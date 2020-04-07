Почему важно дезинфицировать мобильные устройства и как это правильно делать

Многие изолировавшиеся страны по всему миру сейчас уделяют усиленное внимание личной гигиене. Хотя людям рекомендуется чаще мыть руки, сколько из них так же строги к своим смартфонам? Вот несколько советов, как защитить мобильные устройства от вируса.

"Еще перед началом пандемии Covid-19 было страшно представить, сколько микроорганизмов живет на наших личных мобильных устройствах. Беря во внимание, что коронавирус может несколько дней жить в комнатной температуре и сохранять способность к заражению на металлической поверхности, очень важно соблюдать эффективную процедуру дезинфекции", — отмечает эксперт по безопасности компании Kaspersky Махер Ямут.

Вирус может попасть на телефон или планшет двумя способами: через мелкие капельки от кашля заболевшего или с ваших собственных рук после прикосновения к ручкам двери, кнопкам банковского аппарата и тому подобным предметам.

К счастью, если мобильное устройство не дается инфицированному, чтобы он, кашляя, его забрызгал, вероятность заразиться по воздуху мала. Возможность переноса вируса на руках зависит от длительности контакта и различается для различных микроорганизмов.

"Если вам нужно сходить в магазин за товарами первой необходимости, после возвращения домой обязательно продезинфицируйте мобильный телефон. Многие простые бытовые средства эффективно воздействуют на коронавирус: этиловый спирт (C2H5OH), изопропилспирт (C3H7OH), перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO)", — рассказывает эксперт по безопасности Kaspersky Махер Ямут.

Изопропилспирт считается наименее вредным по отношению к олеофобному покрытию, позволяющему пальцам скользить по экрану, не покрывая его отпечатками, поэтому, если можете, используйте его (в виде спрея или влажных салфеток).

Этиловый спирт и перекись водорода считаются резервными вариантами, если нет других. Частое использование этих средств может повредить олеофобное покрытие. В зависимости от покрытия может хватить даже одного раза.

Оптимальная концентрация составляет примерно 70-80%. Более чистый спирт слишком быстро испаряется, чтобы обеспечить хорошие результаты. Дезинфицирующее средство должно примерно минуту находиться на поверхности. Более слабая концентрация менее эффективно ликвидирует вирусы.

По этой причине не нужно вместо этилового спирта отдавать предпочтение, например, водке. Даже средство для очистки стекол не так эффективно как изопропилспирт, потому что концентрация в нем существенно меньше.

Также важно не залить дезинфицирующее средство в соединители, динамики и другие отверстия телефона, даже если он водостойкий. Желательно взять ватный тампон, смочить его в жидкости и нанести средство на все поверхности телефона. Не нужно сильно жать. Просто внимательно и тщательно протрите поверхность.

Такая же процедура дезинфекции должна применяться ко всем устройствам, используемым в общественных местах. Это могут быть планшеты, ноутбуки, смарт-часы, браслеты, наушники и так далее.

Однако всегда проверяйте инструкцию — возможно, у производителя есть рекомендации, какие средства наиболее подходят для очистки устройства и как их следует применять.