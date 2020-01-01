Похмелье и как с ним бороться. Несложные блюда, которые помогают

Давайте не будем врать: практически каждый из нас хотя бы один раз в жизни страдал от алкогольной интоксикации, именуемой в просторечии похмельем. Самый лучший способ борьбы с ним — это сделать так, чтобы его вообще не было. Допустим, что вы — убежденный трезвенник. Тогда дальше можете не читать. Правда, не исключено, что ваши родные и близкие относятся к спиртному иначе, и в таком случае, как говорили древние, кто предупрежден, тот вооружен.

Примечание: у каждого из нас есть свои проверенные рецепты борьбы с этим самым, корреспондент Русская служба Би-би-си Яна Литвинова рассказывает о своих, а уж будете ли вы их пробовать, или нет — дело хозяйское.

Куриный бульончик

Беда в том, что для того, чтобы получить действительно полезный и действенный продукт, помогающий бороться с алкогольной интоксикацией, его надо делать заранее.

Если на собственную предусмотрительность вы не рассчитываете, найдите какого-нибудь родственника любого пола, который будет готов принести свое время на алтарь вашего похмелья.

Наверняка есть куча научных обоснований того, почему он работает. Но они нам с вами ни к чему. Готовить его не слишком сложно, но требует времени. Итак, накануне планируемой попойки возьмите кастрюлю побольше.

Туда уложите птичку или ее части. Я предпочитаю большие наборы ног и крыльев, или окорочков, это не так важно, лишь бы было много. Залейте водой и доведите до кипенья.

Грамотные люди скажут вам, что пену надо снимать, но не морочьте себе голову, оно и так прекрасно сготовится. Затем киньте туда очищенную луковицу — целиком или разрезанную пополам.

Несколько почищенных морковок. Можете резать их вдоль, поперек или не резать вообще. Прелесть этого блюда заключается в том, что готовится оно так долго, что все размякает до полной кашеобразности.

Для достижения наилучшего аромата в кастрюлю также идут хвосты от укропа и прочей зелени, стручки кардамона, перец горошком и, если вы где-то немного эстет, то щепотка шафрана.

Солим, закрываем крышкой, убираем огонь до полного минимума и уходим по своим делам. Я в этой ситуации, как правило, удираю куда подальше, потому как ненавижу запах варящегося мяса, хоть куриного, хоть говяжьего.

Это варево должно тихо булькать часа два — два с половиной. Когда под конец этого срока вы заглянете в кастрюлю, то можете испугаться. Вашему взору предстанет непонятная кипящая масса, в которой под воздействием пузырьков время от времени будут появляться на поверхности то ошметки лука, то окончательно размочаленный травянистый хвост, то кусок какой-нибудь кожи или хряща.

Не обращайте внимания на этот грязевой вулкан, эстетику можно восстановить. Для начала надо отделить твердые фракции от жидких. Для этого возьмите сито помельче, чтобы бульон остался собственно бульоном без непонятных примесей.

Дальше не торопитесь, дайте твердой части как следует остыть, после чего отделите мясо от костей, хрящей и кожи, порежьте на относительно равномерные кусочки и отправьте их обратно в кастрюлю.

Окончательный вариант должен выглядеть как очень густой суп либо очень жидкая каша. И можете спокойно спать с чувством глубокого удовлетворения: лучшее лекарство от похмелья, оно же "еврейский пенициллин", у вас готово и ждет своего часа.

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Разумеется, бульон этот можно приготовить и без расчета на излишнее потребление алкоголя. Часть моих домочадцев свято верит в то, что он является прекрасным лекарством от простуды и общей томности организма.

Собака Дуся тоже очень одобряет, потому что получает в полное распоряжение хрящи и кожу.

Общие правила (если они вообще есть)



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По моему опыту (да-да, я совершенно не претендую на истину в последней инстанции, потому что, сколько организмов, столько и похмелий), жизнь с бодуна облегчает жирное, очень углеводное, сладкое и, в некоторых случаях, соково-фруктовое.

