Понедельник признан самым опасным днем недели для сердца

Шведские ученые из университетов Уппсалы и Умео установили, что риск сердечного приступа повышается в определенный день недели, пишет MEDdaily со ссылкой на The Times of India. Исследование сердечных приступов, произошедших в промежуток между 2006 и 2013 годами и затронувшее 156000 человек, показало, что для большинства самым опасным днем недели был понедельник.

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Оказалось, риск сердечного приступа повышался, когда человек находился в состоянии сильного стресса. И некоторые дни недели считаются более проблемными, с этой точки зрения. Так, частота инфаркта миокарда (ИМ) была выше во время зимних каникул и по понедельникам, в то время как вероятность ИМ была минимальной в выходные и во время летних каникул в июле.

Продолжительный стресс увеличивает активность в области мозга, которая связана с обработкой эмоций, что приводит к повышенному риску развития сердечных заболеваний и болезней системы кровообращения. Ученые объясняют: когда дело касается выходных, люди больше расслаблены, кровяное давление находится под контролем, а частота сердечных сокращений — в норме.

Стресс — лишь один из факторов, влияющих на частоту ИМ. Землетрясения и футбольные матчи можно сравнить с понедельниками, считают ученые. Другие факторы, такие как температура, тоже влияют на частоту сердечных сокращений и, соответственно, риск отклонений в работе сердца.