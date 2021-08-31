Просто вода и никакого мошенничества. Китайский секрет молодости и здоровья

Наше утро обычно начинается с легкого завтрака или чашки кофе. Но диетологи советуют начинать утро со стакана теплой воды натощак – его следует выпить минут через 10 после пробуждения.

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Традиция из Поднебесной

Эта традиция — родом из Китая. В Поднебесной принято пить горячую воду не только по утрам — китайцы носят с собой термосы, чтобы пить теплый напиток в течение дня. По их мнению согретая вода помогает справляться с самыми разными болезнями.

Почему именно теплая?

Нормальная температура внутри нашего тела +38 градусов. Поэтому когда мы пьем холодную воду или даже воду комнатной температуры, она вызывает небольшой спазм мускулатуры пищеварительной системы. Чем холоднее вода, тем сильнее спазм. Больше всего страдают от холодной воды узкие протоки желчного пузыря, а желчь должна циркулировать в организме беспрепятственно. Именно теплая вода помогает ей двигаться быстрее.

Оптимальная температура воды, которую следует пить по утрам: +35 +40 градусов. Именно при такой температуре она лучше очищает и омолаживает организм. Кроме того, подогретая вода запускает и другие полезные процессы в теле.

Выводит токсины

Когда мы ночью спим — наш организм трудится: в теле происходит генеральная уборка, идет расщепление токсинов, накопленных за день. Утром все это дело нужно хорошенько промыть. Вот здесь-то на помощь и приходит теплая вода: она смывает слизь, накопившуюся за ночь в желудочно-кишечном тракте. Также она стимулирует перистальтику кишечника, омывает его стенки, очищает его от различных загрязнений и токсинов. Благодаря этому кишечник "просыпается" и начинает работать в активном дневном режиме.

Нормализует работу желудочно-кишечного тракта

Если бы вы выпили с утра холодную воду, вы на какое-то время блокировали бы выработку всех "соков". Потому что организм был бы занят согреванием внутренних органов. Теплая же вода стимулирует выработку желудочных ферментов и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Укрепляет иммунитет

Кишечник — наш главный иммунный орган, поэтому регулярно "стимулируя" его теплой водой, мы укрепляем иммунитет. Теплая вода ускоряет движение лимфы в лимфатической системе и потока крови, которые несут множество разных, необходимых нашей организму элементов: питательных веществ, гормонов, кислорода и антител. Все это крайне необходимо нашей иммунной системе.

Поднимает настроение

Желчь, которая циркулирует в нашем теле, способствует выработке гормонов в кишечнике. Здесь находятся не только вещества, способствующие пищеварению, но и эндорфины, так называемые гормоны счастья. Даже если с утра у вас болит голова — стакан подогретой воды может эту боль уменьшить или вовсе снять.

Способствует похудению

Теплая вода, проходя по желудочно-кишечному тракту, ускоряет обменные процессы примерно на треть. Благодаря этому все органы и ткани начинают активнее снабжаться кислородом и различными питательными веществами. Организм начинает сжигать большее количество калорий. Кроме этого теплая вода снижает аппетит, а значит, способствует похудению. А еще она запускает обмен веществ в проблемных зонах — на бедрах, животе и ягодицах.

Избавляет от отеков

Теплая вода безо всяких таблеток способна дать хороший мочегонный эффект. Если вы будете постоянно пить ее по утрам, то вскоре заметите, насколько меньше стали отекать. Кроме того, подогретая вода снижает риск появления камней в почках.

Кому противопоказано

Если у вас гастрит или язва желудка, то вам нежелательно пить теплую, и, тем более, горячую воду. Отдавайте предпочтение воде комнатной температуры и непременно кипяченой.