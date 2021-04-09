Признаки, что вы могли переболеть Covid-19 и не понять этого

По мнению ученых, многие люди могли переболеть Covid, фактически не имея положительного результата теста на вирус и не понимая, что была перенесена коронавирусная инфекция, пишет МедикФорум.

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Научные специалисты напоминают, что хотя Covid как инфекция часто бывает симптоматической, многие случаи протекают в так называемой бессимптомной форме, когда не возникает тяжелого состояния. У людей, которые переболевают ковидом подобным образом, может быть определенный уровень естественного иммунитета, благодаря которому опасная инфекция оказывается незамеченной или проявляется как заурядное недомогание наподобие простуды.

Исследователи перечислили признаки, что человек мог переболеть и не понять этого, их опубликовало издание Times of India. По словам медиков, некоторые из этих признаков могут проявляться в виде длительного Covid или наблюдаться через несколько месяцев после первоначального приступа инфекции.

Налитые кровью, красные глаза. Что отличает покрасневшие глаза при Covid от других вирусных инфекций: коронвавирусное нарушение обычно возникает вторичным симптомом, например, дополняющим лихорадку или головную боль.

Когнитивные проблемы. Если вы стали жаловаться на то, что не можете ни на чем сосредоточиться, все забываете и перестали справляться с выполнением рутинных дел как раньше, — вполне возможно, вы перенесли Covid и не поняли этого.

Необычно звучащий кашель. Вызванный коронавирусом, он может отличаться от того, который обычно бывает у человека. Еще один признак — кашель из-за Covid может, начавшись, длиться более полудня, в отличие от "классического", возникающего приступами.

Колебания температуры. При заражении коронавирусом повышенная температура может "приходить и уходить" в течение нескольких дней.

Искажение запахов. Ковид, как известно, лишает людей обоняния. Но также он способен искажать восприятие запахов, провоцировать появление фантомных запахов, и заболевший человек может не понимать, что у него возникло такое искажение, поскольку обоняние не исчезло.

Сбивчивое дыхание. Внезапное стеснение в груди, учащенное сердцебиение, учащенное дыхание — эти признаки могут говорить о перенесенном Covid, но они также воспринимаются как стенокардия или результат волнения, нагрузок.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Сегодня уже точно известно, что часть людей при заболевании Covid-19 испытывают только желудочно-кишечные симптомы: диарею, тошноту, спазмы в животе, потерю аппетита. Такая клиническая картина мешает заподозрить заражение ковидом.