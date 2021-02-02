Появилась новая гипотеза, почему у женщин овуляция проходит незаметно

"В отличие от многих животных, по внешности женщин невозможно определить, в какие дни они способны забеременеть. Исследователи нашли этому новое объяснение", — об этом со ссылкой на австрийское издание Der Standard пишет портал InoPressa.ru.

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"У шимпанзе и павианов все однозначно: в фертильные дни взрослые самки меняются внешне. У них заметно набухает область гениталий, этот сигнал не остается незамеченным самцами — и чем он сильнее, тем больше вокруг самки конкурирующих между собой поклонников. Готовность самок к зачатию проявляется внешне и у других видов животных. Вопрос о том, почему у женщин овуляция проходит незаметно, занимает биологов уже на протяжении нескольких десятилетий", — отмечает издание.

Многие исследователи предполагают, что у древних людей могли проявляться внешние признаки фертильности, которые исчезли со временем. "Скрытая овуляция" Homo sapiens сформировалась в ходе эволюции, потому что она обеспечивала женщинам больший успех в размножении благодаря более надежным партнерским отношениям.

Так как мужчины не могли знать, когда именно наступал момент для наиболее успешного продолжения рода, они дольше оставались вместе со своей сексуальной партнершей. В результате формировалась привязанность и возрастала вероятность того, что потенциальный отец позднее будет заботиться о потомстве. Что в свою очередь повышало шансы выжить для детей, поясняет издание.

С этой так называемой гипотезой мужского участия не согласны ученые из команды Афины Актипис из Университета штата Аризона и Джейми Ароны Кремс из Университета Оклахомы. Наиболее вероятным объяснением возникновения скрытой овуляции является не поведение мужчин, пишут они в научном журнале Nature Human Behaviour. Скорее незаметная овуляция защищала женщин от конфликтов с конкурентками и тем самым увеличивала шансы на успешное продолжение рода, говорится в статье.

На основе агентного моделирования ученые сделали вывод, что "в краткосрочной перспективе женщины с заметной овуляцией были гораздо привлекательнее для мужчин. Другие женщины могли вести себя агрессивно по отношению к соперницам, и жертвы такой агрессии становились для мужчин менее привлекательными. В результате женщины с незаметной овуляцией были более успешными в продолжении рода. У них появлялось больше потомства, были более стабильные отношения с партнером и они реже подвергались атакам и изоляции со стороны конкуренток в отличие от "открыто овулирующих" соперниц".

Актипис надеется, что другие исследователи проверят эту гипотезу и выступят с новыми точками зрения. "Только так мы узнаем больше о развитии женщин — и тем самым о нас самих", — сказала исследовательница в разговоре с Der Standard.