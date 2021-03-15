Переборщить не получится. Что такое "витамин красоты" и как им обеспечить свой организм

В последние пару лет стремительно вырос интерес людей к витамину D, который выполняет множество жизненно важных функций. В то же время недооцененным, но при этом важным для здоровья и красоты является и витамин Е, который часто называют витамином красоты и антиоксидантом. О том, какие функции он выполняет и в каких продуктах содержится, рассказывает фармацевт аптечной сети Apotheka Лига Цируле.

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Основная функция витамина E — защита клеточных мембран от свободных радикалов, образующиеся, когда человеческий организм преобразует съеденное в энергию. Кислород, в свою очередь, в результате радикальных химических процессов повреждает клеточные мембраны, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых или даже онкологических заболеваний. Витамин Е участвует в этих химических процессах и защищает клетки, поэтому этот витамин и называют антиоксидантом. Свободные радикалы в организме чаще возникают при курении, под воздействием загрязненного воздуха или высоких уровней ультрафиолетового излучения.

Благодаря антиоксидантным свойствам, витамин E также используется и в дерматологии — для локального применения на коже, и его включают в состав различных косметических продуктов: в увлажняющие, омолаживающие кремы и кремы для загара, различные сыворотки и др. средства. Косметика с содержанием витамина Е помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения, повреждений, вызванных загрязнением окружающей среды и возникновения воспалений.

Еще витамин красоты улучшает работу иммунной системы и предотвращает образование тромбов в кровеносных сосудах сердца. При этом следует отметить, что ученые все еще исследуют пользу витамина Е в случаях сердечно-сосудистых, онкологических, глазных и нейродегенеративных заболеваний. В настоящее время отсутствуют конкретные доказательства, что именно прием витамина Е помогает защититься от этих заболеваний или приносит пользу людям, которые уже имеют эти заболевания.

Наиболее ценные источники

Витамин E не образуется в организме человека, и его получают вместе с пищей. Этот растворимый в жирах витамин невозможно получить слишком много — организм накапливает и использует его по необходимости.

Витамином E богаты орехи: миндаль, арахис, фундук. Он также содержится в семенах подсолнечника, в помидорах, брокколи, шпинате, тыкве, спарже, авокадо, оливках, а также в манго и киви. Ценность имеют такие масла, как масло из зародышей пшеницы, фундука, виноградных косточек, из семян льна и миндальное масло.

Витамин Е содержится в томатной пасте, яичном желтке и лососе, а также в небольших количествах в пряностях: петрушке, тимьяне, базилике, гвоздике и в порошке спирулины.

Как обогатить организм натуральным витамином Е

1. Посыпайте салаты, бутерброды или рагу очищенными семечками подсолнечника, зародышами пшеницы, базиликом или тимьяном.

2. Используйте авокадо или ореховое масло вместо масла для булочек или закусок.

3. К утренней каше добавляйте горсть орехов или используйте миндальную муку вместо обычной пшеничной муки для выпечки блинов.

4. Добавляйте в смузи столовую ложку орехового масла или манго, таким образом сделав консистенцию более кремовой и обогатив напиток ценным витамином Е.

5. Добавляйте порошок спирулины в кефир, йогурт, смузи — массу необычного цвета можно использовать для десерта, замочив в ней семена чиа, и слоями положив в креманку ломтики манго, полученную массу, дольки киви, измельченные орехи и т. д.

6. Используйте масло миндаля и виноградных косточек для ухода за телом и лицом, объединяя с легкими массажными движениями. Это увлажнит кожу и обогатит ее витамином Е.

Разнообразное и сбалансированное питание исключает недостаток витамина Е. Чем более красочна еда, тем больше витаминов и минеральных веществ усваивает человек. Хотя дефицит витамина Е встречается у людей очень редко, дефицит витаминов может наблюдаться у пациентов с нарушениями органов пищеварения или с нарушением всасывания жиров (в случае панкреатита, целиакии, цистического фиброза, болезни Крона и редких генетических заболеваний), в таких случаях необходимо дополнительно принимать конкретные витамины.