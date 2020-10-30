Почему люди храпят и насколько это опасно

Можно ли считать храп нормальным явлением или он указывает на наличие каких-то проблемы со здоровьем? О том, каковы причины храпа, связанные с ним риски и возможные решения, рассказывают анестезиолог-реаниматолог, руководитель лаборатории сна Стоматологического института Рижского университета имени Страдиня доцент Юрис Сважа и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Как объясняет руководитель лаборатории сна Ю. Сважа, нормальным явлением храп все же не является. Однако, говоря о храпе, важно отметить несколько моментов.

Во-первых, храп может быть скорее социальной проблемой — человек иногда "всхрапывает", и это скорее досаждает окружающим, но не сопровождается остановкой или паузами дыхания у храпящего.

Второй вариант — более серьезный, когда человек сильно храпит каждую ночь: за этим явлением скрываться нечто более серьезное, а именно — обструктивное апноэ во сне ("апноэ" на древнегреческом значит "без дыхания"). Это означает, что во время сна у человека прерывается дыхание, и причиной тому является перекрытие дыхательных путей.

Если во сне такие перерывы происходят многократно и это продолжается длительное время, то это превращается в серьезную медицинскую проблему.

Почему люди храпят

Храп мы можем условно назвать нарушениями дыхания во время сна. Он возникает в случаях, когда дыхательные пути уже немного сужены в дневное время, так как ночью у всех людей дыхательные пути сужаются из-за снижения мышечного тонуса.

Главные факторы, вызывающие сужение дыхательных путей в дневное время, это особенности скелета, лишний вес и увеличенные миндалины.

В определенных ситуациях человек с нормальными дыхательными путями также может храпеть. Это происходит при очень сильном насморке, ангине, увеличенных миндалинах (при ангине они могут увеличиваться еще больше), если человек спит на спине или употребляет алкоголь. В таких случаях у каждого возможен небольшой храп.

Если дыхательные пути сужены уже в дневное время, то ночью добавляются факторы, связанные со сном: пониженный тонус мышц, который еще больше понижается в более глубокой фазе сна. Поэтому при вдохе через суженные дыхательные пути они закрываются окружающими мягкими тканями, что не позволяет сделать следующий вдох и вызывает перерывы в дыхании, или обструктивное апноэ во время сна.

Почему это опасно

Врач объясняет, что от апноэ во сне больше и чаще всего страдают три системы человеческого организма. Во-первых, это сердечно-сосудистая система. Из-за того, что человек по ночам задыхается, со временем у него начинается гипертония и связанные с ней проблемы, возможны также нарушения сердечного ритма, а в дальнейшем — даже инфаркт или инсульт. Ночное апноэ также негативно влияет на обмен веществ, что приводит к его нарушениям — чаще всего к диабету второго типа и лишнему весу.

Также страдают когнитивная система, мозг. Это проявляется в виде сонливости и усталости в дневное время, что особенно опасно для тех, кто выполняет монотонную работу (например, для шоферов). Сонливость появляется постепенно, при этом зачастую сам человек говорит, что очень хорошо спит, быстро засыпает, легко может заснуть даже днем, но в действительности это уже повышенная сонливость — результат того, что ночью человек задыхается и не высыпается. В очень тяжелых случаях эта сонливость настолько сильно выражена, что человек больше не может работать, управлять автомашиной, а это очень опасно.

Причина проблем со здоровьем в том, что за апноэ следует снижение уровня кислорода, связанное с повышением уровня стресса в организме в фазе глубокого сна. Организм чувствует, что вдох не происходит, стресс усиливается, и это возвращает человека в фазу менее глубокого сна. Затем мышечный тонус повышается, и человек снова делает вдох — с громким храпом, при этом часто ворочается. После этого он вновь погружается в глубокий сон, его тело расслабляется, снова наступает "микропробуждение", и все начинается сначала. У таких людей появляется фрагментация сна, нарушающая его нормальный цикл. Обычно у нас 4-6 раз за ночь фазы сна меняются с более глубоких на неглубокие. Человеку наиболее необходим глубокий сон! В то же время пациенты с апноэ, достигая фазы глубокого сна, задыхаются. Это удушье и повышенный уровень стресса являются причиной сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ. В то же время фрагментация сна — прерывистый сон, отсутствие глубокого сна — является причиной когнитивных расстройств.

"Типичный пациент с апноэ"

Типичный пациент с ночным апноэ — это человек с лишним весом, чаще всего мужчина старше 50 лет. Обычно у него повышенное давление, имеются сердечно-сосудистые заболевания, возможно, был инфаркт, инсульт. Очень вероятны повышенный уровень сахара в крови или диабет второго типа и дневная сонливость. При такой симптоматике важно спросить, храпит ли этот человек? Заметил ли кто-нибудь у него перемены в дыхании? Совокупность этих симптомов и признаков указывает на повышенный риск апноэ во сне.

Конечно, могут быть и нетипичные пациенты, например, молодые мужчины (около 30-40 лет) с очень тяжелым апноэ. Могут быть и дети — обычно дошкольного возраста — из-за увеличенных миндалин. А также женщины, у которых храп чаще появляется с наступлением менопаузы. У молодых пациентов апноэ зачастую протекает поначалу бессимптомно — о нем мы узнаем лишь от очевидцев.