Многочисленные специалисты по полезному питанию говорят, что, если вы все-таки поддались искушению и перегрузили свой организм алкоголем, который, что ни говори, все-таки яд, надо немедленно влить в себя побольше электролитов, ликвидировать свободные радикалы и заместить потерянные соли.

Отчасти я согласна с тем, что первым утренним действием должно стать выпивание парочки литров какого-нибудь сока. Возможно, что вам будет так плохо, что организм рванется в туалет, чтобы расстаться с только что выпитым. Это, безусловно, жутко противно, но на самом деле хорошо.

Главное — это избавиться от яда в той или иной форме. Не буду скрывать: что такое суровое похмелье, я знаю не понаслышке. Поэтому часть этого опыта — мои собственные наблюдения, другая часть — наблюдения за друзьями и домашними.

Сок, кстати, можно попробовать удержать внутри, если вливать его маленькими порциями, останавливаясь после каждого глотка, чтобы перебороть тошноту.

Будем считать, что вам это удалось, но куриного супчика в закромах нет. Что тогда?

Яйца с картошкой

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Или без. Опять же в идеале у вас под рукой должен оказаться верный друг, который мог бы эту снедь приготовить.

Супчик еще можно сварить заранее, а вот яйца — нет.

Поэтому рекомендую заранее ознакомить домашних с этим рецептом.

Печеные яйца. Качество и количество

Тут как всегда я не могу дать вам точных количеств, потому что это — не рецепт из трехзвездочного мишленовского ресторана, а быстрый способ спасти любимое существо от страданий в голове и желудке.

Итак:

Яйца

Вареная картошка, оставшаяся от вчерашнего обеда,

Ветчина

Сливки или немного бульона

Сыр

В огнеупорную посуду (лучше брать маленькие, индивидуальные формы) положите на дно куски картошки, или подсушенного хлеба.

Особо не напрягайтесь, можете разорвать их руками, особенно, если вам приходится спасать себя от похмелья самому, а руки трясутся, отчего нож пляшет в ладони какую-нибудь тарантеллу.

Туда же киньте куски ветчины. Налейте немного бульона или сливок, разбейте туда яйцо, посолите, посыпьте натертым сыром. Если с теркой такие же проблемы, как и с ножом, попробуйте и сыр раскрошить как придется.

Поставьте посуду в нагретую до 200 градусов духовку и пеките 10-15 минут.

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Главное — не забывать, что вы сейчас не о здоровом образе жизни заботитесь, а спасаете тело от массы неудобств.

Тот факт, что эти неудобства вы на себя навлекли сами, ситуации нисколько не исправляет, потому что ругать тоже некого, кроме себя, любимого.

Поэтому, поедайте жирную, калорийную и совсем не здоровую пищу и не ворчите.

Здоровый вариант

Да, есть варианты ликвидировать похмельный кошмар без дополнительных жертв. Но он сопровождается изощренной пыткой. Речь идет о том, что называется смузи.

Кидать в кухонный комбайн, он же блендер, можно все, что у вас найдется под рукой: какие-нибудь ягоды, фрукты, можно еще добавить и шпинат с огурцом…

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Вариант этот, теоретически, хорош только летом, когда всякой растительности полным-полно. Но допустим, что вы — человек со средствами, и клубника-малина в вашем холодильнике есть круглый год.

И вот тут-то пытка и начинается, потому что для того, чтобы гомогенизировать всю растительность, требуется ее взбить тем самым электрическим приспособлением.

Резкий пронзительный звук мотора практически гарантировано вызовет такую стучащую острую боль в районе висков, что лучше умереть.

Если вы — человек состоятельный, но живете в одиночестве, проинструктируйте домработницу-кухарку-домашнего администратора-личного секретаря, чтобы они приготовили полезную смесь, но как можно дальше от ваших ушей.

Предпочтительно вообще в другом доме.

