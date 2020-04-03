Почему весной и летом солнцезащитные средства должны быть разными

Сейчас, когда публичные мероприятия отменены, а спортивные и увеселительные заведения закрыты, мы проводим намного больше времени на природе — это не только укрепляет иммунитет, но и помогает соблюдать социальное дистанцирование. Однако нужно учитывать, что сейчас активность солнечных лучей уже высока и, выходя из дома, необходимо позаботиться о защите кожи. Подробнее об этом рассказывает консультант по уходу за красотой BENU Aptieka Наталия Гаврильченко.

С чего начать?



Если за зиму вы отвыкли пользоваться защитным кремом, начинайте с изменения своих привычек — это значит, что нужно научиться и не забывать ежедневно заботиться о защите кожи от солнца. Нужно учитывать, что за темные осенние и зимние месяцы наша кожа стала более светлой и поэтому менее защищенной от солнечных лучей. Поэтому с наступлением солнечного сезона каждому следует подобрать для себя солнцезащитный крем с индексом солнечной защиты (SPF), равным 50.

К тому же, для весны характерна резкая смена погоды — вслед за темными и пасмурными днями вдруг наступают очень ясные и солнечные, которыми мы так хотим насладиться. Для нашей кожи эти перемены слишком стремительны, а без солнцезащитного крема — даже опасны.

Даже если вы ответственно пользуетесь солнцезащитными средствами, не следует уже в первые дни злоупотреблять пребыванием на солнце. Нужно дать возможность организму привыкнуть к наступившей весне, начав с менее продолжительного воздействия солнечных лучей. На прогулку можно отправиться и в более тенистое место, например, в лес, на природные тропы.

Какой защитный крем выбрать?

Сегодня солнцезащитные средства доступны в очень широком ассортименте и в разных формах — кремы, спреи, лосьоны. Каждый может подобрать средство по своему вкусу и потребностям. Самое главное, что нужно учитывать, выбирая солнцезащитное средство, это степень его защиты, или SPF (sun protection factor). Это число показывает, насколько эффективно средство способно защитить от солнца. Соответственно, чем это число выше, тем сильнее защита.

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Так, например, средство с SPF 50 защищает кожу от 98% солнечных лучей и рекомендуется людям со светлой кожей и волосами, в том числе детям и подросткам. Защитные средства с SPF 30 подойдут людям с более темными волосами и кожей. Однако они будут задерживать меньше солнечных лучей, а это будет способствовать тому, что кожа будет обгорать и подвергаться фотостарению, вот почему при загаре нежелательно пользоваться солнцезащитными кремами с более низкой степенью защиты.

Средства с SPF в пределах от 10 до 20 предназначены для ежедневного использования, при условии, что большую часть дня мы проводим в помещениях, и для тех случаев, когда человек не ходит на пляж. Однако для пляжа и длительного пребывания на солнце этот уровень защиты слишком низок. Помните: если находиться под интенсивными солнечными лучами без средств защиты, то кожа может обгореть всего за 10-20 минут.

Прошлогодний защитный крем больше не годится!

Одна из самых распространенных ошибок — это пользоваться весной тем же солнцезащитным средством, которым вы пользовались предыдущим летом.

Во-первых, средства, которыми вы пользовались летом и в конце лета, могут оказаться слишком слабыми, так как весной нашей коже требуется более высокая степень защиты от солнца. Во-вторых — долгое время (полгода) хранившийся открытым солнцезащитный крем, к сожалению, утрачивает свою эффективность и уже не выполняет полноценно свои защитные функции.

Поэтому, выбирая солнцезащитные средства, подумайте, на какой период времени они вам потребуются, и выберите соответствующий объем.

Лучше всего покупать крем на один сезон — он максимально защитит кожу, так как под влиянием жары и воздуха кремы окисляются и защитные фильтры перестают действовать.

UVA- и UVB-лучи

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Различают UVA- и UVB-лучи. UVA — это дневной свет. Эти лучи намного длиннее UVB- лучей, они свободно проходят через одежду и проникают в кожу, разрушая волокна коллагена и эластана, и тем самым очень неблагоприятно воздействуют на нашу кожу.

UVB — это более короткие, жгучие лучи. Они вызывают покраснение кожи, так как под их воздействием кожа обгорает. Эти лучи сушат кожу, вызывают процесс ее преждевременного старения и рак кожи. Задержать их может одежда. Мы можем часто наблюдать воздействие этих лучей, когда из-за одежды рука загорает до рукава.

Голубые лучи

Сегодня мы все больше слышим о голубых лучах и их воздействии на наш организм. Использование компьютеров и смарт-устройств, которое еще больше выросло сейчас, в период социального дистанцирования, заставляет нас довольно часто сталкиваться с этим голубым излучением. Воздействует ли оно на нашу кожу?

Голубые лучи, или HEV (High Energy Visible light), влияют на здоровый сон, зрение человека, способствует старению кожи. Голубые лечи — самые короткие и лучше всего рассеиваются. HEV, так же, как и UV-излучение, способствует образованию свободных радикалов, которые, в свою очередь, способствуют старению кожи и вызывают нарушения пигментации. Они ускоряют окислительные процессы, разрушая защитный барьер кожи. В результате тонус кожи снижается, что способствует нарушениям пигментации и появлению морщин.

Очень важно защищать от HEV-лучей глаза, так как голубое излучение вызывает также эффект уставших глаз. Для этого можно пользоваться специальными защитными очками и принимать пищевые добавки, содержащие лютеин.

Есть специальные кремы для лица, которые защищают кожу от голубого излучения. В них добавлена как термальная вода — для укрепления кожи, так и антиоксиданты для борьбы с окислительными процессами, а также гиалуроновая кислота для увлажнения кожи.

В то же время, думая о красоте и здоровье кожи, не забудьте также о пищевых добавках, в составе которых имеются антиоксиданты — витамины C, E, A, экстракт виноградных косточек, ресвератрол.