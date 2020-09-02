"Побаловать себя": спасут ли самодельные вакцины от коронавируса

Не дождавшись выхода официальных вакцин, ученые со всего мира стали сами разрабатывать препараты от Covid-19 и делиться ими со всеми желающими. Так, глава биотехнологической компании Джонни Стайн вакцинировал своей разработкой 30 жителей Вашингтона, включая мэра одного из городов, — все отдали ученому по $400. В это время исследователи из проекта RaDVaC тестируют лекарство на родственниках. Тем временем в медицинском сообществе подчеркивают, что безопасность данных вакцин не доказана.

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Десятки ученых из разных стран вводят себе, родственникам и другим желающим созданные ими вакцины от Covid-19, эффективность которых не доказана.

Мэр города Фрайдей Харбор штата Вашингтон Фархад Гхатан давно дружит с руководителем биотехнологической компании из Сиэтла North Coast Biologics Джонни Стайном. В апреле, когда коронавирус стал стремительно распространяться по США, Стайн написал на странице мэра в Facebook: "Может, мне заскочить и начать делать тебе прививку? Не волнуйся — у меня иммунитет — я пять раз повышал его себе с помощью своей вакцины".

Чиновник согласился с предложением: "Звучит неплохо", — ответил он. На той же странице несколько жителей Фрайдей Харбора возмутились разговором — их ужаснуло, что мэр пригласил в город мужчину, несмотря на запрет на передвижение между штатами, который тогда уже действовал в США на фоне распространения Covid-19.

Разгневанный сообщениями пользователей биотехнолог Стайн пожелал им смерти от коронавируса: "Я надеюсь, что эпителиальные клетки ваших легких чрезмерно экспрессируют ACE2, поэтому вы быстрее умрете от nCoV19".

Несмотря на недовольство людей из Facebook некоторых жителей Вашингтона Стайну удалось убедить в эффективности разработанной им вакцины. Он ввел препарат 30 американцам, взяв с каждого по $400, сообщается на сайте генпрокурора штата Вашингтон. После этого совместно с Управлением по санитарному надзору качества пищевых продуктов и медикаментов он направил главе биотехнологической компании письмо с требованием прекратить махинации с вакциной.

Позже Стайн сообщил о том, что закончил прививать людей, но, как сообщил генпрокурор Вашингтона Боб Фергюсон, это оказалось ложью. В итоге правоохранитель подал иск о защите прав потребителей против компании North Coast Biologics в Верховный суд округа Кинг.

Между тем мэр Фрайдей Харбора отрицает свою причастность к нарушениям. "Нелепые заявления о том, что я продвигаю продавца змеиного масла. Я пригласил давнего друга Джонни Стайна побаловать меня и только меня. Если он предлагает свои услуги другим, он сделал это без моего руководства или предложения", — сказал чиновник в Facebook.

И Стайн не единственный разработчик собственной вакцины от коронавируса. Одним из самых известных проектов по созданию независимого препарата от Covid-19 считается Rapid Deployment Vaccine Collaborative или, сокращенно, RaDVaC. В нем работают 23 признанных ученых — среди них известный гарвардский генетик Джордж Черч. "Хотя лаборатория профессора Черча работает над рядом исследовательских проектов по Covid-19, он заверил Гарвардскую медицинскую школу, что работа, связанная с вакциной RaDVaC, не проводится в его лаборатории", — сообщали в пресс-службе учреждения.

Создателем проекта числится генетик Престон Эстеп, живущий в Бостоне. Он рассказал о том, что у него возникло непреодолимое желание помогать людям после новостей об участившихся смертях от Covid-19. Тогда он отправил электронное письмо нескольким знакомым химикам, биологам, профессорам и докторам. Уже через некоторое время они изобрели формулу пептидной вакцины, которую можно вводить через нос. "Это очень просто. Он состоит из пяти ингредиентов, которые вы можете смешать в кабинете врача", — сказал Эстеп The New York Times.

Препарат состоит из кусочков вирусных белков или пептидов, которые ученые заказали онлайн — как утверждает руководитель проекта, пептиды должны научить иммунную систему защищаться от Covid-19.

Процесс разработки вакцины RaDVaC достаточно прозрачен — недавно проект опубликовал 59-страничный научный документ с объяснением, как работает препарат. Некоторые ученые положительно оценили подход команды. "Этот документ впечатляет", — заявила иммунолог из Корнельского университета в Итаке Эвери Август, не имеющая отношение к RaDVaC.

Тем не менее эксперты осудили отсутствие испытаний данной вакцины на мышах или других животных, на что Эстеп сказал: "Мы — животные". Сейчас препарат ввели себе все ученые, разрабатывающие его, а также некоторые их родственники. Кроме того, по словам главы RaDVaC, вакцину приняли около 30 других человек в США, Швеции, Германии, Китае и Великобритании. Максимальные побочные эффекты, которые испытывали некоторые из них — это заложенный нос и головная боль, уверяет Эстеп.

Еще один проект по созданию вакцины называется CoroNope — его зарубежные СМИ называют самым скрытным. Как поясняют в организации, "более полдюжины биологов" не хотят рисковать — то есть иметь проблемы с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов или со своими работодателями.

Единственное, что известно — они хотят создать плазмидную вакцину, а также просят о финансировании. "За сумму от $10 до $25 тыс. мы предлагаем разработать плазмидную ДНК-вакцину против вируса SARS-CoV-2. Это первоначальное финансирование позволит нам разработать и синтезировать плазмиду, провести предварительное тестирование и отправить его в заинтересованные лаборатории. При более высоком уровне финансирования мы можем начать его производство, расширение и распространение", — указано на сайте проекта. Разрабатывать препарат, по информации на сайте CoroNope, ученые организации уже начали.

Несмотря на квалификацию врачей и способы разработки вакцины от Covid-19 без тщательных клинических испытаний все эти препараты опасны, заявила иммунолог из Корнельского университета Эвери Август NYT.

Это высказывание подтверждает случай, произошедший в Индии. Там двое фармацевтов из города Ченнай попытались изготовить препарат от Covid-19 на основе "едкого химиката, используемого для очистки нефти", писала газета The Indian Express.

Как сообщил начальник городской полиции Ашока Кумара, глава местной фирмы по фитотерапии (лечение травами — "Газета.Ru") и его подчиненный провели исследование в интернете, после чего составили формулу препарата. Затем фармацевты купили необходимые химикаты на местном рынке и смешали их в лаборатории. Мужчины выпили полученное — подчиненный умер на месте, в то время как его босс долгое время находится в больнице в критическом состоянии.

Джеффри Кан, директор Института биоэтики Джона Хопкинса Бермана не видит ничего критичного в том, что ученые тестируют препарат на себе, однако их желание продать разработку другим считает мошенническим. "Как только человек начинает призывать других людей попробовать непроверенную вакцину, мы возвращаемся обратно во времена патентованной медицины и шарлатанства", — заключил эксперт в разговоре с NYT.