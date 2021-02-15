Пандемия, меняющая мир: почему некоторым людям нравится носить маску?

Многих из нас удручает необходимость носить маску в общественных местах, но есть и такие люди, которым это кажется не только удобным и полезным, но и психологически оправданным. Для них это — способ справляться с неприятными особенностями современной жизни.

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Находиться в изоляции от окружающего мира никогда не было чем-то трудным для Джея Ли. В его представлении хороший вечер именно так и выглядит: заказать доставку какой-нибудь еды на дом и в одиночестве посмотреть кино.

Ли, 32-летний владелец малого бизнеса из английского Лестера, считает себя интровертом. Хотя 2020 год выдался и для него очень непростым (весной он потерял работу в крупном банке), Ли видит и положительные стороны — например, что все и повсюду теперь носят маски.

Ли всегда напрягали неожиданные встречи с друзьями и знакомыми на улицах города. По его мнению, такие спонтанные контакты "невероятно обременительны". Раньше он пытался свести к минимуму возможность столкнуться с кем-то из знакомых и выходил в магазин почти к самому его закрытию. "С тех пор как я начал носить маску, моих неловких встреч с друзьями и родственниками стало значительно меньше", — отмечает он.

Теперь он ходит в магазин в любое время, не беспокоясь о том, что там кого-то встретит. И надеется на то, что и после пандемии ношение маски останется для общества приемлемым.

Считается, что ношение маски — это не самая страшная жертва, на которую мы идем, чтобы снизить скорость распространения вируса, вызывающего Covid-19. Тем не менее большинство из нас с нетерпением ждет дня, когда мы сможем избавиться от необходимости прикрывать лица.

От маски запотевают очки, потеет лицо, люди не видят, когда ты им улыбаешься, а знакомым труднее узнать тебя. И все-таки некоторые в тайне радуются возможности прикрыть лицо, и причины этого самые разные, часто — психологического характера. Кого-то маска на лице избавляет от контактов, которые в другой ситуации ведут к тревожности и напряженности.

Но даже если этот защитный механизм и в самом деле работает, что будет, когда пандемия закончится?

"Анонимность дает вам новые силы"

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С одной стороны, для некоторых людей ношение маски — это просто предлог меньше заботиться о своей внешности и больше не придавать значения определенным условностям. Женщины отказываются от части макияжа, мужчины перестают бриться — в общем, расслабляются и заодно экономят деньги.

Другие же вдруг обнаружили, что закрытый маской рот дает им неожиданную свободу. Те, кто работает официантом или продавцом, говорят, что им больше не надо выдавливать из себя улыбку для каждого клиента или покупателя, освобождая от необходимости постоянно демонстрировать эмоции, которых на самом деле они не испытывают.

Ношение маски "высвобождает по-настоящему ценные когнитивные ресурсы", подчеркивает Кэтрин Стамулис, педагог-психолог и консультант в области психического здоровья из Нью-Йорка. "Во время пандемии все мы находимся под давлением невероятного стресса. Вызывает ли у вас беспокойство собственная внешность или то, что кто-то вам досаждает, — маска приносит временное облегчение, освобождает от многих мыслей, которые нас тревожат, когда мы находимся в обществе. У вас появляется больше времени на то, чтобы подумать о том, о чем вам хочется, или помедитировать".

А есть еще те, кому маски служат психологическим или физическим защитным барьером. Сураву Датту, 38-летнему бизнес-консультанту из английского Уорика, нравится иметь "защиту от косых взглядов, разглядывания в упор, постоянного оценивания со стороны окружающих, исследования твоего внешнего вида, буквально с ног до головы, и прочего".

До того, как разразилась пандемия Covid-19, его ежедневная поездка на работу включала в себя долгий путь через финансовый центр Лондона, и его часто беспокоило, что думают о нем другие пешеходы, как оценивают его одежду и внешний вид. Однако теперь, говорит он, "я могу расслабиться… Риск вступить в контакт с другими людьми сведен к минимуму. Все, что видят другие, — это твои глаза".

Он ощущает себя защищенным почти полной анонимностью под маской. Кроме того, по его словам, он чувствует, что незнакомые люди, тоже носящие маски, стали ему как будто ближе.

Для Датта маска — символ уязвимости, беззащитности и напоминание о том, как много у всех нас общего. "Мы живем в обществе, где каждый зависит от чужих суждений, от чужих оценок нашей внешности, нашего поведения. И это [ношение маски] ясно показывает, насколько мы, люди, уязвимы".

Как объясняет Кэтрин Стамулис, маски снижают напряжение от неожиданных встреч и контактов, так пугающих многих интровертов, позволяют меньше беспокоиться о внешности, о выражении лица, о том, чтобы говорить только "правильные вещи", быть приятным для всех и так далее.

Когда вы в маске, нахождение в обществе вызывает меньше беспокойства, добавляет она, потому что "ваши особенности, вашу индивидуальность можно спрятать, выражение вашего лица под маской не так просто проанализировать".

Почти удаляются и физические аспекты тревоги и неловкости (склонность краснеть или говорить с запинкой), а также необходимость чисто из вежливости вступать в разговор ни о чем с незнакомцами.

"Анонимность, безликость дает вам новые силы", — добавляет Рамани Дурвасула, клинический психолог, профессор психологии Университета штата Калифорния (Лос-Анджелес). "Это похоже на то, как будто вы пробуете себя в новой роли, освобождая себя от лишних ожиданий окружающих, которые бывают настолько утомительными, и от необходимости натужно улыбаться (особенно когда вам совсем не до улыбок)".

Кончено, маска — это лишь маленький клочок ткани, она не прикрывает ни нашего тела, ни глаз, ни волос. Но закрывая рот, она прячет от других наше эмоциональное состояние, выражение лица — например, кривую ухмылку.

Взаимодействие, о потере которого мы можем пожалеть?

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И все-таки эксперты говорят, что в долгосрочной перспективе маски — возможно, не такой уж хороший защитный механизм. "Интровертам может казаться, что это прекрасно, когда не нужно разговаривать с теми, кого мы плохо знаем. Но дело в том, что когда вы выходите из зоны комфорта и ставите перед собой психологически трудную задачу, это может принести настоящее удовлетворение или новые позитивные отношения", — говорит Стамулис.

Многие из ее пациентов-тинейджеров сейчас предпочитают онлайн-обучение через Zoom — оно доставляет им меньше стресса, чем очное общение со сверстниками и учителями. Однако в долгосрочной перспективе, предупреждает она, им придется научиться справляться со своей социофобией.

Даже для взрослых, говорит она, "существует опасность утратить социальные контакты, которые нас подпитывают. Такие простые вещи, как короткий разговор о погоде или улыбка друг другу, вызывают прилив эндорфинов в нашем организме и снижают уровень кортизола".

Короткое общение с незнакомцами в общественных местах может повышать наше настроение. Как показало одно исследование, едущие на работу пассажиры пригородных поездов и автобусов, которых попросили вступить в диалог с соседом, сидящим рядом, потом чувствовали себя более довольными, чем те, кто проделал путь в молчании, — даже если они были интровертами.

Но в общем-то Стамулис не слишком обеспокоена долгосрочными последствиями ношения масок. "Конечно, если такое будет продолжаться год за годом, то в плане эмоционального развития, эмоциональных связей это не очень хорошо. Но сейчас такое время, когда люди испытывают тревогу, стресс, горе, и хорошо, если хоть кому-то это [ношение маски] приносит утешение или облегчение".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Worklife.