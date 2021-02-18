"Пост — это договоренность с самим собой": о чем важно помнить, если вы решили поститься

Соблюдение поста для того, чтобы сбросить вес или уменьшить уровень холестерина, особенно популярно среди женщин и молодежи. 17% женщин в течение последнего года пытались голодать, в то же время среди мужчин этот показатель составлял 10%. Также необходимо отметить молодежь в возрасте от 18 до 24 лет: в этой возрастной группе за последний год с пользой для здоровья пытались голодать 23%, свидетельствуют данные исследования BENU Aptieka.

Что нужно учитывать

Если человек отказывается от мяса, но употребляет остальные продукты, содержащие белок, то это никак не повредит здоровью. Если же планируется резко исключить из рациона все продукты животного происхождения и соблюдать строгий пост, то сперва следует проконсультироваться со своим семейным врачом о состоянии своего здоровья, а также обратиться за советом к специалисту по питанию. При резком изменении режима питания возможна ответная реакция организма.

Вероятнее всего, ничего не произойдет, если сознательно исключить из рациона булочки и другие сладости, но если исключить из рациона несколько групп продуктов, важных для организма, возможны плохое самочувствие, головные боли, головокружения, слабость, поносы или запоры, вздутие живота, усталость и другие проблемы.

Голодать нельзя беременным, кормящим матерям, детям, подросткам и людям с проблемами со здоровьем, если им необходимо принимать лекарства. Нередко при некоторых заболеваниях врач может порекомендовать разгрузочные дни, исключить из рациона какие-то группы продуктов, однако это нужно делать под наблюдением врача.

Во время поста следует ориентироваться на растительные белки, продукты из сои, а также принимать дополнительно витамин B12. Нужно также следить за уровнем железа в крови. Для лучшего усвоение железа рекомендуется принимать витамин C, а также дополнительно — витамин D и жирные кислоты омега-3. Л. Об употреблении витаминов и биологически активных добавок нужно обязательно проконсультироваться с семейным врачом, а не в интернете или в кругу друзей.

Что такое прерванный пост

Пост считается прерванным (intermittent fasting), если перерыв между последним приемом пищи текущего дня и первым приемом пищи следующего дня составляет 14–16 часов, например, если ужин был в 20:00, а первый прием пищи на следующий день — в 12:00.

Второй наиболее популярный сценарий — ужин в 18:00, а завтрак — не раньше 8:00.

Некоторые голодают целый день по 1-2 дня в неделю или получают в эти дни 25% калорий, а в остальные дни не устанавливают для себя никаких ограничений. Бывает также голодание, ограниченное во времени: тогда едят только в конкретное время, но каждый день.

Эксперт отмечает, что у организма имеются запасы глюкозы и, если не есть 14–16 часов, то это не приведет к каким-то проблемам со здоровьем. Организм приспосабливается, начинает расходовать свою энергию, в том числе запасы жиров, уменьшает инсулиновую резистентность, одновременно стабилизируется энергообмен и активизируется работа мозга. Мы ощущаем это весь день — больше нет таких выраженных спадов энергии.

Л. Сондоре подчеркивает, что пост — это договоренность с самим собой, с тем, чтобы очистить организм и разум, а также сократить те вещи, которые мешают нам в повседневной жизни или употребляются в чрезмерных количествах.

BENU Aptieka проводит мониторинг здоровья в сотрудничестве с BENU Aptieka с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. В ходе исследования было опрошено 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.