Первые месячные: 7 вещей, которые нужно обсудить с дочерью заранее

Уверенно и без предрассудков — именно так призывает гинеколог Элизабете Пумпуре говорить мам с дочерями-подростками о месячных. "Это естественное событие в жизни каждой женщины. По этому поводу не надо стесняться или тревожиться", — подчеркивает врач и рассказывает более подробно, что необходимо обсудить с дочерью в ожидании первых месячных и что ей надо об этом знать.

Первый раз — от 8 до 15 лет

У большинства девочек месячные начинаются в возрасте 10-15 лет, например, в США средний показатель составляет 12,25 года. Но в наши дни нет ничего необычного, когда это происходит и раньше, уже в восемь лет. Вот если первой менструации не было до 15 лет, надо непременно обратиться к врачу, так как это может указывать на серьезные проблемы гормонального или иного характера. Раньше считалось, что месячные должны начаться до 16 лет, но современная молодежь созревает рано, и этот рубеж понижен.

В первые годы — нерегулярные и труднопредсказуемые

Вашей дочери следует знать, что в первые два года месячные могут быть нерегулярными. Продолжительность цикла может колебаться, но со временем она урегулируется и позволит весьма точно предвидеть начало месячных. Кровоточивость обычно длится от 3 до 7 дней. Если дольше, надо посетить врача и выяснить причины, так как повышенная кровопотеря порождает риск анемии, или малокровия.

Объясните, что такое менструальный цикл

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Юные девушки нередко понятия не имеют, что такое менструальный цикл. Он рассчитывается с первого дня месячных до первого дня следующих месячных. Обычно цикл длится 21-35 дней, но в среднем — 28 дней. Объясните дочери, что менструальный процесс важно записывать, составляя свой календарь месячных. Это можно делать в бумажном формате или выбрать специальное приложение для смартфона, например, Period Tracker, Clue и др. Точный календарь, фиксирующий процессы в организме, укрепит уверенность девушки в себе, понимание собственного тела, а также облегчит работу врача, так как во время визита не потребуется усиленно вспоминать начало и продолжительность последних месячных.

Смело говорить с девушками о переменах пубертатного возраста учит и образовательный проект Bella, уже несколько лет под эгидой общества Papardes zieds организующий в Латвии для школьниц 5-7-х классов лекции о физиологии, интимной гигиене и репродуктивном здоровье. В ходе занятий для закрепления теории на практике девушки получают от Bella полезный календарь месячных и особый набор гигиенических средств.

Подготовьте "набор выживания"

Лучше всего вместе с дочерью еще до начала месячных совместно изучить средства гигиены — прокладки, тампоны — и правила их применения: как вскрывать, прикреплять, что делать с использованными средствами. В интернете можно найти полезные советы по комплектации первого набора выживания (англ. — Period survival kit). Он всегда находится в сумочке и включает все необходимое для уверенной встречи первой менструации, если это вдруг произойдет вне стен дома, что бывает довольно часто. Наряду с обязательным гигиеническим пакетом этот набор может включать влажные салфетки, сменные трусики, освежающие мятные леденцы и т.п.

Научите заботиться о гигиене

Очень важно объяснить дочери, что гигиенические прокладки и тампоны надо менять регулярно, через каждые 4-6 часов, независимо от количества впитанной крови. Ошибкой будет считать, что пакеты большего размера можно реже менять. Продукты крови очень быстро начинают разлагаться и не только дурно пахнут, но и порождают риск инфекций. Особенно опасны в этом отношении гигиенические тампоны, так как вредные вещества выделяются непосредственно в тело девушки, вызывая токсический шок, нередко требующий больничного лечения. Непременно расскажите дочери, что во время месячных, как и в обычные дни, важно обмывать наружные половые органы как минимум раза в день. В течение дня для ощущения свежести при смене пакетов можно использовать гигиенические салфетки.

Не надо терпеть боль

Разнообразные исследования показывают, что вплоть до 30% женщин во время месячных испытывают боль — от тянущей боли в нижней части живота до судорожных схваток, ограничивающих обычную активность. Ваша дочь должна знать, что боль в особые дни не норма, не кара и не судьба. Боли вызывают активные вещества, во время месячных выделяемые организмом, и некоторые женщины на них реагируют острее. Если боли обременяют, мешают, надо непременно посетить гинеколога, чтобы выяснить причины и найти оптимальное решение — одним помогают теплые компрессы, другим необходимы обезболивающие медикаменты. Ваша дочь должна знать, что гормональные колебания перед месячными могут вызывать перемены настроения, повышенный аппетит, усталость, чувствительность груди, но все это преходяще. Предменструальный синдром может существенно влиять на обыденную жизнь девушки, но и в этом случае доступны решения — смена стиля жизни, препараты естественного происхождения и пр.

Спорту — да!

Раньше было обычным делом, когда в критические дни девушки шли к школьной медсестре за освобождением от физкультуры, но сегодня учить этому неправильно. Расскажите дочери, что месячные в современном обществе не считаются болезнью или табу, в чем-то ограничивающим или изолирующим женщину. Нам доступны удобные и разнообразные средства гигиены, позволяющие "пережить" месячные максимально комфортно, не отказываясь от спорта и других привычных занятий. Более того, спорт в умеренных дозах даже рекомендуется для улучшения самочувствия в дни месячных.

Если чувствуете, что не готовы к беседе о месячных, не знаете, что и как говорить, дайте дочери толковую образовательную книгу, а потом обсудите прочитанное.