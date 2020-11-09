Пищевая эстетика. Как внешний вид продуктов влияет на оценку их пользы

Университет Южной Калифорнии исследовал, может ли привлекательная еда казаться человеку полезнее. Было проведено несколько экспериментов.

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Как отмечает MEDdaiy со ссылкой на Eurek Alert, с одной стороны, эстетика прекрасного тесно связана с удовольствием — активируется центр вознаграждения мозга. Эта связь с удовольствием может сделать в сознании человека красивую еду нездоровой, потому что люди склонны рассматривать удовольствие и полезность как взаимоисключающие вещи.

С другой стороны, есть "классическая эстетика", которая характеризуется идеальными узорами, встречающимися в природе. Например, ключевая черта такой эстетики — симметрия.

Еще одна выдающаяся классическая эстетическая черта связана с порядком и систематическими узорами. Следовательно, если использовать больше подобных визуальных элементов, можно сделать изображения еды более естественными. А это в глазах человека сделает продукт более здоровым. Ведь часто натуральные продукты (например, органические продукты питания или натуральные лечебные средства) считаются более здоровыми.

Эту закономерность проверили в тестах. Так, в одном эксперименте участники оценивали тосты с авокадо. Все добровольцы читали идентичную информацию об ингредиентах и ценах, но первая группа участников исследования смотрела на красивый тост (собран согласно классической эстетике), а вторая — на некрасивый. В итоге красивый тост с авокадо был оценен как в целом более здоровый (более питательный, с меньшим количеством калорий). Суждения о других аспектах, таких как свежесть или размер, не изменились.

Важно отметить, что эти оценки здоровья влияют на поведение потребителей. В ходе полевого эксперимента люди были готовы платить значительно больше денег за красивый сладкий перец, чем за уродливый.

В другом исследовании, даже когда у людей были финансовые стимулы, чтобы правильно определить, какой из двух продуктов содержит меньше калорий, они с большей вероятностью называли продукт низкокалорийным, если он был красивым.