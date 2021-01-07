Покраснение, зуд, сухие пятна — 4 шага для здоровья кожи зимой

Низкие температуры, ветер и сухой воздух в помещениях — настоящий вызов для кожи, ведь под воздействием этих факторов она теряет влагу и свои защитные способности, что может вызвать покраснение, чувствительность и раздражение. О том, на что следует обращать внимание при уходе за кожей в холодное время года и какие средства лучше выбирать, рассказывает косметик концептуального магазина товаров для красоты Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

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Главные моменты в ритуале ухода за лицом остаются неизменными — это очищение, тонизирование и увлажнение, однако сейчас дополнительного внимания требует состав косметических средств. Учитывая то, что кожа становится более сухой, нужно выбирать кремы, которые будут ее в достаточной мере увлажнять и обеспечивать необходимыми веществами, в свою очередь для очищения необходимы мягкие средства, которые не раздражают кожу и не сушат ее еще больше.

Мужчинам сейчас также следует заботиться об увлажнении кожи, чтобы она еще больше не травмировалась из-за бритья.

Для очищения — молочко, масло и кремообразные средства

Кожу лица в любое время года нужно очищать два раза в день — утром и вечером. Ночью клетки кожи очень активны и кожа восстанавливается, поэтому утром необходимо очистить ее от кожного сала и остатков ночного крема, а вечером — от косметики, загрязнений и пыли, скопившихся за день. В зимний сезон для очищения подойдет молочко, масло и средства с кремовой текстурой, которые эффективно очищают кожу, при этом сохраняя в ней влагу.

Кроме того, раз в неделю или две рекомендуется пользоваться соответствующим типу кожи скрабом, который будет стимулировать регенерацию клеток кожи и поможет избежать появления сухих пятен — это явление особенно характерно для зимы. Благодаря скрабу увлажняющие и питающие кремы смогут проникнуть в более глубокие слои кожи. Обладатели жирной кожи могут пользоваться механическими скрабами или более сильными пилингами с фруктовыми кислотами, тогда как людям с чувствительной и сухой кожей следует быть осторожными и выбирать мягкие механические скрабы или легкие пилинги.

Соответствующий типу кожи тоник

После очищения кожу нужно тонизировать при помощи тоника, чтобы уравновесить уровень рН и подготовить кожу к нанесению сыворотки или крема. Важно выбрать подходящий тоник: такое средство успокоит и увлажнит сухую, чувствительную кожу, тонизирует нормальную кожу, а жирную дополнительно очистит, сузив поры и обеспечив чистоту кожи на более длительное время.

Кремы с маслом в составе

Основное правило ухода за кожей зимой — ее увлажнение, ведь под воздействием пониженной температуры и сухого воздуха в помещениях кожа усиленно теряет влагу. Важно, чтобы используемый зимой крем соответствовал типу кожи. Лучше всего, если в его составе будут различные масла, которые образуют на коже невидимый защитный слой, не позволяющий ей терять влагу. Если кожа стала сухой и чувствительной или вы планируете провести много времени вне помещений, например, отправиться на прогулку или заняться физической активностью на свежем воздухе, желательно использовать зимние или СС-кремы — они более густые и защищают от холода и ветра. Важно помнить о том, что наносить крем нужно хотя бы за 30 минут до отправления на улицу, чтобы он успел впитаться и защищал кожу.

Косметика для ухода за мужской кожей

В холодное время года мужчинам также нужно подумать об увлажнении кожи и о том, как они привыкли бриться. Чтобы избежать неприятных ощущений и дополнительного раздражения, вызываемого морозом и ветром, бриться лучше вечером, чтобы за ночь клетки кожи могли восстановиться. Кожу нужно подготовить к процедуре при помощи специального масла перед бритьем, а после лучше всего пользоваться бальзамами — они гуще и увлажнят кожу лучше, чем лосьоны, гели и кремы.