Кровавая Мэри или Мэри-девственница

Большинство врачей и прочих специалистов утверждают, что опохмеляться — дело последнее. В этом случае, вы просто оттягиваете неизбежную расплату, которая наступит, не сомневайтесь.

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Однако народная мысль гласит: подобное излечивается подобным. Честно говоря, несколько сомнительное заявление: цирроз печени не получится излечить алкоголем, острую сердечную недостаточность — курением, а сифилис — гонореей.

Если мне память не изменяет, Мэри-девственница работает идеально. Если предпочитаете традиционный вариант, добавьте в смесь водку.

Классический вариант: Томатный сок

Вустерский соус. Нет вустерского, кладите соевый, или даже какой-нибудь бальзамический уксус. К сожалению, если вам кто-нибудь предложит вустерский соус, сделанный где-нибудь в Германии, не верьте. Рецепт по сию пору держится в секрете.

Соус табаско (любой соус чили пойдет, только не кладите кисло-сладкого)

Соль, свежемолотый черный перец, ломтик лимона, черешок сельдерея, кубики льда.

Количества — по вкусу, лед — строго факультативен. Если вы приготовите свою Мэри заранее и засунете ее в холодильник, то лед отпадает.

Среди разных вариантов спасительного напитка есть и беконовый: вместо сельдерея засуньте в стакан ломоть хорошо прожаренного и подсушенного бекона.

И с жареной клубникой. Да-да, у меня тоже глаза на лоб полезли, но народ уверяет, что эффект просто восхитительный, потому что сладость клубники прекрасно сочетается с кислотой помидоров с лимонами. Но гарантии не даю, делайте на свой страх и риск.

И Мэри зеленая. В принципе все как всегда, только вместо томатного сока возьмите зеленые помидоры.

И классический вариант, но с добавлением горчицы.

Мне всегда казалось, что оригинальный вариант — самый действенный. И без кандибоберов. Но почему бы и не порезвиться?

Десерт как десерт, но помогает

Лечить тяжелое похмелье можно еще пухленькими оладьями с каким-нибудь сиропом, но, если память мне не изменяет, то самым лучшим вариантом для моего организма были сладкие булочки с карамелью.

Или чем-то похожим, липким, сладким и очень-очень вредным.

Количеств, к сожалению, дать и тут не могу, все примерное.

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Сделайте карамельный сироп из сахара и масла. Тут главное — не переборщить с временем готовки, потому что карамель превращается в уголь буквально за пару секунд

Приготовьте дрожжевое тесто, но пусть оно будет как можно более сдобным

Возьмите форму для торта с разъемными краями и как следует выстелите бумагой. По собственному опыту знаю, что если где-то между дном и краями есть хоть малюсенький зазор, то окаянная карамель будет стекать на дно духовки, гореть и довольно противно вонять. К тому же ее потом и не отскребешь

Раскатайте тесто хоть овалом, хоть прямоугольником, посыпьте смесью изюма, орехов и корицы (если вам что-то из этого не по нутру, то и не надо). После этого скатайте все рулетом и порежьте на относительно равные ломтики

На дно формы выливаем карамель и плотно устилаем сдобными кругляшами. Оставьте это дело постоять какое-то время. Кругляши поднимутся и заполнят все пространство. Получится как бы один пирог, который, правда, надо будет не резать, а отламывать. Булки друг от друга будут отделяться по заранее намеченным границам без особого труда

Печь где-то на 180 градусах, а вот время не скажу, у каждой духовки свои заморочки

Проблема с этим замечательным лекарством все та же, что и в остальных случаях: кто-то должен весь лекарственный корм приготовить.

Если у вас нет ни сердобольных домочадцев, ни домработницы, то, хотя бы держите в холодильнике томатный сок. Или просто пейте умеренно.

Пардон, понимаю, что звучу сейчас, как памятка воспитателю, но из песни слова не выкинешь. Нет алкогольного отравления, нет и похмелья. А все эти штуки можно приготовить и просто так.

Мне бы эту житейскую мудрость лет 20 назад…