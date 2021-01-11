Под прицелом не только легкие. Кардиологи предупреждают об одном из самых опасных осложнений Covid-19

Кардиологи предупреждают, что мишенью коронавируса являются не только клетки ткани легких: он может проникнуть в эндотелий или внутренние ткани кровеносных сосудов, что может привести к сердечному приступу или инсульту. Такая тенденция отражается и в статистике, которая показывает, что больше всего количество смертей наблюдается среди людей старше 50 лет. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в первые шесть месяцев 2020 года сердечно-сосудистые заболевания были основной причиной смерти в Латвии. С этим диагнозом умерло 7659 человек. К примеру, за этот период 2953 человека умерли от онкологии, а от коронавируса — 32.

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Кардиолог клиники Сантара Вильнюсского университета Милда Ковайте считает, что многие до сих пор недооценивают коварство коронавируса, полагая, что это просто разновидность простуды, но на самом деле это заболевание может нанести гораздо больший вред здоровью. Согласно многочисленным исследованиям воздействия коронавируса на хронические заболевания, ученые пришли к выводу, что необходимо как укреплять иммунитет, так и позаботиться о системе кровообращения. По мнению ученых, тромбоз — одно из самых опасных осложнений Covid-19.

Есть несколько механизмов, которые приводят к развитию венозного тромбоза, а также артериального тромбоза, хотя он встречается реже. По данным различных исследований, около 20-30% пациентов, проходящих лечение в больнице от коронавирусной инфекции, подвержены риску тромбоза, в то время как пациенты, находящиеся в реанимации, имеют еще более высокий риск тромбоза — около 50%. Тромбы могут образовываться даже в кровеносных сосудах легких. Это свидетельствует о том, что коронавирус провоцирует опасное протромботические состояние.

Некоторое время считалось, что коронавирус больше всего воздействует на легочную ткань, поражая альвеолы легких. Исследования показали, что коронавирус также может повреждать эндотелиальные клетки, внутренние стенки кровеносных сосудов. Covid-19 вызывает общую воспалительную реакцию в организме, которая активирует систему свертывания крови и увеличивает риск образования тромбов в кровеносных сосудах. Обычно это происходит в венах (тромбоз глубоких вен ног). В конечном итоге эти сгустки крови могут перемещаться с током крови к кровеносным сосудам в легких. Когда они забиваются, возникает еще больший недостаток кислорода.

У некоторых пациентов наблюдалась диссеминированная внутрисосудистая коагуляция, что свидетельствует о явном нарушении системы свертывания крови. В ходе этого заболевания сгустки образуются в некоторых кровеносных сосудах, но в других местах они кровоточат, что приводит к истощению факторов свертывания. Поэтому все госпитализированные пациенты с коронавирусной инфекцией с первого дня получают профилактическую дозу антикоагулянтов. Такое лечение можно продолжать и после выписки из больницы. В настоящий момент ученые установили, какую дозу антикоагулянтов следует давать при обнаружении Covid-19.

Некоторые думают, что коронавирус ведет себя как вирус гриппа, потому что люди ощущают схожие симптомы, но грипп не связан с тромбозом. Грипп вызывает пневмонию (как коронавирус, который напрямую поражает альвеолоциты легких). Грипп также может повредить клетки сердечной мышцы и вызвать острую сердечную недостаточность. Это осложнение связано с повышенной смертностью, которая наблюдается и у молодых людей. Между тем коронавирус более опасен для пожилых жителей, особенно страдающих различными хроническими заболеваниями, в то же время тромбоэмболические осложнения вирус может вызывать и у молодых людей.

Пока неизвестно, какие последствия будут у людей переболевших Covid-19,

поскольку такие данные еще не собраны, но уже сегодня ясно, что увеличится количество пациентов с хроническими заболеваниями и их состояние ухудшится.

Проблема в том, что карантин привел к множеству серьезных ограничений, и как следствие -- малоподвижному образу жизни. И это опасно для сосудов. Есть и другие факторы риска, например, ожирение. Поэтому нужно заниматься спортом, гимнастикой, не лениться работать мышцами и заботиться о кровообращении. Если мы большую часть дня сидим и мало двигаемся, из-за этого замедляется кровоток и как следствие, тромбы образуются быстрее, поэтому важно проконсультироваться с врачом о том, как обеспечить хорошее кровообращение.

И помните, что нельзя прекращать прием лекарства, назначенные кардиолог. В случае коронавирусной инфекции лечение сердечно-сосудистых заболеваний дает больше шансов на выживание.