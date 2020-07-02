Продлевает жизнь и не только: 6 положительных последствий смеха

Смех продлевает жизнь — эту известную поговорку знает, пожалуй, каждый. Уже было проведено несколько масштабных исследований, показавших позитивное влияние смеха на здоровье человека. Портал MedikForum.ru назвал шесть полезных свойств смеха.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Избавление от депрессии

Стресс, депрессия и другие негативные настроения будут устранены, если много смеяться. Из-за постоянных проблем и стресса на работе и в личной жизни возникают неврозы, нарушения сна, депрессии. Справляться с ними можно не только с помощью антидепрессантов и успокоительных, но и при помощи позитива, смеха. Достаточно небольшой улыбки, чтобы в крови стали выделяться эндорфины. Гормоны повлияют на нервную систему с положительной стороны.

Foto: Shutterstock

Омоложение кожи

Улыбаться крайне важно, и это не приведет к образованию морщин, а наоборот заставит мышцы лица работать. Смех сродни массажу, усиливает кровоток, увеличивает увлажнение кожи и питание. Даже в пожилом возрасте у людей, обожающих смеяться, лицо выглядит намного свежее и здоровее.

Foto: Shutterstock

Укрепление иммунитета

Смех позволяет увеличить содержание в крови иммуноглобулина А, оказывающего положительное действие в защите слизистых оболочек от болезнетворных микроорганизмов. Веселые люди меньше подвержены сезонных болячкам, лучше справляются с нагрянувшими инфекциями. Не зря в детские больницы приходят клоуны — смех и в самом деле продлевает жизнь!

Foto: Shutterstock

Ослабление боли

Ударились? Не пытайтесь злиться! Лучше посмейтесь — над собой, ситуацией, другом, посмотрите смешной мем. Смех позволит отвлечься от болезненных ощущений, хоть ситуация и не будет казаться вам веселой. Во время смеха задействуется огромное количество мышц, что сродни массажу. Снимется напряжение в мышцах шеи, верхней части спины, что часто является причиной образования головной боли.

Foto: Shutterstock

Улучшение работы органов дыхания

Смех заставляет легкие человека функционировать по-другому. Реализуется смеховой тип дыхания, характеризующийся чередованием длинного вдоха и короткого. Такие движения позволяют очищать органы дыхания от мокроты, ускорить газообмен, сделав его более полным. Отличная тренировка для грудных мышц, а еще пресса!

Foto: Shutterstock

Похудение

Улучшение фигуры — однозначно позитивное последствие смеха. Он подобен аэробике: работают мышцы груди, шеи, живота. 10 минут активного смеха — и сгорит огромное количество калорий: столько, сколько в 100 граммах шоколада. Современному человеку, постоянно сидящему и мало двигающемуся, полезно побольше смеяться, чтобы обрести здоровье, красоту, стройность и молодость. Эти четыре слова как ничто другое отражают положительные последствия улыбок и смеха.