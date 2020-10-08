Почти у каждого пятого жителя Латвии — дефицит витамина D

Практически каждый пятый житель Латвии испытывает нехватку витамина D, выяснилось в ежегодном исследовании здоровья общества "Индекс здоровья Mana aptieka & Apotheka". По словам фармацевтов, чаще всего дефицит витамина D проявляется как усталость, упадок сил, боли в костях, суставах и спине, а также повышенное потоотделение.

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Витамин D является одним из самых важных витаминов для обеспечения различных функций организма и одновременно одним из самых труднодоступных.

Самый эффективный источник витамина D — солнечные лучи, однако в наших широтах он доступен лишь в летние месяцы с мая по август, в остальное же время витамин D в небольших количествах можно получить с пищей, например, при регулярном употреблении жирной рыбы, жира печени трески, тунца, молочных продуктов или путем приема пищевых добавок.

"Еще в недавнем прошлом считалось, что витамин D нужен только для здоровья костей, однако в новейших исследованиях обнаруживаются все новые функции витамина D, например, он необходим для укрепления иммунитета и тем самым позволяет избежать всевозможных заболеваний. Каждому стоило бы следить за своим уровнем витамина D, так как он может довольно быстро меняться. Первые симптомы дефицита витамина D могут быть незаметными, однако его нехватка может в краткие сроки привести к серьезным проблемам со здоровьем", — рассказывает фармацевт сети Apotheka Аманда Озолиня.

Результаты "Индекса здоровья" показывают, что чаще всего с дефицитом витамина D сталкиваются женщины и сениоры. Также отмечается, что эта проблема актуальна для людей с высшим образованием. Объясняется это тем, что сениоры больше находятся в помещениях, принимают медикаменты и страдают от различных проблем с печенью и почками, препятствующих всасыванию витамина D. У женщин же всасывание витамина D нередко нарушает менопауза, тогда как люди с высшим образованием часто испытывают повышенный стресс: у них больше обязанностей и ответственности, из-за чего расходуется больше витамина D.

Три признака дефицита витамина D

Боли в костях и спине

Важнейшая задача витамина D связана с поддержанием здоровья костей, ведь он отвечает за всасывание кальция и фосфора в организме. Дефицит витамина D, особенно у пожилых людей, может привести к размягчению костей, в результате чего появляются боли в костях и нижней части спины. К тому же чем мягче кости, тем больше вероятность перелома или деформации даже при незначительном падении. Витамин D косвенным образом влияет и на работу мышц, так что внезапные боли в мышцах — это однозначный сигнал к тому, чтобы проверить запасы витамина D в организме.

Повышенное потоотделение

Еще одним ранним признаком дефицита витамина D является чрезмерное потоотделение, и обычно оно наблюдается у маленьких детей: потеют ручки, ножки и затылок — по этой причине витамин D прописывают и младенцам до двух лет. Однако потоотделение может наблюдаться и у взрослых — обычно в области головы и шеи.

Усталость и депрессия

Дефицит витамина D — один из факторов, способствующих быстрой утомляемости, однако люди все еще зачастую не верят, что эти вещи могут быть связаны. В то же самое время в зарубежных исследованиях уже многократно была доказана связь между дефицитом витамина D и депрессией: человек чувствует не только усталость и сонливость, но и подавленное настроение. Поэтому уровень витамина D рекомендуется проверять хотя бы раз в год, ведь он не только дает заряд энергии, но и помогает уменьшить вероятность развития депрессии и других душевных заболеваний.

Как правильно принимать витамин D

В аптеках повышенный интерес к витамину D наблюдается осенью, зимой и весной, однако и в эти месяцы в его приеме необходимо делать перерывы, чтобы в печени не скапливались излишки витамина.

Прежде чем выбрать конкретный препарат, рекомендуется, во-первых, узнать, каков его уровень в крови на данный момент, а затем проконсультироваться со своим семейным врачом или фармацевтом. Во-вторых, желательно проанализировать свой рацион, учтя также прием других витаминов. Например, лучше всего витамин D всасывается, если поступает вместе с содержащей жиры пищей, ведь он принадлежит к группе жирорастворимых витаминов.

Витамин D не рекомендуется принимать вместе с продуктами, имеющими в своем составе щавелевую кислоту, например, со шпинатом, щавелем, ревенем.

Кроме того, витамин D несовместим с кофе, черным чаем и различными медикаментами, например, антацидными средствами и углем, так они препятствуют его всасыванию в организме. Ацетилсалициловая кислота также ухудшает усвоение витамина D.