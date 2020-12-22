Почему новый штамм коронавируса чаще поражает детей и как их от него защитить

Дети практически не заражаются Covid-19 — их иммунная система сразу же реагирует на присутствие вируса и нейтрализует его, не давая шанса размножиться. Тем не менее "британский" штамм SARS-CoV-2 для несовершеннолетних оказался более заразным, чем его предшественник, выяснили в лондонском Имперском колледже. Медики рассказали "Газете.Ru", почему у детей выше риск подхватить инфекцию и какими последствиями она может для них обернуться.

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Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, способен быстрее передаваться детям, и следовательно, они — наиболее уязвимая категория населения, заявил изданию Sky News профессор лондонского Имперского колледжа Нил Фергюсон. Он пояснил, что об этом свидетельствуют статистические данные. "Есть намек на то, что штамм имеет более высокую склонность к заражению детей. Мы пока что не установили какой-либо причинно-следственной связи, но можем видеть это в статистике", — сказал специалист.

По словам Фергюсона, новый штамм коронавируса чаще всего фиксируют среди детей в возрасте до 15 лет. В Имперском колледже предположили, что он отличается от старого особенностями проникновения в клетки человеческого организма — это может означать, что теперь дети стали так же восприимчивы к коронавирусу, как и взрослые.

Причина этого — кардинальные изменения в геноме, объяснил "Газете.Ru" терапевт клиники "Семейная" Александр Лаврищев. "Раньше SARS-CoV-2 не удавалось воздействовать на детей, но вирусы постепенно адаптируются и к лекарствам, и к тем организмам, которые они хотят поражать с большей эффективностью, поэтому происходящее вполне закономерно", — сказал медик.

Врач-терапевт, основатель мобильного приложения "Справочник врача" Константин Хоманов в свою очередь уточнил, что новый штамм коронавируса значительно отличается от первого — в 20 случаях комбинации пар хромосом в их генома не совпадают. Именно такая значительная мутация и сделала его настолько заразным, что подверженным ему стал и детский организм, сообщил медик "Газете.Ru".

Между тем врач-инфекционист Анна Баландина уверена: даже если дети действительно начнут заражаться чаще, это еще не значит, что болезнь будет проходить в тяжелой форме. Скорее всего, как и раньше, в большинстве случаев у несовершеннолетних инфекция будет протекать бессимптомно. "У ребенка иммунная система заточена на то, чтобы отражать вирусные и бактериальные атаки, и даже мутировавший коронавирус не станет более опасным. У детей хорошо развита система быстрого реагирования — вирус проникает в клетки, но размножаться не может. Это врожденное свойство организма мы теряем с возрастом", — пояснила медик "Газете.Ru".

По ее словам, защитить несовершеннолетних от нового штамма коронавируса можно давно проверенными способами — детям нужно объяснить правила личной гигиены, а также необходимость ношения масок и перчаток. Кроме того, по возможности лучше избегать попадания в большие компании и коллективы.

Напомним, что наиболее распространенным симптомом коронавируса у детей является нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Данный признак болезни встречаются у несовершеннолетних даже при отсутствии других признаков ОРВИ.

В то же время специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили ряд необычных симптомов, которые также могут проявляться у детей с Covid-19.

В ходе исследования симптоматики больных коронавирусом детей ученые пришли к выводу, что 83% из них имели "кожно-слизистые изменения", такие как опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони и так называемый "клубничный язык" — опухший, бугристый и ярко-красный.

Кроме того, в редких случаях Covid-19 вызывает в детском организме мультисистемный воспалительный синдром, при котором воспаление локализуется одновременно в сердце, легких, кровеносных сосудах, почках и других органах.

Иммунолог Владимир Болибок отмечал в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда", что данный синдром проявляется постепенно. "Несколько дней или даже недель держится температура, потом появляется сыпь и одышка",— описал медик начальные симптомы мультисистемного воспаления.

Помимо данного синдрома, у детей в последнее время начали выявлять и синдром токсического шока (СТШ), сообщал профессор Университетской клинки Дрездена Раинхард Бернер. СТШ обычно вызывается такими бактериями, как стафилококк и стрептококк, которые серьезно повреждают жизненно важные внутренние органы — печень, почки, костный мозг и легкие. Иногда этот синдром может становиться причиной миокардита — тяжелой форы воспаления сердца.

Также СТШ сопровождается высокой температурой, лихорадкой и диареей. По словам Бернера, пока неясно, связана ли вспышка СТШ среди детей с коронавирусной инфекцией. Тем не менее это может быть "вполне допустимо", считает медик.