемии. Собранные при участии почти 600 тысяч респондентов данные были проанализированы и сопоставлены с симптомами "ковида" — эту работу выполнили совместно ученые Гарвардской медицинской школы и Королевского колледжа Лондона.

Специалисты пришли к выводу, что определенный рацион может помочь организму противостоять заболеванию. Отличительной чертой такого питания является большее количество продуктов растительного происхождения в каждодневном меню — фрукты, овощи, орехи, кисломолочные продукты, цельнозерновые продукты. Также необходимо несколько раз в неделю есть жирную рыбу и снизить употребление рафинированных углеводов, обработанных изделий — сдобной выпечки, сладостей, сосисок, колбас, пельменей.

В свою очередь, ученые из США (Университет штата Северная Каролина) предлагают дополнить этот рацион виноградом, зеленым чаем и темным шоколадом. Флаванолы, которые содержатся с этих продуктах, укрепляют нашу иммунную систему.

Преимущество антиковидного рациона в том, что он формирует более здоровый и разнообразный микробный состав в кишечнике, а это напрямую влияет на образование крепкого иммунитета. В то же время медики напоминают, что лучшей защитой является вакцина.