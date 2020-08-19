Практические советы гинеколога, как каждая женщина может позаботиться о здоровье своей груди

Заботиться о здоровье груди важно в любом возрасте. "Если для здоровья груди каждая женщина сделает то, что может сама, остальное сделают эффективные методы обследования. Каждая своевременно обнаруженная проблема решается!" — подчеркивает гинеколог Карлина Элксне и подробно рассказывает, что именно следует делать.

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Когда надо проверять грудь



Забота о груди должна стать привычкой, как только у молодой девушки начинается менструация. Грудь нужно проверять в день, когда заканчивается очередная менструация, — надо встать перед зеркалом, осмотреть грудь визуально, сравнить и тщательно ощупать каждую грудь, убедиться, что из соска нет выделений, ощупать лимфатические узлы под мышками и возле ключиц.

Также женщине после репродуктивного возраста один раз в месяц всегда в конкретную дату нужно осматривать и ощупывать грудь.

Что такое маммография

Маммография — это радиологический метод обследования груди, и это также один из наиболее эффективных методов диагностики рака груди.

Нередко обследования, связанные с рентгеновскими лучами, пугают женщин, потому что есть опасения, что именно они могут вызвать рак, но в современном диагностическом оборудовании доза рентгеновского излучения настолько минимальна и лучи так сконцентрированы, что во время стандартного обследования (каковым является и маммография) они не причиняют никакого вреда.

Маммографию чаще всего используют, если:



в груди нащупывается какое-то образование;

есть выделения из соска;

сосок втянулся внутрь;

наблюдаются изменения кожи.

У этих симптомов нет возрастного ограничения — они могут быть, например, у очень молодых женщин. И им тоже можно делать маммографию. Правда, обычно первым выбором врача в обследовании молочной железы молодой женщины является ультрасонография. Но если врач назначил и маммографию, значит, необходимо получить дополнительную информацию, которая важна для здоровья женщины.

Надо учитывать, что маммография полезна для диагностики не только рака груди, но и доброкачественных изменений грудной железы, например кисты или фибромы.

Когда выбирают маммографию и когда — ультрасонографию

Маммографическое и ультрасонографическое обследования не исключают друг друга, например, если с помощью ультрасонографического метода обнаруживают какое-либо образование, делают также маммографию (и наоборот), чтобы получить более полную информацию.

Для профилактики женщинам с 35 лет один раз в два года рекомендуется делать ультрасонографию грудной железы, а с 40 лет — маммографию.

По достижении 50 лет один раз в два года Национальная служба здравоохранения предлагает женщинам оплаченное государством маммографическое обследование в рамках программы скрининга рака груди, так как статистика свидетельствует, что количество случаев опухоли груди увеличивается как раз после 50-летнего возраста. Своевременно констатированное онкологическое заболевание можно вылечить, женщина сохраняет трудоспособность, увеличивается длительность жизни.

Что видно на изображении маммографии

Во время обследования каждую грудь сжимают между двумя пластинами два раза — один раз сверху и снизу, второй раз — с боков. Так получают изображения поперечного сечения молочной железы, в которых видно, есть ли патологические изменения, например новообразования, увеличенные лимфатические узлы.

Иногда женщины с маленькой грудью беспокоятся, что сделать маммографию невозможно, но это не так. Современное маммографическое оборудование работает бережно, обследование не болезненное, и, не травмируя грудь, можно сделать качественное обследование и в том случае, если молочные железы действительно небольшие.

К маммографии не нужно готовиться, потому что для обследования не важно, придет ли женщина натощак или хорошо поев и в какое время дня — утром или после обеда — ей удобно это сделать.

Точно так же, как любая технология, маммографическое оборудование переживает развитие, и маммографы нового поколения замещают отслужившие свой срок. Это, правда, зависит от возможностей учреждения здравоохранения, но в любом случае для обследования пациентов разрешается использовать только сертифицированное оборудование, отвечающее требованиям качества. К тому же точность обследования зависит не только от техники, но и от врача, который осматривает полученные изображения и подготавливает заключение по обследованию.

Маммограф больше не является эксклюзивным устройством, он доступен и в региональных больницах, и обычно на маммографическое обследование не приходится месяцами ждать своей очереди. Если женщина из дальнего населенного пункта и посещение медицинского учреждения доставляет трудности, необходимо использовать любую возможность попасть на обследование, например хотя бы на некоторое время приехать в столицу и записаться на обследование поближе к автовокзалу или железнодорожному вокзалу, чтобы потратить как можно меньше времени. Главное, не оставлять грудь без внимания.

Выбирая, где записаться на обследование, не всегда можно доверять отзывам в интернете, потому что чаще всего женщины делятся худшим, а не лучшим опытом. Надежнее было бы спросить совета у своего гинеколога или семейного врача.