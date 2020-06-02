Право на таблетку. Как коронавирус меняет доступ женщин к абортам?

Эпидемия коронавируса меняет модели предоставления медицинских услуг во всем мире. В том числе это касается абортов. В одних странах аборт в период локдауна объявили не срочной медицинской процедурой, запретив клиникам проводить их и фактически отрезав женщинам доступ к легальным и безопасным методам прерывания беременности. В других правительства, обычно выступающие за ограничения абортов, наоборот, пошли навстречу женщинам и борцам за их права, временно упростив к ним доступ.

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Одним из последствий локдауна стала растущая популярность "телеабортов" — процедуры, не требующей посещения женщиной клиники. Как и другие виды телемедицины, это способ проконсультироваться с врачом и получить медицинскую помощь — по телефону или онлайн — не посещая клинику и не подвергая себя риску заразиться. Врачи и правозащитники, борющиеся за право женщин на аборт, настаивают, что это один из самых безопасных методов прерывания беременности, доступный даже самым незащищенным группам населения. Как работают "аборты по телефону" и насколько они безопасны?

23-летняя Иса из Португалии узнала о том, что беременна, как раз в разгар пандемии. Было начало весны, страны Европы одна за другой вводили жесткие карантинные меры, чтобы сдержать распространение вируса. Иса из-за закрытия границ застряла в Германии, в маленьком городке на границе с Нидерландами.

Узнав о беременности, Иса испугалась. Она знала, что не может оставить ребенка. Ее партнер тоже застрял в другой стране — во Франции. Семья в Португалии ее бы не поддержала.

Авиакомпания, в которой она работала бортпроводницей, из-за карантина перестала выполнять полеты, оставив сотрудников на базовой ставке и лишив надбавок за перелеты. Даже если бы полеты возобновились, беременную девушку все равно не допустили бы к обслуживанию рейсов. К тому же, из-за убытков, которые коронавирус нанес авиационной отрасли, в компании ожидались массовые сокращения, под которые, уверена Иса, она тоже попадет.

На оставшиеся деньги Исе с трудом удалось найти комнату в чужом городе. "Если бы я не сделала аборт, мне, скорее всего, пришлось бы отдать ребенка на усыновление", — рассуждает девушка.

Иса — одна из миллионов женщин по всему миру, которые в пандемию коронавируса оказались перед этим выбором. И пандемия этот выбор не упростила.