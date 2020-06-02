Пили кровь и химикаты: самые странные способы борьбы с Covid-19

Родители пятимесячной девочки напоили ее кровью черепахи для профилактики коронавируса. Такое "лекарство" семье с Доминиканы порекомендовал употребить местный шаман — он уверял, что это поможет предотвратить заболевание. В итоге родителей и их старшую дочь семи лет госпитализировали в критическом состоянии — девочка вскоре скончалась. "Газета.Ru" рассказывает истории самых странных и летальных способов борьбы с Covid-19.

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Черепашья кровь от коронавируса



Пятимесячная девочка из Доминиканской Республики скончалась после того, как родственники напоили ее кровью черепахи для профилактики коронавируса, сообщает издание Daily Mail.

По предварительным данным, пить такое "лекарство" семье порекомендовал шаман вуду. Сначала черепашью кровь употребили родители, после чего дали ее двум своим дочерям семи лет и пяти месяцев.

Вскоре состояние всех членов семьи ухудшилось — их доставили в больницу Розы Дуарте в городе Комендадор. Самая младшая из девочек скончалась сразу — остальные, по словам врачей, находятся в критическом состоянии.

"Подобные случаи происходят из-за людей, которые думают, что эти напитки могут иметь целебные свойства, но в конечном итоге они становятся смертельными", — пояснила директор больницы, в котором умер младенец, Дахиана Волкес.

Жертвоприношение для победы над Covid-19

Не менее ужасающая история произошла в Индии. Там 72-летний священник Сансари Оджха обезглавил местного жителя, чтобы умилостивить богов и одолеть Covid-19, сообщили в местной полиции телеканалу India Today TV.

Оджха служил в храме Бандха Маа Будха Брахмани Дей в штате Орисса. Вечером 27 мая к нему пришел 52-летний мужчина по имени Сародж Кумар Прадхан.

Между знакомыми произошел религиозный спор — в ярости священник набросился на оппонента, избил его до смерти, а потом обезглавил топором в помещении для ритуалов.

На следующее утро, 28 мая, мужчина пришел в полицию с повинной. Во время допроса он сказал, что совершил убийство после того, как получил "приказ от бога" во сне — в нем он увидел, что человеческая жертва способна рассеять коронавирус.

Правоохранители утверждают, что священник был пьян во время расправы. Между тем местные жители считают, что у служителя храма был давний конфликт с погибшим из-за мангового сада на окраине деревни Бандхахуда.

"В 21 веке невероятно, что люди все еще ведут себя так варварски. Мы требуем решительных действий в отношении виновного", — возмутился местный общественный деятель Сатья Пракаш Пати.

Смерть от химикатов для очистки нефти

Сомнительным способом коронавирус пытались побороть и на другом конце Индии — в городе Ченнай. 9 мая местная полиция сообщила, что 47-летний фармацевт умер в результате употребления смеси на основе "едкого химиката, используемого для очистки нефти", передавала газета The Indian Express.

Мужчина и его босс — сотрудники фирмы по фитотерапии (лечение травами — "Газета.Ru"). Они хотели разработать препарат, который мог бы излечивать и предотвращать заболевание Covid-19.

По словам начальника местной полиции Ашока Кумара, погибший провел исследование в интернете, после чего составил формулу и приобрел необходимые химикаты на местном рынке.

В итоге мужчина и его босс смешали ингредиенты и выпили их — подчиненный скончался на месте, в то время как второй испытатель находится в больнице в критическом состоянии.

По совету Трампа

Профилактика от коронавируса обернулась летальным исходом и в Аризоне. Там местный житель умер после употребления хлорохинфосфата, думая, что лекарство спасет его от SARS-CoV-2, рассказала жена скончавшегося NBC News 23 марта.

Она пояснила, что впервые услышала о хлорохине от президента США Дональда Трампа — он говорил об эффективности данного препарата. Тогда пара вспомнила, что когда-то лечила хлорохином свою рыбу — карпа кои. "Я увидел его на задней полке и подумал: "Эй, разве это не то, о чем они говорят по телевизору?", — вспоминала американка.

В итоге супруги смешали небольшое количество этого вещества с жидкостью и выпили его. "Мы боялись заболеть", — пояснили родственница умершего. Позже выяснилось, что употребленный ими хлорохин являлся лекарством от паразитов у рыб — в то время как Трамп говорил о противомалярийном препарате.

Через 20 минут американская пара почувствовала сильное головокружение и жар. "У меня началась рвота, а у мужа — проблемы с дыханием. Он хотел держать меня за руку", — рассказывала женщина. Она сразу позвонила на 911, но там, по словам горожанки, задавали очень много вопросов. "Мне было трудно говорить, падая", — отметила собеседница NBC News.

По прибытии в больницу мужчина умер, а его супруга еще долгое время лежала в отделении интенсивной терапии.