"Питательная еда": для веганов выпустили яйца растительного происхождения

В Сингапуре запустили продажу искусственных вареных яиц — продуктов, которые выглядят, как куриные яйца, но сделанные из растительных ингредиентов. Теперь у веганов появилась еще одна возможность делать вид, будто они питаются, как обычные люди. Еще в прошлом году в Калифорнии появились искусственные яйца — но тогда они выглядели как скрэмбл. "Газета.Ru" рассказывает о новом веганском продукте.

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Среди продуктов для веганов появились "вареные яйца" — их изобрела компания OsomeFood из Сингапура. Она уже продает фальшивые рыбные шарики и котлетки с полезными для здоровья витаминами и микроэлементами и безуглеводную лапшу. Теперь к этим продуктам добавились "яйца" из прессованного морковного сока, миндального молока, картофельного крахмала, морских водорослей и других растительных ингредиентов. Они продаются в замороженном виде, а на стол подаются холодными — например, в составе веганского супа "рамен" с лапшой.

Как отмечает издание Fine Dining Lovers, в составе растительного вареного яйца есть также микопротеин, который получают в процессе ферментирования грибов — его состав аналогичен аминокислотам, которые содержатся в мясе. При этом утверждается, что производство растительного яйца весьма экологично — на него уходит на 90% меньше ресурсов, чем на получение яиц от настоящих кур.

"Мы верим в то, что можно обуздать силу настоящей пищи, чтобы насытить наши тела питательными веществами, которые нужны им для того, чтобы жить полноценной жизнью. Натуральные ингредиенты — это ключевой элемент, отличающий нас от других производителей альтернатив мясу. Мы делаем не просто веганскую продукцию, наша еда — питательна", — заявил в пресс-релизе по случаю выпуска нового продукта основатель компании Джейсон Фонг.

Растительные "яйца" появились на рынке еще в прошлом году, когда калифорнийская компания Eat Just выпустила жидкость, которая по внешнему виду, текстуре и вкусу напоминала взбитые яйца — из нее можно было сделать омлет или скрэмбл, популярное на Западе блюдо из взбитых яиц, пожаренных на медленном огне при постоянном помешивании. Подходит она и для выпечки.

Жидкость была создана на основе растительных ингредиентов, куркумы и белка бобов маш. "Обычные яйца и Just Egg довольно одинаковы, — рассказывала тогда изданию Runner's World диетолог из Нью-Йорка Натали Риззо. — Например, и в обычном яйце, и в Just Egg — 70 калорий и 5 г жиров на одну порцию". Она добавила, что в курином яйце — 6 г протеина, а в искусственном — 5 г.

Однако при этом в натуральном продукте оказался более богатый набор витаминов и микроэлементов — это витамины D и B12, холин, антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Так что хотя питательность заменителя была равна оригиналу, пользы для здоровья оказалось значительно больше в обычных яйцах.

Кроме того, диетолог выразила озабоченность тем, что искусственные яйца — это все же переработанный продукт, состоящий из множества ингредиентов. "Веганские яйца делаются из целого списка ингредиентов — таких, как изолят протеина бобов маш, растительное масло, натуральные ароматизаторы, цитрат калия и соевый лецитин", — перечислила Натали Риззо. Она добавила, что все эти вещества не то, чтобы вредны для организма, но все же составляют сложный комплекс, и это не подходит для тех, кто избегает переработанных продуктов.

К тому же, оказалось, что натуральные яйца — дешевле искусственных. На сайтах компаний-производителей Just Egg стоит $7,99 за бутылку, а упаковка вареных яиц OsomeFood обойдется покупателю в $14,99.