Как диагностировать

Для того чтобы объективно определить наличие апноэ, необходимо провести исследование сна — респираторную полиграфию. В 95% случаев это исследование проводится дома у пациента, так как для получения данных необходимо, чтобы во время исследования человек все время находился в состоянии естественного сна, желательно в тех же условиях, в которых он спит ежедневно. Пациент получает аппарат, который запрограммирован на обычное время отхода ко сну. Ему показывают, как им пользоваться, и дома перед сном он должен подключиться к этому аппарату. Прибор регистрирует дыхательные движения грудной клетки, живота, концентрацию кислорода в крови, пульс, дыхание, позу во время сна, шум от храпа и другие показатели. Если сложить все эти параметры, то получим общую картину — полноценную информацию о ночном сне.

Зачастую пациенты с апноэ сами вовсе не догадываются, что во сне их организм переживает дыхательные паузы, и к тому же не одну. В то же время данные диагностики ясно показывают реальную ситуацию. Иногда пациенты бывают очень удивлены и не могут поверить, что во время сна их дыхание останавливалось 400, 500 или даже 600 раз. Это объясняется тем, что такие паузы возможны только в фазе глубокого сна, которую человек не помнит.

Что делать

Ю. Сважа поясняет, что имеются три способа устранения апноэ и цель каждого из них — расширение дыхательных путей:

хирургическое лечение;

установка во рту специального аппарата против храпа (каппа);

использование аппарата положительного воздушного давления (Continuos Positive Airway Pressure — CPAP, или СиПАП).

Первые два метода подходят главным образом для легких форм апноэ. Для лечения тяжелых форм во всем мире применяется аппарат положительного воздушного давления (СиПАП). Это небольшой прибор, который расширяет дыхательные пути с помощью воздушного давления.

У людей с лишним весом дыхательные пути узкие, окружающий жир нельзя удалить хирургическим путем, да и каппа в таких случаях уже не помогает. В то же время с помощью воздушного давления мы можем открыть любой дыхательный путь, подчеркивает врач. В этом случае требуется очень небольшое давление воздуха. Аппарат воздушного давления устанавливается рядом с кроватью, и к нему подключается носовая маска, которую пациент должен надевать перед сном.

К сожалению, иногда люди, услышав о таком способе, вначале пугаются и не могут сразу представить, как они будут пользоваться носовой маской во время сна. Однако для пациентов с более тяжелой формой апноэ, у которых за ночь бывает до 500 перерывов дыхания, такой аппарат — настоящее спасение.

У пациента, который постоянно чувствует усталость, сонливость, ночью часто ходит в туалет (это один из возможных симптомов апноэ) и у которого уже имеются более серьезные проблемы со здоровьем, например, повышенное давление, или был инсульт, возможно, установлен стент или был инфаркт, давление удается контролировать с трудом.

Если выдать ему аппарат СиПАП, то пациент сразу почувствует изменения — будет лучше спать, хорошо чувствовать себя днем, станет более бодрым, будет больше двигается, начнет терять вес — такой эффект наблюдается довольно часто. Устраняется сильный ночной стресс, что значительно снижает нагрузку на сердце и обмен веществ. Появляется возможность значительно успешнее контролировать давление, аритмию, уровень сахара в крови.

Важный аргумент — такое лечение сразу устраняет когнитивные нарушения, и пациент сразу чувствует себя значительно лучше. В целом же у таких пациентов можно существенно повысить качество жизни — улучшить как самочувствие, так и работоспособность и здоровье.

Возможна ли профилактика

Ю. Сважа подчеркивает, что наиболее частая причина апноэ — это лишний вес. Это фактор, который в течение жизни меняется и который мы сами можем стараться устранить. Большинство людей в течение жизни полнеют, в связи с этим увеличиваются также вероятность и риски появления храпа и апноэ. Поэтому необходимо с молодости заботиться о здоровом весе, поскольку в более позднем возрасте уменьшить его намного труднее.

Если же появился уже сильный храп или, возможно, были замечены перерывы в дыхании, нужно обязательно обратиться к специалисту, чтобы устранить проблемы медицинского и социального характера.

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что здоровый и полноценный сон очень важен для здоровья и хорошего самочувствия. Сокращение продолжительности ночного сна на 2 или 3 часа может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, таких как, например, ожирение, повышенный риск заболевания диабетом второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, возможна также гипертония. Также важно помнить о том, что сон и иммунитет взаимодействуют между собой, поэтому недостаточный сон повышает вероятность заболевания, например, простудой.

Люди редко обращаются в аптеку с вопросами, связанными с качеством сна и храпом, а больше стараются справиться с этими проблемами самостоятельно, например, сменив подушку, позу во время сна, и приходят за консультацией лишь тогда, когда эта проблема уже начинает сильно мешать. В качестве первой помощи в аптеке могут предложить носовые пластинки от храпа и натуральные аэрозоли с маслом, увлажняющие сухие голосовые связки и слизистую оболочку носа, отмечает фармацевт.