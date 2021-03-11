Пейте на здоровье: три напитка, которые помогут лучше уснуть

Люди, которые испытывают стресс и усталость, могут с большей вероятностью потреблять энергетические напитки и напитки с кофеином. Но высокое потребление кофеина, а также сахаросодержащих и энергетических напитков может помешать уснуть. Замкнутый круг. Точно также люди, которые испытывают стресс, могут с большей вероятностью употреблять алкоголь, что в больших количествах тоже может нарушить наш сон. Что же можно пить, чтобы улучшить сон? Рассказывает портал МедикФорум.
Ромашка
Растительный экстракт содержит апигенин, химическое соединение, которое связывается с теми же рецепторами в головном мозге, что и бензодиазепины (препараты, используемые для лечения тревоги и бессонницы), оказывая седативное действие.
Исследования показали, что ромашка (употребляемая в виде экстракта или чая) приводит к значительному улучшению качества сна.
Молоко
Молоко является источником незаменимой аминокислоты триптофана, которая необходима нашему организму для выработки в головном мозге соединений, включая серотонин и мелатонин. Эти соединения участвуют в цикле сна и бодрствования, что может объяснить, почему молоко помогает нам лучше спать — если это действительно так.
Какао
Горячий какао (обычно растворенный в молоке) также считается напитком, улучшающим сон. Какао-бобы являются богатым источником многих полезных химических веществ, включая соединения, называемые флавоноидами.
Флавоноиды обладают рядом потенциальных преимуществ для здоровья и могут использоваться для лечения некоторых нейродегенеративных расстройств. Исследование на мышах показало, что натуральное какао может улучшить бессонницу, вызванную стрессом.
У людей употребление какао связано со снижением артериального давления (у здоровых людей и людей с высоким артериальным давлением). Это снижение артериального давления, которое расслабляет гладкие мышцы, выстилающие наши артерии, может иметь успокаивающий эффект, облегчая засыпание.