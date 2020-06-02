Право на таблетку. Как коронавирус меняет доступ женщин к абортам?

Эпидемия коронавируса меняет модели предоставления медицинских услуг во всем мире. В том числе это касается абортов. В одних странах аборт в период локдауна объявили не срочной медицинской процедурой, запретив клиникам проводить их и фактически отрезав женщинам доступ к легальным и безопасным методам прерывания беременности. В других правительства, обычно выступающие за ограничения абортов, наоборот, пошли навстречу женщинам и борцам за их права, временно упростив к ним доступ.
Одним из последствий локдауна стала растущая популярность "телеабортов" — процедуры, не требующей посещения женщиной клиники. Как и другие виды телемедицины, это способ проконсультироваться с врачом и получить медицинскую помощь — по телефону или онлайн — не посещая клинику и не подвергая себя риску заразиться. Врачи и правозащитники, борющиеся за право женщин на аборт, настаивают, что это один из самых безопасных методов прерывания беременности, доступный даже самым незащищенным группам населения. Как работают "аборты по телефону" и насколько они безопасны?
23-летняя Иса из Португалии узнала о том, что беременна, как раз в разгар пандемии. Было начало весны, страны Европы одна за другой вводили жесткие карантинные меры, чтобы сдержать распространение вируса. Иса из-за закрытия границ застряла в Германии, в маленьком городке на границе с Нидерландами.
Узнав о беременности, Иса испугалась. Она знала, что не может оставить ребенка. Ее партнер тоже застрял в другой стране — во Франции. Семья в Португалии ее бы не поддержала.
Авиакомпания, в которой она работала бортпроводницей, из-за карантина перестала выполнять полеты, оставив сотрудников на базовой ставке и лишив надбавок за перелеты. Даже если бы полеты возобновились, беременную девушку все равно не допустили бы к обслуживанию рейсов. К тому же, из-за убытков, которые коронавирус нанес авиационной отрасли, в компании ожидались массовые сокращения, под которые, уверена Иса, она тоже попадет.
На оставшиеся деньги Исе с трудом удалось найти комнату в чужом городе. "Если бы я не сделала аборт, мне, скорее всего, пришлось бы отдать ребенка на усыновление", — рассуждает девушка.
Иса — одна из миллионов женщин по всему миру, которые в пандемию коронавируса оказались перед этим выбором. И пандемия этот выбор не упростила.
По данным Фонда населения ООН, занятость медицинских работников в борьбе с эпидемией, закрытие клиник, запрет или ограничения на передвижение, а также опасения самих женщин в связи с эпидемией и боязнь посещать медучреждения, чтобы не заразиться, — нарушили их доступ к репродуктивному здравоохранению.
Во многих странах с началом карантина аборт, вопреки рекомендациям ВОЗ, был объявлен не срочной медицинской процедурой — это значит, что его не проводят в клиниках, ресурсы которых задействованы в борьбе с Covid-19.
Решившись на аборт, Иса сначала хотела лететь домой в Португалию, чтобы вместе с партнером пройти эту процедуру там — но границы закрыли. Вопреки тому, что в больницах Германии аборты продолжали проводить, Иса боялась идти к немецкому врачу: она не знала язык и не хотела столкнуться с непониманием и осуждением. Пойти в частную клинику она тоже не могла — из-за финансовой ситуации, в которой оказалась в связи с коронавирусом. "Я была одна, я не говорила по-немецки и была смущена всей этой ситуацией", — рассказывает она.
Изучая доступные ей варианты, Иса наткнулась на организацию Women On Web ("Женщины в сети"), которая помогает женщинам сделать безопасный медикаментозный аборт без очной консультации с врачом, на дому. На фоне карантина деятельность таких организаций обретает все большую популярность.
Поскольку такие организации уменьшают нагрузку на медучреждения, минздравы многих стран — к примеру, Британии, Ирландии и Молдовы, — в условиях кризиса систем здравоохранения охотно идут им навстречу, упрощая законодательство и временно снимая ограничения, связанные с абортами. В других странах, например, в Польше или США, телемедицина, которая и в нормальное время дает возможность обойти жесткие законодательные запреты на прерывание беременности, во время пандемии является практически единственным способом сделать безопасный аборт.
Иса написала в Women On Web. В ответ ей пришло письмо, описывающие все другие доступные ей в Германии варианты безопасного прерывания беременности. Организация настаивает, что женщины, имеющие доступ к более конвенционным методам проведения аборта, должны обращаться к телемедицине только в крайнем случае. Когда Иса объяснила свое положение, не позволяющее ей воспользоваться ни одним из других указанных способов, ей прислали анкету из 25 вопросов о состоянии ее здоровья — медикаментозный аборт безопасен не для всех.
Вся переписка с врачами Women On Web длилась три дня, вспоминает девушка. Еще две недели Иса ждала высланные ей почтой таблетки. Посылка приехала к середине марта.