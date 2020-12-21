Поменяйте местами 6 продуктов и сэкономьте 700 калорий в день

Мюсли, паста и сыр — это то, что нужно многим каждый день. Но с вкусными вариантами или альтернативами вы можете сэкономить много калорий, не жертвуя удовольствием. Экономить калории и делать что-то хорошее для тела проще, чем вы думаете. О том, какие приемы можно использовать для снижения суточного потребления калорий, рассказывает портал МедикФорум.

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Выжимайте апельсиновый сок самостоятельно вместо нектара из бутылки



В 200-миллилитровом стакане апельсинового нектара содержится 124 калории. Свежевыжатый сок значительно меньше калорий — 88 калорий.

Овсяные хлопья со свежими фруктами вместо готовых мюсли

Готовые злаковые смеси содержат сахар и консерванты. Мюсли с сухофруктами содержат до 417 калорий на 100 грамм. Овсянка, рафинированная с добавлением амаранта или льняного семени и свежих фруктов, не содержит сахара. Это экономит до 60 калорий.

Моцарелла вместо бри и камамбера

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Тем, кто любит есть сыр, но хочет сэкономить калории, следует избегать жирных сыров, таких как Бри с 344 калориями и Камамбер с 285 калориями. Моцарелла на 104 калории — несомненно, более легкая альтернатива.

Коричневый рис вместо макарон

Углеводы входят в состав каждого приема пищи. Замена макарон коричневым рисом позволяет сэкономить 66 калорий на порцию.

Попкорн вместо чипсов

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По вечерам на диване многие тянутся за жирными чипсами. Порция чипсов, то есть 100 граммов, содержит 562 калории, в то время как соленый попкорн содержит только 381 калорию.

Шоколад вместо арахиса

Также можно уменьшить количество калорий во время перекуса. Жареный арахис содержит 608 калорий. Замена его на темный шоколад экономит 93 калории.