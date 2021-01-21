Почему увеличиваются лимфоузлы и какие симптомы нельзя игнорировать

После болезни мы обычно замечаем, что увеличились лимфатические узлы. Но почему так происходит? Какова функция лимфоузлов в организме и какие симптомы нельзя игнорировать? Консультируют семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Лимфатическую систему образуют лимфатические сосуды, лимфатические узлы и лимфа. Эта система обеспечивает фильтрацию лимфы, сбор межклеточной жидкости и ее вывод в венозную систему. Это важная часть иммунной системы, которая обеспечивает "информирование" иммунных клеток об антигенах в организме, сбор и транспортировку жиров из пищеварительной системы.

Лимфатическая система начинается в межклеточных щелях с лимфатических капилляров, которые находятся во всех органах, кроме мозга, склеры глазного яблока, хрусталика, хрящей и плаценты. Однако в некоторых частях тела находятся группы лимфоузлов, например, в подмышечных впадинах, в области паха, головы и шеи.

Почему лимфоузлы увеличиваются

Зачастую после различных заболеваний мы можем наблюдать увеличение лимфоузлов. Чаще всего это происходит после вирусных инфекций, но лимфоузлы могут увеличиваться также при различных бактериальных инфекциях, автоиммунных и онкологических заболеваниях.

Так происходит, поскольку в лимфоузлах находятся различные клетки, обеспечивающие иммунитет: они фильтруют лимфу, очищая ее от чужеродных частиц, вирусов, бактерий и улавливая их. Когда в лимфоузел попадают антигены микробов, начинается активизация иммунных клеток (лимфоцитов и макрофагов), растет их число, выделяются цитокины, в результате чего лимфоузлы увеличиваются и развивается лимфаденопатия.

Если лимфоузлы увеличиваются после инфекций, то об этом беспокоиться не следует, поясняет врач. Нужно отметить, что обычно лимфатические узлы увеличиваются в той части тела, где есть инфекция, но бывают и исключения.

Обычно увеличенные лимфоузлы проходят за 10-14 дней и по размерам не должны быть больше горошины. Если же они увеличиваются без видимой причины и превосходят по размерам горошину, необходимо показаться врачу.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

К врачу следует обращаться, если наблюдается лимфаденопатия без видимой причины или лимфоузлы больше 1 см, если появилась необъяснимая усталость, если развивается лимфадема — состояние, когда блокируются пути оттеки лимфы, в результате чего она не может течь, появляется отек, обычно в какой-нибудь из конечностей, дискомфорт, чувство тяжести.

Также специалисту необходимо показаться при развитии лимфаденита — воспаления лимфоузла, при котором лимфоузел обычно становится болезненным, а кожа — покрасневшей и чувствительной.

Чтобы позаботиться о здоровье лимфатической системы, врач советует пить достаточное количество жидкости, регулярно заниматься физкультурой, сбалансированно питаться и избегать воздействия токсинов.

От питания до одежды

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня поясняет, что увеличенные лимфоузлы зачастую появляются после вирусных заболеваний. Для того чтобы помочь организму лучше и быстрее восстановиться после перенесенного вируса, рекомендуется полноценно питаться, принимать антиоксиданты в период выздоровления. Также в это время рекомендуется принимать витамин D, пробиотики, цинк, экстракты куркумы и бузины, а также витамин C в соответствующих дозах.

Укрепляют иммунитет апельсиновый, грейпфрутовый соки и соковые коктейли, например, коктейль из яблочного, морковного и апельсинового соков, а также из сока свеклы, моркови, имбиря и апельсина. Качественный томатный сок также содержит много магния, витаминов A, B6, B9, C и K, которые укрепят ослабленный иммунитет. Количество выпитой жидкости должно соответствовать состоянию здоровья конкретного человека. Также нужно учитывать, что иногда слишком много витаминных напитков могут создавать лишнюю нагрузку на почки.

В случаях, когда после болезни увеличены лимфоузлы, помогут также соответствующие упражнения, массажи, прием биологически активных добавок с красным клевером, употребление в пищу необработанных овощей и фруктов, поскольку они содержат много природных ферментов, которые способствуют выведению токсических веществ из организма. Важно также подбирать подходящую одежду, так как облегающее белье и узкие брюки препятствуют нормальному оттоку лимфы.