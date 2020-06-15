Правило четырех "т": как избежать второй волны пандемии Covid-19

Во многих странах мира постепенно снимают ограничения, связанные с Covid-19. Однако пандемия еще не закончилась, поэтому нужно соблюдать некоторые правила эпидемиологической безопасности. В частности, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать замкнутых пространств и массовых собраний. Как вести себя в городе, чтобы избежать опасности, разбиралась "Газета.Ru".

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Правила эпидемиологической безопасности необходимо соблюдать, чтобы не допустить второй волны пандемии коронавируса и оградить себя от опасности. Американское издание The New York Times сформулировало для своих читателей правило четырех "т", чтобы помочь разобраться в ограничениях или, скорее, рекомендациях по поведению в городе.

Звучит правило так: не толпись, не трогай, избегай закрытых территорий и подходи к выбору тактически. Эти правила сократят риск заражения коронавирусом, однако и они не в силах защитить вас на 100%.

Не толпитесь

Правило номер один: избегайте больших скоплений людей, неважно, будь то на улице или в закрытом помещении — это рискованно. Конечно, сразу возникает вопрос насчет общественного транспорта, ведь соблюдать там социальную дистанцию невозможно. Поэтому нужно по возможности избегать поездок на транспорте или рассчитывать на средства индивидуальной защиты — носить маски и перчатки.

По словам Барбары Тейлор, специалиста по респираторным заболеваниям в Университете Техаса, это все чистая математика. "Можно придумать сценарий, где все соблюдают дистанцию в полтора метра, но если группа насчитывает 500 участников, это повышает риск заражения инфекцией, чем в компании на 30 человек, — поясняет логику доктор. — Вероятность, что среди 500 человек есть один носитель вируса элементарно выше, чем такая же вероятность среди 30 человек".

Вывод один: лучше отказаться от посещения мест потенциального скопления людей, будь то популярные парки или центральные улицы, а уж тем более вечеринки или фитнес-клубы.

Рестораны — отдельная тема. Многие открыли летние веранды, но даже они представляют опасность, по мнению американских врачей. Самым безопасным вариантом по-прежнему остается доставка или торговля на вынос. Да и сами рестораторы не ожидают большого наплыва клиентов — во-первых, из-за снижения доходов и покупательской способности, во-вторых, из-за навязанных правил соблюдения дистанции. Не все рестораны обладают достаточной площадью, чтобы удовлетворить этим правилам, а также нет 100%-й гарантии, что все правила безопасности будут соблюдаться — за этим просто не успеют проследить. Так что ответственность остается по большому счету за потребителями. Впрочем, поход в ресторан в маске и перчатках в ситуации, когда через каждые пять минут нужно протирать руки антисептиком — не из самых приятных.

Не трогайте

Второе правило связано с физическим контактом между людьми и контактом с поверхностями. По-прежнему рекомендуется носить маски и перчатки, а также запрещены объятия, поцелуи и рукопожатия — в общем, все возможные контактные приветствия.

А ведь мы так мечтали, что после карантина сможем обняться с друзьями и коллегами, по которым успели соскучиться. Нет, эти проявления дружеских чувств придется отложить до лучших времен.

Кажется, первое время после отмены режима самоизоляции люди будут чувствовать себя социофобами поневоле и шарахаться друг от друга, потому что важно соблюдать социальную дистанцию. Для тех, кого переполняют эмоции при виде друзей и родственников, так что они не могут сдержаться и не обняться, придумали специальные виды объятий: для этого нужно отвернуться от человека, с которым вы обнимаетесь, в сторону, либо обнимать сзади. Родители могут обнять детей, не наклоняясь к ним, так что лица не будут соприкасаться. Казалось бы, в чем проблема обняться с теми, в ком вы уверены, что они не больны. Загвоздка в том, что мы сами не знаем, больны ли, даже если недавно делали тест. Инкубационный период занимает 2 недели, и человек, с которым вы обнимаетесь, может не догадываться о том, что уже заразился или перенес болезнь бессимптомно. А чем дольше ваша беседа и чем меньше дистанция между вами, тем выше шанс подцепить инфекцию.

Также тот, кто теперь выходит на улицу и обречен на то, чтобы соприкасаться с различными поверхностями — ручками дверей в публичных местах и транспорте, выключателями, телефонами, клавиатурой, банкоматами, посудой и т.д. — должен вооружиться антисептиком, а лучше всего, перчатками. И ни в коем случае не трогать лицо.

Придется стать параноиком и то и дело протирать экран телефона и поверхности, с которыми вы соприкасаетесь, даже если это будет напоминать обсессивно-компульсивное расстройство. И непременно почаще мыть руки. Просто так безопаснее.

Избегайте закрытых территорий

Потенциальную опасность представляют все замкнутые пространства, включая транспорт, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты и офисы. Потому что воздух в помещении циркулирует хуже, чем на улице. А еще есть кондиционеры, которые и в обычное время являются проблемой в плане распространения вирусов ОРВИ. Лучшим решением для офисов могут стать открытые окна для вентиляции, а также ионизаторы для воздуха в помещениях.

"Когда воздух застаивается, молекулы вируса могут сохраняться на поверхностях дольше, чем вы ожидаете, и поверхность становится опасной в плане заражения", — поясняет доктор Севик, эксперт по инфекционным заболеваниям и вирусологии в Университете Св. Андрея в Шотландии.

Поэтому в офисе лучше садиться у открытого окна, почаще проветривать помещение. "Когда вы расположены ближе к потоку воздуха или окну, ваш респираторный тракт не будет так подвержен вирусу, как в закрытом помещении", — уточняет доктор.

Подходите к выбору тактически

И, наконец, личная ответственность, которая всегда была важна, а в эпоху коронавируса стала особенно популярной темой для разговора. Сейчас многое зависит от нас — будем ли мы соблюдать правила, носить маски и дистанцироваться, избегать посещения мест скопления людей и не ходить лишний раз по возможности в офис и ресторан. Теперь каждый поход на улицу или в публичное пространство придется тщательно взвешивать и обдумывать: а так ли мне важно пойти туда, а нельзя ли без этого обойтись. Ведь здесь речь идет не только о собственной безопасности, но и о здоровье близких, которых мы подвергаем риску.

Наибольшей опасности подвержены люди старше 65 лет, а также жители домов престарелых и учреждений длительного ухода, люди с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниями легких, почек или сердца или страдающие тяжелым ожирением.

"Мы в ответе за тех, с кем живем, — уверена доктор Барбара Тейлор. — Хотя я не вхожу в группу риска, я регулярно контактирую с больными. Так что все сводится к тому, что нужно думать не только о себе, но и обо всех окружающих. Мы все должны защищать друг друга." Без этого не удастся избежать второй волны пандемии.