Почему вам не страшен коронавирус, если вы простужены
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Представьте клетки организма в носу, горле и легких как ряд домов. Как только вирус попадает внутрь этих домов, он может оставить дверь открытой, чтобы впустить другие вирусы, а может закрыть ее за собой и наслаждаться одиночеством в доме, то есть в клетке. Именно так ведет себя, например, вирус гриппа, один из самых эгоистичных и самых распространенных вирусов в мире.

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Ученые из Университета Глазго предполагают, что риновирус, вызывающий простуду, может защитить организм человека от заражения коронавирусом. Конечно, речь идет не о постоянном иммунитете, а о том периоде времени, когда риновирус находится в клетках.

К такому выводу они пришли в результате опыта, в котором копию слизистой оболочки наших дыхательных путей, сделанную из клеток того же типа, одновременно заразили коронавирусом и риновирусом.

Выяснилось, что если в организм попадают оба вируса сразу, то риновирус одерживает верх и не дает новому коронавирусу проникнуть в клетки. Причем, как показал опыт, так происходит при любом из трех раскладов: если риновирус попадает в организм на 24 часа раньше, чем SARS-CoV-2; если оба вируса получают доступ к клеткам одновременно; и если коронавирусу давали суточную фору, впустив его на 24 часа раньше, чем риновирус.

"Получается, что риновирус подавляет коронавирус, и в сезон обычных простудных заболеваний инфицирование коронавирусом будет намного меньше", — рассказал Би-би-си доктор Пабло Мурсия.

Испытания также показали, что, попав внутрь клетки, риновирус запускает иммунный ответ организма, который не дает коронавирусу размножаться, создавая собственные копии.

Подобные случаи наблюдались и раньше. Так, именно крупная вспышка риновируса могла отсрочить пандемию свиного гриппа в 2009 году в некоторых частях Европы.

Однако не стоит обольщаться, предупреждают ученые. Человек может заразиться коронавирусом после того, как простуда пройдет, и риновирус покинет организм. "Меры гигиены, а также взаимодействие между вирусами могут значительно снизить заболеваемость коронавирусом, но максимальный эффект все же дает только вакцинация", — говорит доктор Мурсия.

Профессор Лоуренс Янг из Медицинской школы Уорикского университета согласен с коллегой, что риновирус, который намного заразнее, чем коронавирус, может замедлить распространение коронавирусной инфекции в осенние и зимние месяцы.

Однако как именно будут развиваться простудные сезоны в ближайшие несколько зим, пока непонятно. Скорее всего, коронавирус никуда не исчезнет, а вот другие инфекции, которые в последнее время почти не распространялись из-за введенных по всему миру ограничительных мер, не просто вернутся, а еще и будут оказывать более сильный эффект на людей, просидевших целый год практически без социальных контактов и ослабивших тем самым свой иммунитет.

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