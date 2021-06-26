"Празднуем жизнь". Почему не стоит откладывать жить счастливо на период "после болезни"

В интернете ходит цитата из молитвы Фридриха Кристофа Этингера, которую приписывают многим другим известным деятелям: "Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого". Поставленный диагноз, процесс лечения, побочные явления — это то, что нам нужно принять и с чем приходится справляться, но мы абсолютно свободны в стиле проживания этого процесса.
В предыдущей заметке я писала про стадии принятия онкологического заболевания, которые неизбежно проходят почти все онкологические пациенты. В следующий раз напишу о том, как тактичнее поддержать человека в сложной ситуации осознания и принятия диагноза. Сегодня о том, каким может быть проживание тяжелого лечения.
Меня повезло с окружением, близкие мне люди показывают много примеров достойнейшего и человечного поведения во многих жизненных ситуациях. Мои друзья показали пример настоящей дружбы. А один из участников группы взаимопомощи "Про Жить" оказался для меня образцом проживания тяжелого момента лечения, и не только лечения, а любых сложных моментов своей жизни.
Олег, участник нашей группы, 40-летний отец двоих детей, любящий муж, узнал о своем онкологическом диагнозе одновременно с получением заключения о смерти своего отца.
Отец умер рано, Олег его не помнит совсем, документы хранились у родственников, причина смерти не обсуждалась, печалил сам факт раннего ухода.
У Олега в 2020 году обнаружили опухоль в сигмовидной части толстого кишечника. В то же время, случайно получив документы о смерти отца, Олег обнаружил, что его отец умер от этого же диагноза в 32 года. Возможно, прийти в ужас от наследственного фактора, впасть в депрессию от предначертанности судьбы и сдаться. Но это не в характере Олега.
Он с чувством юмора описал обнаружение "кебаба в фольге" в своем животе, свои "чувства выхода из гетеросексуального сообщества" после своей первой колоноскопии, предоперационный период, в котором молодая медсестра натягивала ему белые чулки, операцию, которую он назвал "мясорубка", "симфонию" соседей в палате ночью после операции. Читать это весело, но, кажется, что человек не воспринимает адекватно и серьезно свою ситуацию, в которой он оказался, свой онкологический диагноз и свое лечение.
То, что он абсолютно четко все понимает, в том числе необходимость сложной химиотерапии, я узнала, когда он вступил в нашу группу взаимопомощи онкологических пациентов в период первых курсов своей химиотерапии. Химиотерапия была изматывающей, ему, спортсмену, бегающему марафоны, было сложно лежать на диване 3-4 дня, борясь с дурнотой и бессильем. Лежал и справлялся, так же, как все на химиотерапии, а когда становилось лучше, искрометно шутил, веселил всю группу и активно включился в ее организационную деятельность. В его характере помогать людям, поддерживать и участвовать в жизни даже незнакомых людей из чувства человечности, сочувствия и эмпатии.
В периоды между химиотерапиями мы обсуждали не только темы, связанные с лечением, самочувствием, но и все остальные, которые наполняют жизнь: музыку, фильмы, эмоции, а также нужные группе организационные решения, технические вопросы. Во время лечения жизнь не останавливается, а продолжается, только в нее входит лечение и связанные с ним ограничения.
Частая мысль у людей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом — "я потерплю, зажмурюсь, вся моя несвязанная с лечением жизнь остановится, я посижу затворником в четырех стенах, когда все окончится, пройдет, я заживу счастливо". Не нужно откладывать жить счастливо на "после болезни". Болезнь сложная и требует долгого лечения, зачем лишать себя жизни и удовольствий на целый год, наоборот, в период лечения обязательно надо наполнять себя положительными эмоциями, заряжаться энергией, чувствами. Ни изменения во внешнем виде, ни непривычное самочувствие не должны мешать устраивать себе праздники. Многие участницы группы взаимопомощи устраивали себе фотосессии в новом, измененном виде — для принятия своей новой красоты, для настроения.
В течение жизни мы обрастаем социальными ролями, обязательствами, "нужно" вытесняет "хочу". При онкологическом заболевании, как никогда, возникает осознание того, что ты у себя один, и никто не может заботиться о тебе, уделять тебе внимание и время так, как ты сам. И от уровня заботы о себе, наполнения себя энергией, добром, радостью, снижения уровня стресса и напряжения, зависит результат лечения, не полностью, но в большей степени.
Кроме того, это печально, но факт, рак — болезнь настолько сложная, что результат лечения не обязательно будет полное излечение и абсолютное здоровье, иногда придется принимать препараты всю свою оставшуюся жизнь, а значит, продолжать жить в ограничениях дальше.
Иногда, что еще печальней, но статистически реально, протокол лечения не приведет к победе над аномально делящимися клетками, и доктора не предложат вам других вариантов лечения. Я не хочу добавлять страха и жути, но нет уверенности, что завтра наступит та самая счастливая жизнь "после болезни", что означает, что жить полной грудью нужно именно сегодня, не откладывая на неопределенное завтра.
В группе у нас ходит лозунг — "празднуем жизнь", именно сегодня, и именно ту, которая у нас есть, не оглядываясь на прошлое и на других людей.
Возвращаясь к Олегу как к примеру такого проживания. Однажды мы с ним ехали в машине, собирая от других участников группы взаимопомощи шарики с поздравлениями ко дню рождения одной из участниц группы. И внезапно он сказал, что нужно срочно остановиться, потому что каждые 4 часа, не откладывая ни на минуту, он должен исполнять рекомендации своего химиотерапевта.
Я начала волноваться, что мы пропустим указанное время и может произойти что-то необратимое. Наконец, остановившись в разрешенном месте, он опустил стекла в машине, включил громче Джо Кокера, вышел из машины и... стал танцевать. Я думаю, через какое-то время все химиотерапевты включат танцы каждые четыре часа в обязательный протокол лечения онкологического заболевания.
Многие ученые, занимаясь вопросами лечения раковых болезней, подчеркивают, что кроме медикаментозной помощи, человеку важно помогать психологически и доказывают, что танцы, как часть арт-терапии, помогают снизить уровень стресса, тревожности и повышают способность человека справляться с трудными периодами своей жизни.
Всех, кому сейчас нужна поддержка и помощь, приглашаю в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить".