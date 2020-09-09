Почему разработка вакцины от коронавируса бьет рекорды и как это скажется на ее безопасности

Гонка за создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 идет полным ходом. В ней участвуют не менее 35 лабораторий по всему миру. На данный момент различные фазы испытаний проходят более 170 вакцин-кандидатов. Директор института иммунологии университетской клиники Йены, президент немецкого общества иммунологии Томас Камрадт (Thomas Kamradt) в интервью DW рассказал, чего ждут ученые от новой вакцины, не скажутся ли повышенные темпы ее создания на надежности и безопасности препарата, кого нужно вакцинировать в первую очередь и почему важно делать прививку от гриппа.

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DW: Многие надеются, что как только вакцина будет разработана, коронавирус окажется побежденным, и все снова придет в норму. Оправданы ли эти ожидания?

Томас Камрадт: Лично я был бы доволен, если создадут надежный препарат, который при вакцинации, скажем, раз в два года, давал бы максимальную защиту от заболевания. Возможно, вакцине не удастся предотвратить насморк или другие легкие симптомы Covid-19, но минимум, на который она должна быть способна, это предотвращать легочную недостаточность и серьезные повреждения внутренних органов. Мы надеемся именно на это. Если благодаря вакцине течение болезни, опасное для жизни, сменится легкими симптомами, лично я буду считать это успехом. Если вакцина будет способна на большее, на мой взгляд, это станет огромным успехом.

— Не так давно появились сообщения о повторном заражении коронавирусом. Так, тест одного мужчины в Гонконге, ранее переболевшего Covid-19, снова оказался положительным. До этого была надежда, что раз перенесшие коронавирусную инфекцию приобретают иммунитет. Можно ли сказать, что факт повторного заражения похоронил идею коллективного иммунитета?

Вне зависимости от этого сообщения: коллективный иммунитет — это каменный век! Если учесть, какой процент заражения для него необходим и с каким уровнем смертности это сопряжено, становится очевидно: это метод каменного века! Не говоря уже о том, что пока мы его достигнем, пройдет вечность!

Нужно исходить из того, что иммунитет не будет постоянным. Я искренне надеюсь, что на идею коллективного иммунитета в том ее виде, о котором шла речь в начале пандемии, больше никто не полагается. Коллективного иммунитета можно достичь с помощью вакцинации.

— Известно, что существует несколько штаммов нового коронавируса, которыми можно заразиться снова и снова. Что это означает для разработки эффективной вакцины?

Мутации вирусов представляют, прежде всего, эпидемиологический интерес, поскольку позволяют отслеживать кластеры инфекций. До сих пор нет никаких доказательств того, что различия между отдельными штаммами SARS-CoV-2 имеют большое значение для эффективности вакцины. Это происходит не так, как в случае с гриппом.

— Разработка вакцины против коронавируса идет с невероятной скоростью. Некоторые ученые опасаются, что результатом этого может стать появление на рынке небезопасной и неэффективной вакцины. Вы разделяете эти опасения?

Вовсе нет, напротив, я в полном восторге от скорости этого процесса! Обычно с начала разработки вакцины до ее массового производства и вакцинации населения проходит более десяти лет. Предыдущий рекорд поставила вакцина против лихорадки Эбола, созданная за пять лет. В данном случае все происходит намного быстрее.

На то есть несколько причин. Во-первых, нам уже известны механизмы заражения атипичной пневмонией SARS или ближневосточным респираторным синдромом MERS, возбудителями которых являются коронавирусы, сходные по своей природе с SARS-CoV-2. Поэтому мы знаем, что иммунная система при распознавании вируса использует шиповидный белок коронавируса, который позволяет ему проникать внутрь клетки. Так что разработку вакцины не нужно начинать с нуля, как если бы речь шла о совершенно незнакомом вирусе.

Кроме того, существуют совершенно новые технологии. До недавнего времени образцы штаммов вируса нужно было отправлять по всему миру, культивировать их в клеточных культурах и так далее. В случае с коронавирусом китайские ученые в январе выложили данные о геномной последовательности коронавируса в интернет, после чего появилась возможность сравнить новый вирус с вирусами SARS и MERS. И уже в марте американская компания Moderna начала первую фазу клинических испытаний вакцины-кандидата.

Процесс создания новой вакцины ускоряется и благодаря тому, что некоторые фазы, которые обычно выполняются одна за другой, сейчас делают параллельно. Например, уже сейчас создаются производственные мощности для вакцин, которые, возможно, никогда не получат разрешения к применению. Но вот чего нельзя допустить ни в коем случае, так это того, чтобы испытания на безопасность вакцины были менее жесткими, чем требуется по протоколу. Как бы неутешительна ни была нынешняя ситуация с коронавирусом, у 80 процентов заболевших симптомы проявляются в легкой форме. Это означает, что если человек решит пройти вакцинацию, он должен быть уверен, что это не нанесет ему никакого вреда. Ведь, в конце концов, прививку делают здоровым людям!

— А есть повод опасаться того, что испытания на безопасность вакцины могут не отвечать всем требованиям протокола?

Нет, я не вижу никаких поводов для опасений.

— Результаты исследования, проведенного гамбургским Центром по вопросам экономики здравоохранения, показали, что в Европе уровень готовности к вакцинации против коронавируса снижается. Больше всего людей беспокоит возможность побочных эффектов. Вы разделяете это беспокойство?

В данном случае очень важно информировать людей и объяснять им, что происходит. Даже эксперты поражены тем, что фазы разработки вакцины идут параллельно и процесс ее создания ускоряется. Это стоит немалых денег, но не влечет за собой никакого риска. Единственное, в чем нужно быть стопроцентно уверенным, это в том, что время, необходимое для испытаний безопасности вакцины, не будет сокращено, и проверка будет не менее тщательной, чем обычно.

— В скором времени нас ждет еще одна волна заболеваний — волна гриппа. Как вы считаете, важно ли в этом году сделать прививку от гриппа? И для чего она нужна?

Разумеется, важно. Во-первых, для того, чтобы обезопасить себя, потому что пока неясно, не становится ли иммунная система, ослабленная гриппом, еще более восприимчивой к Covid-19. Во-вторых, привиться от гриппа нужно, чтобы дополнительно не обременять систему здравоохранения, потому что гриппу тоже присущ определенный уровень смертности. Симптомы гриппа и Covid-19 могут быть похожими, поэтому в приемном отделении больницы сразу отличить одно заболевание от другого не удастся. И чем меньше больных гриппом попадает в больницы, чем больше людей сделали прививку от гриппа, тем больше возможностей у системы здравоохранения для ухода за пациентами, заразившимися коронавирусом.

— Допустим, вакцина от коронавируса уже появилась. Кого необходимо вакцинировать в первую очередь?

В идеале, вакцина должна быть эффективна для пожилых людей. В пожилом возрасте болезнь протекает наиболее тяжело. Вакцина против гриппа, к примеру, менее эффективна для пожилых людей, чем для молодых, но это можно компенсировать более высокой дозой. Все это будет установлено в результате клинических тестов.

Поэтому вакцинировать в первую очередь нужно будет пожилых людей и тех, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний. И тех, кто общается с большим количеством людей и теоретически может их заразить. Тому, кто молод, здоров и живет в уединении в лесу, прививка нужна в последнюю очередь.